Volkshochschulen starten ins Herbstsemester: Frei von Auflagen, aber nicht frei von Sorgen

Von: Andreas Steppan

In den Volkshochschulen in Bad Tölz-Wolfratshausen könnte im Herbstsemester wieder Normalität einziehen. Noch aber ist längst nicht alles wie vor Corona.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Nicht nur Kinder und Jugendliche drücken ab Dienstag wieder die Schulbank – auch in der Erwachsenenbildung beginnt wieder der Kursbetrieb. Die Volkshochschulen (Vhs) im Landkreis gehen in ein Herbstsemester, das zwar nach Stand der Dinge ohne Corona-Einschränkungen vonstatten gehen kann – aber doch nicht ganz sorgenfrei ist.

Seit das Büro der Tölzer Vhs nach den Sommerferien wieder geöffnet hat, „klingelt bei uns permanent das Telefon“, berichtet Leiter Marcus Stiegler. Man merke einerseits, dass bei den Menschen immer mehr die Lust zurück sei, wieder in die Präsenzkurse zurückzukehren. „Aber wir bekommen auch viele Telefonanrufe von Menschen die sagen, dass sie sich im Moment noch nicht trauen.“

Volkshochschule Bad Tölz: Einbruch bei Anmeldungen

Stiegler blickt daher mit etwas gemischten Gefühlen ins neue Vhs-Semester, dessen Kurse in Tölz am 20. September beginnen. Die Sorge mancher Kursteilnehmer vor dem Risiko einer Corona-Infektion sorge dafür, „dass wir noch immer einen Einbruch bei den Anmeldungen verzeichnen“, stellt Stiegler fest. Um 40 Prozent liege man aktuell unter den Anmeldezahlen zu vergleichbaren Zeitpunkten vor Corona.

„Wenn das Level so bleibt wie im Frühjahrssemester, das ganz okay gelaufen ist, kommen wir finanziell noch bis Jahresende über die Runden“, sagt Stiegler. Dafür reiche das Polster aus der staatlichen Unterstützung aus der Coronakrise noch aus. Ab Frühjahr könne es aber schwierig werden.

In jedem Fall werde sich im nächsten Semester eine moderate Anhebung der Kursgebühren nicht vermeiden lassen, kündigt Stiegler an. „Auch unsere Kosten, wie Mieten oder der Druck des Programms, steigen. Das werden wir in gewissem Maße umlegen müssen.“

Jeder Kursteilnehmer trägt zu unserem Überleben bei.

Auch Christine Hohnheiser, Geschäftsführerin der Volkshochschule Wolfratshausen, sagt: „Jeder Kursteilnehmer trägt zu unserem Überleben bei.“ Die Anmeldezahlen fürs Herbstsemester – die Kurse in Wolfratshausen starten am 26. September – seien zwar wieder „relativ gut“. Doch auch von sich aus wolle die Volkshochschule weiter vorsichtig sein und die Gruppen noch nicht wieder in voller Stärke belegen, damit in den Kursräumen Abstände eingehalten werden können. Hier für alle Gruppen die richtigen Räume zu finden, sei eine Herausforderung, berichtet Hohnheiser. Auf 19 verschiedene Gebäude im Stadtgebiet verteilen sich ihr zufolge mittlerweile die Vhs-Kurse.

Ein weiteres Problem sei, dass der Vhs in der Coronazeit ein Teil der Kursleiter abhanden gekommen sei. „Einige haben aufgehört, weil sie keine Impfnachweise kontrollieren wollten. Anderen, die davon gelebt haben, wurde es zu unsicher und sie haben sich woanders Festanstellungen gesucht.“

Trotzdem blickt Hohnheiser nach eigenen Worten „zuversichtlich in die Zukunft“. In Zeiten, in denen ein Volksfest wie die Wiesn stattfinden könne, werde sich auch der Betrieb an den Volkshochschulen normalisieren – zumal ihr nie bekannt geworden sei, dass sich jemand in einem Kurs mit Corona angesteckt hätte.

Volkshochschule Geretsried will nötigenfalls Tragen von Masken empfehlen

„Mit viel Hoffnung und Optimismus“ geht nach eigenen Worten die Leiterin der Geretsrieder Vhs, Beate Ruda, ins neue Semester, in dem ab 19. September rund 200 Kurse angeboten werden. In Sachen Corona ist sie auf alle Eventualitäten vorbereitet. „Selbstverständlich werden wir auch künftig darauf achten, dass Abstände weitestgehend eingehalten werden können“, sagt sie, und: Die Vhs Geretsried wird nötigenfalls auch selbstständig das Tragen von Masken empfehlen.

Außerdem können inzwischen fast alle Sprachkurse und mehrere Veranstaltungen der Allgemeinbildung auch online angeboten werden.

Dennoch muss auch Ruda konstatieren, dass bislang „weniger Anmeldungen als früher“ eingegangen seien. Doch was nicht ist, kann noch werden. „Der Großteil der Anmeldungen wird immer erst nach Verteilung des gedruckten Programmes getätigt“, so Ruda. Und die ist erst dieser Tage erfolgt.

Zurückhaltung wegen Inflation und Energiekosten?

Dass sich viele zurückhalten, führt die Vhs-Leiterin darauf zurück, „dass die Verunsicherung durch die zu erwartenden hohen Energiekosten sowie die Inflationsrate viele potenzielle Teilnehmer sehr genau abwägen lässt, ob ein Sprach- oder Bewegungskurs, der mindestens 80 Euro kostet, zu diesem frühen Zeitpunkt gebucht werden muss“.

Ruda hofft dennoch weiterhin „auf den großen Aufschwung“ nach den Corona-Einbußen. Wirtschaftlich habe die Vhs Geretsried den Vorteil, „dass sie eine kommunale Einrichtung ist und somit ihre Finanzen in Abstimmung mit dem Haushalt der Stadt Geretsried geplant werden“, sagt Ruda. „Das gibt den Bürgern die Sicherheit, auch in Zukunft ein gutes Weiterbildungsprogramm von ihrer Stadt angeboten zu bekommen.“

