Konzert „Zwischen den Jahren“ heuer im Mai: Volksmusik für den guten Zweck

Hat ihr kommen zugesagt: Das „Früah-auf-Harfenduo“ bestehend aus Martina Gistl (li.) und Regina Schauer. © Krinner

Zum traditionellen Zeitpunkt Anfang Januar mussten die Volksmusik-Liebhaber zwei Jahren auf das Konzert „Zwischen den Jahren“ verzichten. Heuer aber gibt es einen Nachhol-Termin.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Viele Volksmusikfreunde kennen das Benefizkonzert „Zwischen den Jahren“, das üblicherweise im Rahmen der Weihnachtsaktion „Leser helfen helfen“ von Tölzer Kurier, Isar-Loisachbote und Geretsrieder Merkur alljährlich Anfang Januar im Ascholdinger „Holzwirt“ stattfindet.

„Zwischen den Jahren“ heißt heuer „Volksmusik im Mai“

Nachdem dieses musikalische Stelldichein coronabedingt sowohl im Jahr 2021 als auch 2022 ausfallen musste, wurde vom Organisationsteam aus der Redaktion des Tölzer Kurier kurzerhand beschlossen, den heurigen Veranstaltungstermin vom Januar in das späte Frühjahr zu verlegen.

Wer also nach der langen Corona-Zwangspause wieder einmal einen schönen Volksmusikabend erleben und zugleich den guten Zweck unterstützen möchte, ist am Mittwoch, 25. Mai – der Tag vor dem Feiertag Christi Himmelfahrt –, im „Holzwirt“ genau an der richtigen Stelle.

Toni Kometer moderiert Benefizkonzert in Ascholding

Ihren unentgeltlichen Auftritt zugesagt haben – diesmal unter dem Motto „Volksmusik im Mai“ – die Schliffboch-Musi aus Kreuth, die Starnberger Fischersbuam (Viergesang), das Früah-auf-Harfenduo aus Fischbach und Gmund, der Heuwinkl-Zwoagsang, die junge Werkstatt-Geigenmusi aus Lenggries/Wegscheid und die Landratsamts-Tanzlmusi. Durch das Programm führt Toni Kometer.

Das Konzert am Mittwoch, 25. Mai, beginnt um 20 Uhr im Ascholdinger „Holzwirt“. Karten zum Preis von je 14 Euro gibt es im Vorverkauf ab sofort in den Geschäftsstellen von Tölzer Kurier und Isar-Loisachbote/Geretsrieer Merkur sowie bei Elisabeth Ertl in der Lenggrieser „Tracht- und Lodenstubn“.

