Volkstrauertag „nicht in den Köpfen drin“

Im Zeichen der deutsch-amerikanischen Freundschaft stand der Volkstrauertag im vergangenen Jahr in Bad Tölz. Bei der Gedenkfeier am Kriegerdenkmal sprach neben (ab 2. v. li.) Florian Völler vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und Bürgermeister Ingo Mehner auch der US-Generalkonsul Timothy Liston.

Gedenktag als Mahnung zum Frieden

Florian Völler beklagt mangelndes Bewusstsein bei Jugendlichen für den Volkstrauertag. Dabei sei der Gedenktag in diesem Jahr aktueller den je, findet der Kreisbeauftragte des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Am Volkstrauertag wird den Opfern von Kriegen und Gewalt gedacht. Die damit verbundene Mahnung zum Frieden wäre im Jahr 2022 aktueller denn je. Trotzdem vermisst Florian Völler vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gerade bei den Jugendlichen das angemessene Interesse. Der Grund dafür sei wohl Unwissenheit, vermutet der Kreisbeauftragte des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge. „Ohne es böse zu meinen: Der Volkstrauertag wird einfach nicht thematisiert.“

„Ich hoffe, dass ich ein bisserl was bewirken kann – ohne die Illusion, die Welt zu verbessern“

+ Florian Völler, Vorsitzender der Kriegsgräberfürsorge © Hans Demmel

Völler selbst wurde während seiner Grundausbildung bei der Bundeswehr so richtig auf das Thema aufmerksam. Er beteiligte sich an einer Straßensammlung und zog bei einer Haussammlung von Tür zu Tür. Als Lohn bekam er einen Tag frei. „Daher war die Entscheidung relativ einfach“, erinnert er sich schmunzelnd. Er beschäftigte sich mit dem Thema, lernte interessante Menschen kennen und beschloss, beim Volksbund verschiedene Aufgaben zu übernehmen – erst auf Landes- und Bezirksebene, nun auch im Kreis. Völler: „Ich hoffe, dass ich ein bisserl was bewirken kann – ohne die Illusion, die Welt zu verbessern.“

Krisenherde rücken immer näher heran

Am Sonntag beteiligt er sich zunächst an der zentralen Gedenkfeier des Volksbunds auf dem Soldatenfriedhof in Gmund-Dürnbach. Am Nachmittag ist er beim gemeinsamen Schweigemarsch zum Ehrenmal am Geretsrieder Waldfriedhof dabei und ist ab 14 Uhr einer der Redner bei der Feierstunde. „Heuer hat das Ganze schon ein besonderes Geschmäckle“, findet Völler. Die Krisenherde würden immer näher an Deutschland heranrücken. Dabei verweist er auf den russischen Einmarsch auf der Krim 2014, die Flüchtlingswelle 2015 und nun den Einmarsch in der Ukraine. „Gerade die Jugend sollte sich daher mehr für das Thema Frieden interessieren und mehr einbringen“, findet Völler. „Aber ich stelle über die Jahre fest, dass immer die gleichen Leute dabei sind.“ Vorwiegend handle es sich um Senioren mit Kriegserlebnissen und Menschen, die Verwandte im Krieg verloren haben.

Junge Leute könnten in Volkstrauertag „mehr Kreativität reinbringen“

Seiner Ansicht nach wäre es wichtig, dass sich auch junge Menschen für den Volkstrauertag engagieren, „denn sie könnten sich um die Gestaltung kümmern und mehr Kreativität reinbringen“. Doch dies geschehe zu selten. Ein Grund dafür sei, dass der Volkstrauertag in den Schulen „überhaupt kein Thema“ sei, daher sei auch die Wichtigkeit des Tages „nicht in den Köpfen drin“. Dabei sei die jetzige junge Generation die engagierteste seit langer Zeit: „Fridays for Future zeigt ja, dass die jungen Leute an ihrem Schicksal und ihrer Zukunft interessiert sind.“

Alles dagegen tun, dass sich der Krieg wiederholt

Zu denjenigen, die immer beim Volkstrauertag dabei sind, zählt Josef Reichlin, Vorsitzender des Veteranen- und Kriegervereins Bichl. Es ihm eine Herzensangelegenheit, die Gefallenen und Gestorbenen zu ehren, sodass sie nicht in Vergessenheit geraten: „Wir wollen die Erinnerung aufleben lassen, was in einem Krieg geschen ist und wie grausam das ist. Man muss alles dagegen tun, dass sich das wiederholt.“ Nach dem Gottesdienst marschieren die Vereine um 9.45 Uhr zum Kriegerdenkmal, wo ein Kranz niedergelegt wird. Anschließend treffen sie sich im „Bayerischen Löwen“.

„So verrückt war es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr“

+ Anton Leeb, Vorsitzender der Lenggrieser Veteranen © Ewald J.Scheitterer

Auch Anton Leeb, Vorsitzender des Lenggrieser Veteranen- und Kriegervereins, hält den Volkstrauertag für äußerst relevant: „Es ist der Wahnsinn, was momentan in der Welt abläuft. So verrückt war es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Wenn man sieht, wie das läuft, kann der Konflikt rucki-zucki vor unserer Haustüre sein.“ In den vergangenen 35 Jahren sei das Thema Volkstrauertag eingeschlafen: „Aber jetzt ist es unser Auftrag, zum Frieden zu mahnen.“ Um 9.15 Uhr treffen sich die Musikkapelle, die Fahnenabordnungen, Vertreter der Lenggrieser Vereine und Ehrengäste vor dem Rathaus zum Kirchenzug. Nach dem Gottesdienst stellen sich die Beteiligten am Kriegerdenkmal auf, wo Pfarrer Matthias Schricker eine Rede hält.

Ascholdinger gedenken erst am 19. November

+ Peter Ronge, Schriftführer der Ascholdinger Veteranen © Hans Lippert

Der Krieg in der Ukraine sei Gesprächsthema in der ganzen Gemeinde, sagt Peter Ronge, Schriftführer des Ascholdinger Krieger- und Veteranenvereins. Er selbst erhält mit Push-Nachrichten aus verschiedenen Quellen und versucht so ein realistisches Bild der Lage zu gewinnen: „Ich habe vielleicht einen anderen Blick aufs Ausland als andere“, sagt Ronge. Vier Jahre war er Soldat bei der Marine, fuhr mit einem Raketenzerstörer bis in die Karibik und arbeitete dann 13 Jahre lang für das Auswärtige Amt in Kuwait, Botswana, Belgrad und Katar. In Ascholding läuft alles etwas anders ab als in anderen Gemeinden. Immer am dritten Sonntag im November – heuer also am 19. November – treffen sich die Mitglieder zur Jahresversammlung und machen dann einen Fackelzug zum Kriegerdenkmal. „Das ist ein jahrzehntelanges Ritual.“