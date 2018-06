Vollbremsung nach Vorfahrtsverstoß - Auffahrunfall

Er nahm einem Mercedes-Fahrer die Vorfahrt, wurde angehupt und bremste vor Schreck bis zum Stillstand ab - es kam zum Auffahrunfall. Um den genauen Hergang zu erfahren, sucht die Polizei nun Zeugen.

Bad Tölz - Auffahrunfall im Kreisverkehr: Laut Polizei fuhr ein Benediktbeurer (19) am Freitag kurz nach 16 Uhr mit seinem VW Golf vom Isarkai kommend über den Kreisverkehr in die Lenggrieser Straße ein. Dabei übersah er einen Tölzer (50), der mit seinem Mercedes von der Osterleite kam und bereits in den Kreisverkehr eingefahren war. Der Tölzer konnte einen Zusammenstoß nur verhindern, indem er stark abbremste. Er hupte den VW-Fahrer an. Einige Meter nachdem er den Kreisverkehr verlassen hatte, bremste der junge Benediktbeurer sein Auto plötzlich zum Stillstand ab. Obwohl der Mercedes-Fahrer diesmal eine Vollbremsung machte, fuhr er leicht auf das Heck des VW auf. Der 19-Jährige gab an, sich durch das Hupen so erschreckt zu haben, dass er abgebremst habe. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden am Mercedes in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 08041/761060 zu melden.