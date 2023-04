Voller Einsatz für den Radverkehr: Runder Tisch im Tölzer Landratsamt

Die Teilnehmenden des „Runden Tischs Radverkehr“ wollen das Thema im Landkreis voranbringen. © Landratsamt

Veronika Böhm ist im Landratsamt nicht nur für das Thema Klimaschutz zuständig, sondern auch für den Radverkehr. Jetzt hat sie einen „Runden Tisch“ mit den Gemeinden ins Leben gerufen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Einiges ist in Sachen Radwegenetz im Landkreis schon passiert, an einigen Stellen hapert es aber auch noch. Vor wenigen Tagen trafen sich zum ersten Mal knapp 30 Frauen und Männer im großen Sitzungssaal des Landratsamts, um über den Radverkehr im Landkreis zu diskutieren. Der „Runde Tisch Radverkehr“ wurde von der Radverkehrsbeauftragten des Landkreises, Veronika Böhm, ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist es, das Radeln in der Region weiter zu fördern und für Bürger attraktiver zu machen.

Es braucht gut ausgebaute Radwege

Neben Landrat Josef Niedermaier nahmen Vertreter der Städte und Gemeinden, darunter einige Bürgermeister, sowie die Radverkehrsverantwortlichen der Nachbarlandkreise teil. Mit am Runden Tisch saß außerdem das Staatliche Bauamt Weilheim.

„Das Thema Radfahren im ländlichen Raum ist sicher kein einfaches. Um von A nach B zu kommen, müssen nicht nur oft lange Strecken, sondern nicht selten auch einige Höhenmeter hinter sich gebracht werden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Umso wichtiger sei es, dass die Förderung des Radverkehrs sowohl in der Politik als auch in der Verwaltung kein Randthema ist, sondern ein zentraler Bestandteil der Verkehrsplanung. Auch wenn E-Bikes sowohl weite Entfernungen als auch den einen oder anderen Anstieg erleichtern, brauche es dennoch eine klare Verkehrsführung inklusive gut ausgebauter Radwege, um eine sichere Radmobilität zu gewährleisten.

Seit 2019 gibt es ein Alltags-Radwege-Konzept

Ein wichtiger Schritt in diese Richtung wurde bereits 2019 getan, als der Kreistag die Erstellung des Radverkehrskonzepts mit dem Schwerpunkt Alltagsradverkehr in Auftrag gab. Insgesamt wurden in diesem Rahmen 475 Kilometer Alltagsradwegenetz analysiert. Auf Basis dieser Analyse erfolgte die regionale Netzkonzeption für den Alltagsradverkehr.

Größte Herausforderung beim Radwegbau ist der Grunderwerb

Das fertige Konzept dient nun dem „Runden Tisch“ als Arbeitsgrundlage. Im Zentrum der Bemühungen aller Beteiligten steht der Bau neuer beziehungsweise der Ausbau bestehender Radwege. „Die wohl größte Herausforderung beim Radwegebau ist der Grunderwerb“, erklärt Martin Herda, der am Staatlichen Bauamt in Weilheim für den Landkreis zuständig ist. Die zweite Herkulesaufgabe ist es, den Anforderungen des Naturschutzes gerecht zu werden. Durch den Bau neuer Radwege wird zwar einerseits die Möglichkeit für nachhaltige Mobilität geschaffen und somit langfristig ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet, andererseits greift der Bau eines Radwegs und die damit einhergehende Bodenversiegelung auch in die Natur und den Lebensraum verschiedener Arten ein.

Klimaerwärmung gefährdet Biodiversität mehr als jeder Radwegbau

Kann man also entweder die Natur oder das Klima schützen? „Nein“, findet Veronika Böhm, die neben dem Radverkehr auch für den Klimaschutz im Landkreis zuständig ist. „Zwar ist der Bau eines Radwegs ein Eingriff in die Natur, doch was unsere heimischen Tier- und Pflanzenarten und somit die Biodiversität viel mehr gefährdet ist die Klimaerwärmung.“ Bislang gilt beim Bau eines Radwegs dieselbe Ausgleichspflicht wie bei jeder anderen Baumaßnahme, die eine Bodenversiegelung oder einen anderen Eingriff in Natur und Landschaft nach sich zieht. Das erschwere den für die Verkehrswende nötigen Ausbau des Radwegenetzes.

An den wichtigen Verkehrsknotenpunkten fehlen Abstellmöglichkeiten

Im Fokus steht aber nicht nur der Neubau. Auch das bestehende Radwegenetz ist bei Weitem nicht fehlerfrei. Viele im Zuge der Analyse identifizierten Problem- und Gefahrenstellen seien zwar bereits beseitigt, „doch es gibt noch immer viel zu tun“, so das Landratsamt. Nachholbedarf gibt es auch bei den Abstellmöglichkeiten an wichtigen Verkehrsknotenpunkten im Landkreis.

Das Fazit des „Runden Tischs“: Der Radverkehr wird immer wichtiger, und es bedarf interkommunaler Zusammenarbeit, um das Radwegenetz entsprechend auszubauen. Bei zukünftigen Treffen wollen alle Beteiligten diese Zusammenarbeit intensivieren.

