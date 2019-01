Voller Pläne ins Jahr 2019: Das sind heuer die wichtigsten Projekte der Stadt Bad Tölz

Was tut sich 2019 in Bad Tölz? Die Stadtverwaltung will im neuen Jahr eine ganze Reihe von Projekten weiterverfolgen, teils von großer Reichweite. Nicht immer aber wird man heuer schon einen Baubeginn, geschweige denn die Fertigstellung beobachten können.

Bad Tölz – Was tut sich 2019 in Bad Tölz? Die Stadtverwaltung will im neuen Jahr eine ganze Reihe von Projekten weiterverfolgen, teils von großer Reichweite. Nicht immer aber wird man heuer schon einen Baubeginn, geschweige denn die Fertigstellung beobachten können. Bürgermeister Josef Janker gibt im Gespräch mit dem Tölzer Kurier einen Überblick über die wichtigsten Vorhaben.

Schulen

Die Stadt plant wie berichtet umfangreiche Baumaßnahmen auf dem Areal der Jahnschule, unter anderem die Errichtung einer neuen Turnhalle, einer Aula und eines Probenraums für die Stadtkapelle. An erster Stelle steht dabei aber der Bau des neuen, dreigruppigen Kindergartens. „Das ist sehr eilig“, sagt Janker. „Wir hoffen, dass wir dieses Jahr die Genehmigung bekommen und anfangen können zu bauen.“

In der „Pipeline“ hat die Stadt laut Janker auch Pläne für die Lettenholzschule. Sie sei „nicht sanierungsfähig“. Daher sei zunächst ein Neubau im Bereich des Sportplatzes und anschließend der Abriss des Altbestands geplant. Das sei aber ein Vorhaben, das erst in drei bis vier Jahren umgesetzt werde, so Janker.

Fortgesetzt wird 2019 die Sanierung der Südschule.

Josefistift

Das Josefistift an der Bahnhofstraße sanieren oder an anderer Stelle ein neues Pflegeheim errichten? Das ist die Frage, die die Stadt derzeit in einer Studie beleuchten lässt und zu der es 2019 eine Entscheidung geben soll. „Ich persönlich halte eine Sanierung für nicht machbar“, sagt Janker. Ein denkbarer Platz fürs künftige Josefistift sei – nach dem Wegfall der Option neben dem Krankenhaus – der jetzige Standort des Jugendcafés an der Hindenburgstraße. Das könnte seinerseits in das Gebäude an der Peter-Freisl-Straße umziehen, in dem aktuell übergangsweise eine Kindergartengruppe betreut wird, die dann Platz im neuen Kindergarten an der Jahnschule finden soll.

Taubenloch

„Eine ziemlich umfangreiche Geschichte, die in erster Linie der Schönheit dient“, nennt Janker die Neugestaltung des Taubenlochs. Mit dieser Maßnahme werde auf alle Fälle 2019 begonnen. Hier soll wie berichtet das Buschwerk am Isarufer entfernt werden. Stattdessen sollen Terrassen zur Isar hin entstehen und runde Steinplatten, auf denen man sich direkt am Wasser niederlassen kann.

Geplant ist auch ein Trinkwasserbrunnen. Der Spielplatz soll mit Stauden eingefasst, einzelne Spielbereiche voneinander getrennt werden.

Gries

Die künftige Gestaltung des historischen Stadtteils Gries ist ein Großprojekt, bei dem die Stadt Bad Tölz auf Bürgerbeteiligung setzt. Die Ergebnisse von mehreren, laut Bürgermeister Janker „gut besuchten“ Workshops mit Anwohnern 2018 seien nun in eine erste Vorplanung eingeflossen.

Diese soll den Bewohnern des Gries bei einer Wochenend-Veranstaltung im Februar vorgestellt werden.

Kohlstattstraße

Janker geht fest davon aus, dass die Baugenossenschaft Lenggries 2019 endlich mit dem lang geplanten Haus mit 14 günstigen Mietwohnungen an der Kohlstattstraße beginnen kann. Die Stadt stellt dafür bekanntlich das Grundstück zur Verfügung. Hier gab es Verzögerungen, weil ein Bebauungsplanverfahren nötig sei, um sich gegen mögliche Nachbarklagen abzusichern.

Weitere Projekte

Die Stadt hat laut Janker noch viele weitere Pläne und Projekte, die 2019 vorangetrieben werden sollen. Er listet zum Beispiel die Erneuerung der Auffahrtsstraße zum Kalvarienberg, die Einrichtung einer elektronischen Fahrgastinfo an den Bushaltestellen, die Erweiterung des Parkleitsystems, die Fußgängerbrücke am Rehgraben (gegenüber Lössl-Center), die Fertigstellung der Toilette in der Kurbücherei und die Sanierung des WCs am Parkhaus sowie der Sanitäranlagen in der Dreifachturnhalle auf. Weitergehen sollen die Planungen für ein Kneippbecken im Kurpark. Forciert werden demzufolge außerdem die Planungen für die Aufwertung des Hallenbads zum Familienbad.