Vom Embryo bis zur Raucherlunge: Ausstellung „Der menschliche Körper“ zeigt echte Körperteile

Von: Felicitas Bogner

Besucher betrachten interessiert die Exponate – vom Verdauungstrakt bis zur Kniescheibe – im Kleinen Kursaal. © Felicitas Bogner

Die Ausstellung „Der menschliche Körper“ lockte zahlreiche Besucher in den Kleinen Kursaal nach Bad Tölz. Darunter waren auch einige Kinder.

Bad Tölz – Schon gewusst, dass die Haut das größte Organ ist und zehn Kilo wiegt, und dass Herzinfarkt die häufigste Todesursache in Industrienationen ist? Und überhaupt: Schon mal einen Speiseröhren-Tumor gesehen? Alles rund um den Organismus gab es am Sonntag im Kleinen Kursaal bei „Der menschliche Körper“ an einst lebendigen Beispielen zu bestaunen.

Ausstellung mit 150 Exponaten - Ganze Körper, Einzelne Organe und auch Krankheiten zu sehen

Trotz Sonnenschein lockte die Veranstaltung zahlreiche Menschen. Dass die Ausstellungsstücke echte Organe, Muskeln und Co. von Toten sind, schien bei den Besuchern keine Scheu auszulösen. Interessiert tummelten sie sich vor den 150 Exponaten, die Veranstalterin Samantha Weber sortiert nach Körperregion aufgebaut hatte. Es sind wenige vollständige Körper darunter. Der Fokus liegt auf der Darstellung einzelner Körperteile – teils auch Krankheiten. So sind neben einem Bein auch Geschlechtsorgane, eine Körperhälfte menschlicher Haut oder ein Knochentumor zu begutachten. Wie berichtet sind die Ausstellungsstücke laut Weber Leihgaben der US-amerikanischen Firma „Corcoran Laboratories“.

Die Demonstration des eingeschränkten Lungenvolumens von Rauchern fanden viele Besucher spannend. © bogner

Tanja Schäfter-Choy aus Tölz liest die Texte bei den ausgestellten Lungen. „Ich bin Raucherin und will schleunigst aufhören“, sagt sie. Demonstriert wird neben Bronchien auch der Vergleich einer gesunden Lunge und einer Raucherlunge. Mittels einer angeschlossenen Pumpe, können die Besucher die Unterschiede des Lungenvermögens betrachten. „Solche Bilder zu sehen, bekräftigt mich bei meinem Vorhaben nochmal mehr“, meint Schäfter-Choy und ihr Mann nimmt sie in den Arm. Auf einer Tafel wird vieles rund um das Thema Lungenkrebs erklärt. Immerhin ist Rauchen die häufigste Ursache dieser tödlichen Krankheit. „Ich wollte vor ein paar Jahren unbedingt zu Körperwelten nach München und habe es dann nicht geschafft. Daher finde ich es super, dass es nun sowas in klein hier gibt“, sagt die Tölzerin. Zu bemängeln sei lediglich, dass vieles auf Englisch oder in Fachsprache erklärt ist. „Als Laie ist so nicht alles zu verstehen“, kritisiert sie.

Ausstellung von Leichenteilen ohne Aufregung - auch Kinder unter den Besuchern

Während die Ausstellung von Leichen bei „Körperwelten“ vor vielen Jahren noch kontroverse Pietätsdebatten auslöste, scheint dies nun kein Grund zur Aufregung mehr zu sein. Manche kommen sogar mit Kindern. Angelika Aerzbäck ist mit ihrer Tochter im Grundschulalter da. „Ich finde es nicht schlimm, wenn Kinder die Exponate sehen“, sagt sie. „Sie lernen so einiges über die Gesundheit“, meint die Geretsriederin. „Am spannendsten fand ich die Babys“, pflichtet ihre Tochter bei und deutet auf einen Kasten, in dem Embryonen in verschiedenen Entwicklungsstadien ausgestellt sind. Und dann sagt das Mädchen noch: „Jetzt weiß ich auch, dass meine Oma eine schwarze Lunge hat. Und das ist nicht gut.“

