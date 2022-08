Vom Solarpark bis zum E-Bus: Stadt zeigt bei Radtour Bemühungen in Sachen Energiewende

Rund 25 Interessierte nahmen in ´Bad Tölz an der Bürgermeister-Radtour zu den Themen Energieversorgung und Nachhaltigkeit teil.

Bürgermeister-Radtour

Von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Die Stadt Bad Tölz zeigte kürzlich bei der 3. Bürgermeister-Radtour, was sie in Sachen Energiewende so alle macht.

Bad Tölz – Kaum ein Thema wird derzeit so heiß diskutiert, wie die Energieversorgung. Kein Wunder, dass es gemeinsam mit dem Aspekt Nachhaltigkeit auch im Mittelpunkt der 3. Bürgermeister-Radltour stand. Etwa 25 Interessierte traten mit Rathauschef Ingo Mehner sowie Mitarbeitern der Verwaltung und der Stadtwerke in die Pedale.

Los ging’s am Rathaus. Hier wurde im Zuge des Umbaus viel getan in Sachen Nachhaltigkeit. Das Gebäude verfügt nicht nur über eine Wärmepumpe und eine Photovoltaik-Anlage, sondern auch über eine Eisheizung. Hochbautechniker Stefan Öttl bemühte sich redlich, die komplexe Funktionsweise zu erklären. Einfach zusammengefasst könnte man sagen, dass Wasser beim Gefrieren – zwischen der ersten Eiskristallbildung bis zur vollständigen Erstarrung – viel Energie abgibt, die es auch ermöglicht, damit zu heizen. Einfacher funktioniert die Regenwassernutzung. „Wir haben eine Zisterne mit 20 Kubikmetern, aus der die Toilettenspülungen gespeist werden“, so Öttl.

RVO fährt mit E-Bussen im Tölzer Stadtverkehr

Auch in Sachen Mobilität setzt die Stadt auf Nachhaltigkeit. So hat Mehner kein Dienstauto, sondern ein Dienst-E-Bike, wie Sabrina Lorenz, Mobilitäts- und Nachhaltigkeitsbeauftragte im Rathaus, erklärte. Auch bei allen Neuanschaffungen werde geprüft, ob ein E-Fahrzeug eine Alternative sei.

+ 2014 wurde die PV-Anlage am Rand des Gewerbegebiets Farchet gebaut. © Stadtwerke/A

Apropos E-Mobilität: Auch um die ging es bei der Rundfahrt. Die Stadtwerke unterhalten derzeit Ladestationen am Landratsamt, im Parkhaus, an der Lenggrieser Straße und im Farchet. Neu hinzukommen nun Stationen am Rathaus, am Parkplatz Arzbacher Straße, am Hallenbad und an der Stadtbibliothek. Zusätzlich werden die Stationen am Landratsamt und an der Lenggrieser Straße erweitert. Auch Firmen und Privatleute unterstützen die Stadtwerke beim Ausbau der Ladeinfrastruktur: 40 Stationen seien im vergangenen Jahr gebaut worden, so Betzl.

Zum Thema passte der Abstecher zur RVO-Niederlassung im Farchet. Vier E-Busse sind seit diesem Jahr im Einsatz. „In Tölz werden damit 80 Prozent des Stadtverkehrs abgedeckt“, sagte Mehner. Was in Städten fast normal ist, „ist auf dem Land noch eher ungewöhnlich“. Die großen Steigungen, die Entfernungen und auch die „echten“ Winter seien die Herausforderungen, ergänzte Rathaus-Geschäftsführer Falko Wiesenhütter.

Allerdings brauchen E-Busse zum Aufladen auch mehr als eine normale Ladestation. So verlegten die Stadtwerke eine neue 400-Volt-Niederspannungsleitung, die jetzt das RVO-Gelände zum einen mit dem Wasserkraftwerk am Tölzer Stausee sowie mit der großen Photovoltaik-Anlage im Farchet verbindet. Letztere werden vermutlich nur die wenigsten Tölzer kennen, so versteckt liegt sie am Rand des Gewerbegebiets. „Das war eine Hausmülldeponie, in die über Jahrzehnte alles reingekippt wurde“, erinnerte Mehner. Über ein Förderprogramm des Freistaats gab es Mittel für die Sanierung, eine Nutzung des Geländes sei aber eigentlich ausgeschlossen gewesen. „Als die Stadt wegen einer PV-Anlage angefragt hat, hieß es aber: Ja, das geht“, sagte Mehner. 1,66 Millionen Euro investierten die Stadtwerke 2014 in den Bau des Solarparks, sagte Dirk Kirschke von den Stadtwerken. Seitdem produziert sie 1,4 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr. Das entspricht dem Bedarf von 400 Drei-Personen-Haushalten.

Nahwärmenetz wird weiter ausgebaut

Strom liefert auch das Isarkraftwerk, Endpunkt der Tour. Christian Steinbacher von den Stadtwerken erläuterte die Eckdaten. 1956 für 5,8 Millionen D-Mark erbaut, erzeugte es im vergangenen Jahr rund 9,4 Millionen Kilowattstunden Strom. Zusammen mit der PV-Anlage würde so ein Sechstel des Energiebedarfs in Tölz gedeckt. Insgesamt stammt 100 Prozent des Stroms der Stadtwerke aus erneuerbaren Quellen.

+ Im neuen Wohngebiet Hintersberg II entsteht gerade das erste Haus. Durch einen Grundsatzbeschluss des Stadtrats wurden auf dem Areal fossile Brennstoffe ausgeschlossen. © Bock

Auch Nahwärmenetze unterhalten die Stadtwerke in Bad Tölz. „Wir bauen sie mit einem hohen Millionenaufwand aus“, erklärte Betzl auch die zahlreichen Straßenbaustellen. Am Hoheneck, an der General-Patton-Straße und bei den Stadtwerken selbst gibt es Heizwerke, die der Nahwärmeversorgung dienen. Zwei davon laufen mit Hackschnitzeln, eines mit Gas. Ein weiteres Heizwerk soll nun bei der Feuerwehr an der Lenggrieser Straße entstehen, das sich aus regenerativen Quellen speisen soll. Und ja, auch hier sollen Privathaushalte anschließen können, beantwortete Betzl die Frage eines Zuhörers. Die Stadt profitiert aber auch von einem Hackschnitzelheizwerk, das der Landkreis an der Realschule gebaut hat. Das versorgt nicht nur die Landkreis-Schulen, sondern auch die städtische Dreifachturnhalle, die Jahnschule und den dortigen Kindergarten mit Nahwärme. Bis das klappte, galt es aber, einige Hürden zu bewältigen. „Denn der Landkreis darf nicht einfach Wärme an uns verkaufen“, sagte Mehner. Das sei „ein Vergabe- und Steuerthema, aber wir haben es mit einigem Aufwand hinbekommen“.

Einen Zwischenstopp legte die Gruppe beim neuen Wohnbaugebiet am Hintersberg ein. Dort entsteht gerade das erste Haus auf einer der 38 Parzellen. Bei der Ausweisung fällte der Stadtrat die Grundsatzentscheidung, dass fossile Energieträger ausgeschlossen werden. „Es war das erste Mal, dass die Stadt so Einfluss genommen hatte“, sagte Sabrina Lorenz. Organisiert wurde gemeinsam mit der Energiewende Oberland eine Informationsveranstaltung für die Bauherrn, bei der Alternativen zu Gas und Öl aufgezeigt wurden.

