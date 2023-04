Von Autoreifen über Zahnpastatuben bis zu Zigarettenkippen: Was Helfer beim Ramadama fanden

Teilen

Helferinnen und Helfer aus Greiling. © Krinner

Beim landkreisweiten Ramadama waren am Samstag wieder viele Helferinnen und Helfer unterwegs. Was sie fanden, ist kurios - und beschämend. Auch eine Flüchtlingsfamilie beteiligte sich an der Aktion.

Bad Tölz-Wolfratshausen – In den Landkreis-Gemeinden waren am Samstag wieder viele fleißige Müllsammler beim Ramadama unterwegs. In Zusammenarbeit mit der WGV wurde die Natur von achtlos weggeworfenem Unrat befreit. Und dabei kam wieder einiges zusammen.

In Reichersbeuern sammelten beispielsweise die Familien Frauenrieder, Humer und Lehner mit Hund Merlin südlich der Bundesstraße Müll. Neben alten Feuerlöschern und anderem Abfall fanden sie auch zehn Autoreifen und eine Pkw-Achse. In Reichersbeuern waren insgesamt 40 Personen an der Aktion beteiligt. Auch in Greiling gab es viele fleißige Helfer: Im Allgemeinen war das Müllaufkommen dort erfreulicherweise relativ gering. Auffällig waren aber die vielen weggeworfenen Zigarettenkippen.

Diese Helfer sammelten in Reichersbeuern. © Krinner

Viele Vereine in Kochel dabei

Großputz stand auch in Kochel auf dem Programm: Zahlreiche Vereine beteiligten sich – darunter die Bergwacht oder auch die Wasserwacht, die auf dem Kochelsee unterwegs war. Mit dabei waren aber auch über 20 Kinder aus der örtlichen Grundschule. Ausgestattet mit großen blauen Müllsäcken und stabilen Handschuhen, suchten sie – begleitet von Mitgliedern des Schul-Fördervereins – rund drei Stunden nach Müll. Gefunden haben sie so einiges: neben zahlreichen Plastiktüten unter anderem Schuhe, leere Dosen und Glasscherben. Außerdem Säcke mit alten Brettern, die jemand einfach in der Natur entsorgt hatte, Zahnpastatuben und jede Menge Zigarettenstummel.

Einige der fleißigen Sammler aus Kochel. © Seliger

In Tölz packte auch eine Familie aus der Ukraine mit an

Ausgangspunkt für das Ramadama in Bad Tölz war das Jugendcafé an der Hindenburgstraße. Sozialplaner Franz Späth ließ die fünf Gruppen anhand von farbig markierten Stadtplänen ausschwärmen: ins Badeteil und entlang der Isarpromenade, auf den Kalvarienberg, in die Karwendelsiedlung, Richtung Südschule, Marktstraße und Kohlstatt. Für große gefundene Gegenstände oder schwere volle Müllsäcke stand Peter Pfund vom Betriebshof bereit, diesen Abfall mit einem Fahrzeug abzuholen. Sozialpädagogin Dagmar Steiner von der offenen Behindertenarbeit der Tölzer Lebenshilfe war mit ihren Helfern auch heuer wieder zur Stelle: „Wir machen das echt sehr gerne“, freute sie sich. Er habe schon einmal eine ganze Holztüre gefunden, berichtete Peter. „Und einmal waren es fünf Euro.“

Franz Späth beim Einweisen der Tölzer Helfer. © Botzenhart

Pfleger Niko Kuhn berichtete von traurigen Zuständen am Eingang des „Kinderlands“ am Ortsausgang gegenüber der Flinthöhe: „Dass dort so viele Zigarettenkippen und leere Flaschen liegen müssen, ist schon traurig“, sagte er. Der Müll werde auch am Rand des neuen Greilinger Solarparks in der Natur weggeworfen. „Wo sich die Leute überall treffen“, sagte er und schüttelte den Kopf.

Unter den Helfern war auch eine junge ukrainische Familie. Nach drei Stunden waren 15 große Müllsäcke prall mit Abfall gefüllt. Zum Dank spendierte die Stadt im Jugendcafé den rund 40 Freiwilligen eine Brotzeit. Ähnliche Belohnungen gab es auch in den anderen Landkreisgemeinden. (fn/bib/mk)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.