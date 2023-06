Von Banküberfall bis zu häuslicher Gewalt: Immer mehr Härtefälle für den Weißen Ring

Zu Gast beim Kreisverband

Der „Weiße Ring“ kümmert sich um Kriminalitätsopfer. Das stellt die Ehrenamtlichen vor große Herausforderungen. Einige Helfer erzählen von ihren Fällen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Früher beschäftigten sich die Mitglieder des „Weißen Rings“ im Landkreis vor allem mit kleinen Delikten –hier mal ein Handtaschen-Diebstahl, dort ein geklautes Fahrrad. Die Zeiten haben sich geändert. Laut der Außenstellen-Leiterin Helgard van Hüllen stehen bei der Opferschutzorganisation nun „Fälle mit einer gewissen Heftigkeit“ im Mittelpunkt. Zum Beispiel Banküberfälle oder Überfälle auf Lotto-Annahmestellen. Bei einem Monatstreffen in den „Bohmerhofstuben“ in Wackersberg berichteten die Aktiven von ihrer Arbeit – und warum der „Weiße Ring“ notwendiger ist denn je.

Der „Weiße Ring“ setzt ganz bewusst auf Vielfalt und Ehrenamtlichkeit

Es ist ein recht bunter Haufen, der in Wackersberg zusammengefunden hat. Da ist die promovierte Juristin Helgard van Hüllen. Die Münsingerin Andrea Dechamps, die einst als Filialleiterin bei der Sparkasse gearbeitet hat. Zur Gruppe gehören auch Layla Tammello, die ihren Master in Kriminologie abgelegt hat, die frühere Lehrerin Cäcilia Peterhoff und der ehemalige Verwaltungsbeamte Christoph Fuchs, beide aus Lenggries. Der „Weiße Ring“ setzt ganz bewusst auf Vielfalt und Ehrenamtlichkeit: „Ein einzelner Festangestellter hat nur begrenzt Zeit“, sagt van Hüllen. „Und es ist menschlich, dass ein Opfer mit dem Einen besser zurechtkommt als mit dem Anderen.“ Bei Bedarf könne man die Begleitperson schnell wechseln.

Finanziert wird der „Weiße Ring“ durch Mitgliedsbeiträge, Spenden, Nachlässe sowie Geldzuweisungen durch Gerichte und Staatsanwaltschaften. Die Organisation ist finanziell unabhängig und könne sich damit voll und ganz für die Opfer einsetzen, betont van Hüllen.

„Nur ein Drittel der Bewerber bleibt übrig – es muss einfach alles passen.“

Es sei „gar nicht so einfach“, Mitglied der Helfergruppe zu werden: „Nur ein Drittel der Bewerber bleibt übrig – es muss einfach alles passen.“ Die Kandidaten dürften keine nennenswerten Schulden haben, müssten ein einwandfreies erweitertes Führungszeugnis vorweisen, auf Menschen zugehen können und empathisch sein. Zugleich müssten die Helfer in der Lage sein, stets eine gewisse „professionelle Distanz“ zu wahren: „Man darf sich nicht zu sehr mit den Fällen identifizieren“, sagt van Hüllen. „Auch wenn man immer wieder in Versuchung kommt, das eigene Portemonnaie zu öffnen oder ein Appartement unterm Dach anzubieten.“ An dieser Hürde würde so mancher scheitern. Sie könne sich noch gut an eine Bewerberin erinnern, die eine Woche lang hin- und her überlegt hat, warum man einem Opfer einfach nicht helfen kann: „Wenn jemandem die Fälle so belasten, bringt’s nichts.“

Helfer dürfen nicht Scientology angehören

Aus „gegebenem Anlass“ habe der „Weiße Ring“ ebenso die Klausel eingeführt, dass die Mitglieder nicht der Scientology-Sekte angehören und kein extremistisches Weltbild haben dürfen: „Leute mit extremistischem Gedankengut können wir nicht gebrauchen“, betont van Hüllen. „Wir sind loyal, überparteilich und offen für alle Menschen.“

In einem Bewerbungsgespräch werden all diese Fragen geklärt. Ist das Ergebnis positiv, werden die Neulinge ganz behutsam an ihre Aufgabe herangeführt. Ehe sie mit Gewaltopfern in Kontakt kommen, hospitieren sie, besuchen Seminare, beispielsweise zu den Themen Stalking, sexueller Missbrauch von Kindern, Cybermobbing und Liebesbetrug.

Solch eine Ausbildung durchläuft seit eineinhalb Jahren der Tölzer Bernhard Rothenbücher. Der 67-jährige Rentner wartet nun darauf, dass er den ersten Fall bearbeiten kann. Seit 15 Jahren ist dagegen schon die Geretsriederin Silvia Hartmann aktiv. Die 69-jährige Rentnerin wurde – wie Rothenbücher – durch einen Zeitungsartikel auf den „Weißen Ring“ aufmerksam und bearbeitet pro Jahr etwa acht Fälle.

„Ich begegne vielen Themen, die in meinem Leben nie vorgekommen sind“

Christoph Fuchs wollte ursprünglich für das Krisen-Interventionsteam des Roten Kreuzes tätig sein. Schnell spürte er, dass ihm diese Arbeit zu heftig ist: „Man muss eine Woche lang sein Handy eingeschaltet lassen und egal zu welcher Zeit ausrücken“, berichtet der Lenggrieser. „Außerdem habe ich gemerkt, dass ich mit Getöteten überhaupt nicht umgehen kann. Da habe ich mir gedacht: Das lass ich lieber.“ Also schloss er sich vor über 15 Jahren dem „Weißen Ring“ an. Als stellvertretender Leiter der Außenstelle und Kassenverwalter ist er nun für die Ausgabe von Hilfsschecks zuständig, die bei Rechtsanwälten oder Psychotherapeuten eingelöst werden können. So mancher Psychotherapeut würde aus sozialer Einstellung die Sitzungszeit auf mehrere Stunden ausdehnen, bis der ärgste Krisenzustand überwunden ist.

Andrea Dechamps, die seit 2019 beim „Weißen Ring“ dabei ist, empfindet die Arbeit als „sehr interessant“: „Es ist wie eine Parallelwelt. Ich begegne vielen Themen, die in meinem Leben nie vorgekommen sind.“ Im vergangenen Jahr hat der „Weiße Ring“ im Landkreis 100 Menschen beraten und geholfen. Meist ging es um Sexualstraftaten, Stalking und häusliche Gewalt, oft auch um vorgetäuschte Liebe. Van Hüllen hat selbst schon erlebt, wie eine Frau Bekanntschaft mit einem Heiratsschwindler gemacht hat: „Da kannst du den Leuten erzählen, was du willst – es bringt nichts.“ Sie habe der Frau Schritt für Schritt erklärt, was der Heiratsschwindler als nächstes tun wird, „und trotzdem ist sie mit der Rose in der Hand am Flughafen gestanden“. Der Mann habe dann um 2000 Euro gebeten, weil er angeblich am Zoll feststeckt. Als er dann noch mal Geld wollte, sei die Frau stutzig geworden, schließlich sei der Kontakt abgebrochen.

Helfen, nicht bevormunden: Das will der „Weiße Ring“

Oft sei Einsamkeit der Grund für solche Aktionen, sagt Christoph Fuchs. Er selbst habe schon mit einem Mann zu tun gehabt, der auf einen Betrüger am Telefon hereinfiel. Trotz aller Warnungen habe der Mann immer wieder den Telefonhörer abgenommen, der Schaden sei immer höher geworden. Schließlich verlor der Mann eine sechsstellige Summe. Der Grund, warum er immer wieder mit dem Betrüger gesprochen hat? „Er war allein, und plötzlich war da einer am Telefon, der ihn ernst genommen hat.“

Der „Weiße Ring“ wolle Menschen helfen, aber niemand bevormunden, sagt Simon Galli: „Es klingt bitter, aber jeder Mensch hat das Recht, selbst zu entscheiden, wie schlecht es ihm geht.“ Dies bestätigt van Hüllen: „Wenn eine Frau x-mal zu dem Mann zurückkehrt, der sie schlägt, muss man sagen okay – deine Entscheidung. Aber wenn wieder was passiert, bin ich für dich da.“

Zur Sicherheit: Helfer öfter zu zweit unterwegs

Häusliche Gewalt ist für den „Weißen Ring“ ein ständiges Thema. Van Hüllen erinnert sich an eine Frau, die nicht erreichbar sein wollte, wenn ihrem Ex-Mann ein Näherungsverbot zugestellt wird: „Sie hatte Angst vor ihm – eine sehr kritische Zeit.“ In so einem Fall könne man gemeinsam überlegen, was zu tun ist.

Glücklicherweise sei bislang noch kein Mitarbeiter der freiwilligen Helfergruppe zu Schaden bekommen. Gleichwohl seien die Helfer aus Sicherheitsgründen immer öfter in Zweierteams unterwegs.

