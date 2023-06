Von der Rumpelkammer zum Stadthaus: Sanierung eines denkmalgeschützten Ensembles

Bauprojekt

Nicht nur das „Tölzer Bräustüberl“ ist frisch saniert. Auch das Rückgebäude erstrahlt in neuem Glanz. Aus den ehemaligen Lagerflächen wurden drei „Stadthäuser“.

Bad Tölz – Das „Tölzer Bräustüberl“ ist nach umfangreicher Sanierung seit gut einem Jahr wieder geöffnet und läuft erfolgreich. Doch zum denkmalgeschützten Ensemble, das die Gruppe „Invest 5“ damals gekauft hat, gehört noch mehr als nur das Gasthaus. Direkt daran anschließend sind im Rückgebäude, dort wo einst Malz und Korn gelagert wurden, drei Stadthäuser entstanden, die nun auf Käufer warten.

+ Zuvor wurde das Nebengebäude als Rumpelkammer genutzt. © Rolf-Bau

Vier Unternehmer aus der Region stecken hinter „Invest 5“

Hinter „Invest 5“ – der Sitz ist in Lenggries – verbergen sich die Unternehmer Hans Besch, Michael und Peter Gascha sowie Sybille Steininger. Sie alle eint die Liebe zur bayerischen Tradition, ein Faible für Gastronomie, aber auch Expertenwissen aus verschiedenen Branchen: vom Bauhandwerk bis zum Kaufmännischen. Beim „Bräustüberl“ sei es allen wichtig gewesen, „ein Schmuckstück für Bad Tölz zu schaffen“, sagt Steininger. Ähnliches gilt für das benachbarte Projekte, das nun gerade abgeschlossen wurde. Vor der Sanierung wurde das im 18. Jahrhundert errichtete Nebengebäude als Garage und als Rumpelkammer genutzt. Das Obergeschoss mit dem alten Gebälk glich eher einem finsteren Loch.

Umbau war „ein Herzblut-Projekt“ für die Unternehmer

Daraus geworden sind drei helle Reihenhäuser, die das Alte gekonnt mit dem Modernen verbinden. „Ein Herzblut-Projekt“ nennt Besch den Umbau, für das wie beim „Bräustüberl“ das Architekturbüro Lichtblau mit ins Boot geholt wurde.

+ Das Obergeschoss glich eher einem finsteren Loch. © Rolf-Bau

Gut 200 Quadratmeter Wohnfläche haben die beiden größeren Häuser

Die beiden größeren Einheiten weisen jeweils gut 200 Quadratmeter Wohnfläche auf. Im Erdgeschoss befinden sich eine Doppelgarage und ein Hobbyraum mit einem schmalen Freibereich davor. Zudem ist noch ein Hauswirtschaftsraum dort untergebracht. Über die Treppe geht es in den ersten Stock. Meterlange Tannendielen bilden den Boden in der großen Wohn-Küche. Davor gibt es einen Balkon. Die alten Deckenbalken in den Räumen wurden – soweit es ging – erhalten und nur an manchen Stellen ersetzt oder ergänzt. Gästezimmer und ein Bad komplettieren dieses Stockwerk.

Historische Fenster wurden zum Teil erhalten

Im zweiten Stock finden sich drei weitere Räume und ein zweites Bad. Die Belichtung des Obergeschosses erfolgt über eine Gaube auf der Nordseite sowie eine durchgehende lange Gaube auf der Südseite. „Die Fenster sind schallgedämmt“, sagt Besch. Das ist von Vorteil, denn die durchaus viel befahrene Wachterstraße ist nah. Apropos Fenster: An einigen Stellen gibt es praktisch zwei Fenster hintereinander – innen das moderne, außen das historische. „Die mussten wir erhalten. Das war eine Auflage des Denkmalschutzes“, erklärt Besch.

Das Haus direkt neben dem „Bräustüberl“ ist mit knapp 120 Quadratmetern Wohnfläche kleiner. Statt einer Garage gibt es zwei Stellplätze im Außenbereich.

Am Außenbereich arbeitet derzeit noch die Stadt

Apropos Außenbereich. An dem wird im Moment noch gearbeitet – von der Stadt. Denn die gestaltet den Platz zwischen Josefistift, Stadthäusern und „Bräustüberl“ um. Bislang hatte die Fläche eher Hinterhofcharakter. Nun entstehen Parkplätze, aber auch Begrünung und Beleuchtung sind vorgesehen. Von einem „städtebaulichen Schmankerl“ war im zuständigen Ausschuss die Rede. Etwa 260 000 Euro investiert die Stadt. Mitte August sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Versorgt werden die neuen Stadthäuser über die zentrale Pellets-Heizanlage im Gewölbekeller. Eine Wärmedämmung, die trotz Denkmalschutz an der Außenhülle angebracht werden durfte, sorgt dafür, dass die Wärme auch im Gebäude bleibt.

Über 1,4 Millionen Euro soll das größte Stadthaus kosten

Das alles hat seinen Preis: 959 000 Euro kostet die kleinste Einheit, gute 1,4 Millionen die größte. Allerdings, gibt Besch zu bedenken, „wurden auch etwa 3,5 Millionen Euro in die Sanierung des Nebengebäudes investiert“.

