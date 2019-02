Von einer Straftat zur nächsten: Tölzer (39) zu Bewährungsstrafe verurteilt

Er kam gerade erst aus dem Gefängnis, dann klaute er im Supermarkt und soll Passanten beleidigt und bedroht haben. Die Staatsanwältin wollte einen Tölzer deshalb weitere zehn Monate im Gefängnis sehen. Am Ende wurde es eine Bewährungsstrafe.

Bad Tölz – Einen arg nervösen Eindruck machte der Mann schon zu Beginn der Verhandlung, als er auf der Anklagebank Platz nahm. Richtig wütend wurde er eine gute Dreiviertelstunde später, als die Staatsanwältin ihr Plädoyer gehalten hatte. „Waren Sie schon mal im Gefängnis? Da geht jeden Tag der Punk ab. Jeden Tag gibt’s ’ne Schlägerei. Und da wollen Sie mich wieder hinschicken?“, schimpfte der Tölzer (39). „Ich find‘ das unverhältnismäßig.“

Zehn Monate Haft fand hingegen die Anklagevertreterin angemessen. Der mehrfach vorbestrafte Beschuldigte hatte im September vorigen Jahres in einem Lebensmittelmarkt Cashew-Kerne, Haferflocken, Honig und andere Nahrungsmittel für insgesamt 18,74 Euro eingesteckt, ohne zu bezahlen.

Ein paar Wochen zuvor soll der Tölzer zwei Burschen in Lenggries übel beschimpft und ihnen zudem angedroht haben, sie umzubringen, wenn er sie mal alleine antreffe.

„Das stimmt leider so“, musste der Frührentner eingestehen. Allerdings machte er so etwas wie einen psychischen Ausnahmezustand geltend. Vor der Tat hatte er zwei Monate im Gefängnis gesessen. Damals habe er „alles hinschmeißen“ wollen, weil er seine Wohnung verloren hatte und von aller Welt provoziert worden sei. „Ich hatte von allem die Schnauze voll, habe mich gefühlt wie der letzte Penner“, erzählte der Angeklagte. Dann sei es zu dem „Kurzschluss“ im Supermarkt gekommen.

Sechs Wochen vorher war er erschöpft von einer Wanderung heimgekommen, als ihm in Lenggries zwei Männer begegneten. „Die tuschelten. Ich dachte, die wollten mir was“, so der 39-jährige. Deshalb habe er geraunt: „Haltet die Fresse.“ An die Drohung konnte er sich nicht erinnern. „Aber wenn jetzt die Leute kommen und sagen, ich hab’s gesagt, dann werd’ ich es wohl gesagt haben.“

Doch die zwei mutmaßlichen Bedrohungsopfer waren nicht zum Gerichtstermin erschienen. Daraufhin sah das Gericht in diesem Anklagepunkt von einer weiteren Verfolgung ab.

Es blieb ja noch genügend übrig, wofür der Angeklagte bestraft gehörte. Richter Helmut Berger bezog in sein Urteil eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen, die er im November vorigen Jahres gegen den Mann ausgesprochen hatte, mit ein und verurteilte ihn wegen Diebstahls und Beleidigung nun zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Monaten, die er zur Bewährung aussetzte.

„Es muss irgendwann mal ein Ende haben“, mahnte der Richter. „Ob Sie wieder ins Gefängnis gehen, liegt ganz an Ihnen.“ Der Angeklagte nahm das Urteil an.