Von geistlichen Werken bis zum Schützenmarsch: Tölzer Knabenchor im Kurhaus

Der Tölzer Knabenchor und seine Solisten gastieren wieder einmal im Kurhaus Bad Tölz. Das Programm war hochkarätig, der Besuch ließ aber leider zu wünschen übrig.

Bad Tölz – Beim ersten Blick auf den Programmzettel war der eine oder andere vielleicht ein wenig skeptisch ob der immensen stilistischen Vielfalt: Da gab es geistliche Werke von Mendelssohn, Opernmusik von Mozart, Tanzlieder von Orff, Volkslieder und schließlich alpenländisches Repertoire. Doch am Ende des Konzerts konnte man nur bewundernd den Hut ziehen: Die Buben haben tatsächlich alles gleichermaßen drauf! Und so war es doppelt schade, dass die Reihen des Kurhauses viele leere Plätze aufwiesen, als der Tölzer Knabenchor, der längst in München residiert, wieder einmal in der alten Heimat gastierte.

30 Knaben auf der Bühne

Unter Leitung von Gerhard Jacobs und umsichtig am Klavier begleitet von Marco Barbon bewiesen die jungen Sänger einmal mehr, dass der hervorragende Ruf des Chores absolut berechtigt ist. Drei Motetten von Felix Mendelssohn Bartholdy eröffneten das Programm. Da der Knabenchor ohne Männerstimmen auftrat, war das gängige Repertoire für vierstimmigen gemischten Chor, also für Sopran, Alt, Tenor und Bass, natürlich nicht möglich. Doch zum Glück hat Mendelssohn diese Werke für Frauenchor geschrieben, was dann genauso gut für reine Mädchen- wie Knabenchöre passt. Die soliden Altstimmen legten das verlässliche Fundament, auf dem die hellen Stimmen ihren Jubel aufbauen konnten. Kraftvoll, zupackend, nicht im Mindesten verhaucht, boten die 30 Knaben den kernigen, voluminösen Klang, der für die Tölzer charakteristisch ist.

Auch die ersten Soli kamen gewohnt souverän, legt man in diesem Chor doch seit Anbeginn besonderen Wert auf die individuelle Stimmbildung. Apropos von Anbeginn: Chorgründer Gerhard Schmidt-Gaden saß als aufmerksamer Zuhörer auf dem Balkon und verfolgte sehr genau, was „sein“ Chor da bot.

Weltbekannt für die „Drei Knaben“ in der „Zauberflöte“

Die folgenden Ausschnitte aus Mozarts „Zauberflöte“ bewiesen wieder einmal, warum die Opernhäuser in München, Dresden oder Berlin für den Part der Drei Knaben bevorzugt auf die Tölzer zurückgreifen. Damit nicht genug, bot der Chor gar eine Pamina, also eine der Protagonistinnen in Mozarts Oper, aus den eigenen Reihen. Stimmlich bewundernswert überzeugend – und darüber hinaus auch optisch eine Rarität: Eine Pamina in Lederhosen dürfte sonst nirgends zu erleben sein. Einzige, vielleicht überkritische Anmerkung: Was an ausufernder Gestik erlaubt, wenn nicht notwendig ist, sobald ein Sänger als Solist an der Rampe steht, wirkt eher störend, wenn derselbe sich wieder in die Reihen der Choristen eingegliedert hat.

Mit übermütiger Ausgelassenheit, packend-mitreißendem Schwung und rhythmischer Präzision folgten die Orff’schen Tanzlieder, wozu Marco Barbon am Klavier seinen Teil beisteuerte. Dirigent Gerhard Jacobs hatte zudem den Part des Moderators übernommen, was bei diesem bunt gemischten Programm durchaus sinnvoll war.

Schönes Medley mit deutschen Volksliedern

Zwei witzige Lieder („Cocka-a-doodle-doo“ aus Großbritannien und „Mon Dieu!“ aus Frankreich) boten Gelegenheit, eine gewollte Übermütigkeit zu demonstrieren. Ein Medley bekannter deutscher Volkslieder, darunter „Das Wandern ist des Müllers Lust“ und „Im schönsten Wiesengrunde“, bewies, dass auch diese Literatur frei von pathetischer Volkstümelei mit Frische und Überzeugungskraft gestaltet werden kann.

Zum Abschluss endlich das Repertoire, zu dem das Trachtengewand passte – und auf das mancher im Saal besonders gewartet haben mag: alpenländisches Volksgut. Schier unglaublich, dass die Buben nun auch das noch mit überzeugender Authentizität darbieten konnten. Auf den überaus berechtigten, langen Applaus folgte als Zugabe der Tölzer Schützenmarsch. (Sabine Näher)

