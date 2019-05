Von „Herbert und Schnipsi“ bis  Django3000: Das ist in den nächsten Monaten im Tölzer Kurhaus geboten

Kabarett, Comedy und Musik: Im Tölzer Kurhaus ist im Rest des Jahres einiges geboten.

Bad Tölz– Das Tölzer Kurhaus ist auch überregional als Veranstaltungsort sehr beliebt. Christian Gutmair aus Königsdorf lädt regelmäßig bekannte Künstler dorthin ein. Hier ein Überblick, was in den kommenden Monaten von ihm alles geboten wird: „Herbert und Schnipsi“, also Hanns Meilhamer und Claudia Schlenger, bieten seit Jahrzehnten amüsante Einblicke in ihren Ehe-Alltag. Der Auftritt Ende Januar im Kurhaus war schon Monate vorher ausverkauft, jetzt gibt es einen Zusatztermin: den 7. Juni. Es handelt sich um eine Benefizveranstaltung im Rahmen der Tölzer Rosentage.

Um „Luis aus Südtirol“ war es in den vergangenen Monaten ruhig. Doch der Eindruck täuscht: „Luis hat nämlich seinen Rucksack geschultert und eine Weltreise gemacht. Jetzt brennt er darauf, das Erlebte mit seinem Publikum zu teilen“, teilt sein Pressebüro mit. Mit dem Programm „Auf der Pirsch“ ist der Kabarettist am 24. Oktober in Bad Tölz zu Gast.

Günter Grünwald stellt neues Programm vor

Auch Günter Grünwald hat ein neues Programm. Es heißt „Definitiv vielleicht“ und feiert am 9. Oktober Vorpremiere im Tölzer Kurhaus. Grünwald ärgert sich darüber, dass sich viele Menschen einfach nicht entscheiden können, was sie wollen oder ob sie kommen – etwa, wenn man sie zu einer Feier einlädt. Antworten wie „Definitiv vielleicht“ haben Grünwald angeregt, sich darüber mal Gedanken zu machen.

Ein Wiedersehen mit Martin Frank gibt es dann am 30. Oktober. Nach seinem mehrfach ausgezeichneten Debütprogramm „Alles ein bisschen anders“ präsentiert Martin Frank, ein Shootingstar in der bayerischen Kabarettszene, sein neues Soloprogramm mit dem Titel „Es kommt, wie’s kommt“. Und zwar „so frech wie direkt, so bodenständig wie musikalisch und extrem lustig“, kündigt er an. Nach so viel Kabarett darf man sich dann auf Musik freuen – genauer gesagt auf den Auftritt von Pippo Pollina. Der italienische Liedermacher ist am 13. November im Kurhaus zu Gast und betitelt seinen Auftritt mit „30 Jahre Caminando“. Begleitet von den Musikern Roberto Petroli am Saxofon, Fabrizio Giambanco am Schlagzeug und den Sängerinnen Claudia Sala, Adriana und Roberta Prestigiacomo, präsentiert Pollina eine Auswahl seiner besten Lieder, aber auch aktuelle Songs.

Tölzer Kurhaus: Es wird rockig

Rockig wird’s dann am 14. Dezember, wenn die Band Django3000 wieder nach Tölz kommt. „Tour 4000“ heißt ihr mittlerweile fünftes Studioalbum, das sie im Kurhaus präsentiert. „Ein bisserl erwachsener, vielleicht auch reflektierter“, beschreibt Florian Starflinger den neuen Stil. Es gibt Balladen und auch Songs mit englischem Text.

Es ist mittlerweile schon Tradition, dass Kabarettist Django Asül kurz nach Weihnachten nach Bad Tölz kommt, um seinen kabarettistischen Rückblick auf das ablaufende Jahr zu ziehen. Heuer wird das am 27. Dezember der Fall sein.

Karten

Tickets für alle Veranstaltungen gibt es bei der Tourist-Info, Telefon 0 80 41/ 78 67 15, in der Geschäftsstelle des Tölzer Kurier (Telefon 0 80 41/78 91 11) und online über München-Ticket.

