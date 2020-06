Von heute auf morgen von hundert auf null: Tölzer Kulturbranche leidet unter Corona-Auswirkungen

Neustart für Bergbahnen mit neuen Corona-Regeln: Besucher-Ansturm an Pfingsten nur an einem Tag

Bereits um 12 Uhr waren am Samstag alle 800 Tickets für eine Talfahrt mit der Herzogstandbahn ausverkauft. Doch wie sah es an Pfingsten am Blomberg und am Brauneck aus?