Von „Sofies Welt“ zum Schüler-Preis: Tölzerin macht 2. Platz bei Philosophie-Wettbewerb

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Die unterschiedlichen Vorgehensweisen der Philosophen des Abendlandes stellen Christina Strobel (li.) und Luzia von Huene auf diesem © dar. Strobel steht für Aristoteles, der sich um die Wirklichkeit kümmert, und von Huene stellt Platons Suche nach den immerwährenden Wahrheiten dar. foto: Gabriel-von-seidl-gymnasium

Die Tölzer Gymnasiastin Luzia von Huene belegt mit ihrem philosophischen Essay den zweiten Platz in einem landesweiten Schülerwettbewerb. Das Thema könnte aktueller nicht sein. Die Schülerin befasste sich mit Triage.

Bad Tölz – Philosophische Jugendbücher, allen voran der Klassiker von Jostein Gaarder „Sofies Welt“, inspirierten sie und weckten ihr Interesse an der Auseinandersetzung mit Philosophischem und Theorien. Jetzt hat Luzia von Huene, Schülerin am Tölzer Gabriel-von-Seidl-Gymnasium, sogar den zweiten Platz beim Philosophie-Schülerwettbewerb „Phil-Essay“ im bayerischen Landesfinale eingeheimst.

„Damit hätte ich nicht gerechnet, ich habe zum ersten Mal bei so etwas mitgemacht und auch zum ersten Mal in meinem Leben ein Essay geschrieben“, sagt die 17-jährige Tölzerin im Gespräch mit dem Tölzer Kurier. Beim Essay-Schreiben holte sie sich Tipps von einem Bekannten, der im Studium bereits Essays verfasst hat. Fachliche Schützenhilfe gab Lehrerin Christina Strobel. Sie unterrichtet in der Q 11 Ethik. „Das ist eins meiner absoluten Lieblingsfächer“, sagt von Huene. „Ich fand es schon immer spannend, mich mit den Theorien, Ansätzen und Gedanken von Philosophen auseinanderzusetzen“, berichtet sie. Besonders spannend sind für die Schülerin antike Theorien, wie beispielsweise das Denken des Platon.

Luzia von Huenes erster Essay wird direkt ein Erfolg

Im Wettbewerb ging es um ein brandaktuelles Thema. Aus vier Möglichkeiten wählte Luzia von Huene „Triage versus Rechtsstaat“. In ihrem Essay behandelte die 17-Jährige dann die Problemstellung, die innerhalb der Corona-Problematik deutlich wurde. „Dabei habe ich mich teils auch mit politischen Rechtstheorien befasst, wie beispielsweise mit Thomas Hobbes“, berichtet die Schülerin von ihrer Vorgehensweise. Unter Einbeziehung verschiedener philosophischer Ansätze habe die Schülerin dann den Konflikt betrachtet. In einer Mitteilung des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums heißt es dazu: „Im Ergebnis wird eine Triage im Allgemeinen abgelehnt, wenn es die Verhältnisse erzwingen, jedoch in Betracht gezogen.“ Eine Lösung des Dilemmas sieht Luzia von Huene in einem gemeinschaftlichen Suchen nach dem richtigen Handeln.

Schützenhilfe von Ethik-Lehrerin

Gewählt hat sie das Thema aufgrund der aktuellen Relevanz. „Man hat permanent in den Nachrichten gehört, dass darüber diskutiert wird“, sagt sie. Daher habe sie es als interessant empfunden, sich auf einer philosophischen Ebene einem so brisanten Thema nähern zu können. Als Preis gab es ein Buch und eine Fachzeitschrift über Philosophie. „Und einen umfangreichen Kritikbogen“, ergänzt die Schülerin. Darüber habe sie sich am meisten gefreut. „So sehe ich, wo ich mich noch verbessern kann und weiß, was ich richtig gemacht habe“, erklärt die 17-Jährige.

Doch trotz des Erfolgs wird Philosophie ein Hobby für von Huene bleiben. Was sie nach dem Abitur machen will, das weiß die Schülerin noch nicht genau. „Wahrscheinlich will ich in Richtung Journalismus gehen“, sagt die Tölzerin.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.