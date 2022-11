Gelungene Premiere im Tölzer Marionettentheater

Die drei Autoren des Stücks: (v. li.) Karlheinz Bille sowie Caroline und Albert Maly-Motta mit den tierischen Hauptdarstellern. © näher

Mit „Carmen….Or not?“ feierte das Tölzer Marionettentheater nun wieder eine Premiere. Das Publikum war begeistert.

Bad Tölz – Ganz wie in alten Zeiten: Gedränge im Foyer, Begrüßung hier, Begrüßung da – die spannungsfrohe Erwartung liegt knisternd in der Luft. Endlich wieder eine Premiere im Marionettentheater, und dazu noch eine (um zwei Jahre verschobene) Jubiläumsfeier.

„Zum Jubiläum wollten wir uns selbst einmal auf die Schippe nehmen“, sagt Albert Maly-Motta, einer der beiden Theaterleiter, vor Beginn des neuen Stücks „Carmen….Or not?“. Und dann geht’s endlich los: Vom Band ertönt die weltbekannte Musik von Georges Bizet, dazu erscheint eine Marionette in einer Bar. Der Zuschauer lässt sich von ihren sparsam gesetzten Bewegungen fesseln, da bricht die Musik ab, die Figur stürzt in sich zusammen – und der Theaterchef tritt gleich darauf vor den Vorhang. „Sabotage!“, beklagt er. Jemand habe die Fäden der Marionette abgeschnitten oder eher angebissen? Ein Bekennerschreiben zeigt er vor, es ist mit einem Tatzenabdruck signiert. Die Aufführung wird scheinbar abgebrochen, das Publikum nach Hause geschickt.

Irrungen und Wirrungen

Ein neuer Regisseur muss her! Dieser kommt, wie seiner aus dem Off zugespielten Stimme zu entnehmen ist, aus Berlin – und will natürlich alles ganz anders, vor allem modern inszenieren. Doch auch seine Version von „Carmen“, zwischen Wolkenkratzern und mit verrocktem Bizet, kommt nicht über die erste Szene hinaus: Erneute Sabotage, zweites Bekennerschreiben. Dann soll es ein Regisseur vom Wiener Burgtheater richten. Der setzt ganz auf Stars, denn nur die wolle das Publikum wirklich sehen. Eine abgehalfterte Operndiva versucht sich darauf als Carmen, bis die sabotierte Elektrik nur noch Blitze sendet, ehe alles im Dunkeln liegt. Der resignierte Theaterchef tritt erneut vor den Vorhang: Diesmal werden die Karten rückerstattet, kein weiteres Desaster mit irgendeinem berühmten Regisseur soll folgen.

Detektiv kommt

Da klingelt das Telefon – und ein aufgebrachter Landrat ist zu vernehmen: Die Tölzerinnen und Tölzer, die Touristinnen und Touristen brauchen das Marionettentheater, poltert er. Maly-Motta möge sich gefälligst was einfallen lassen. Sonst müsse man sich nach einer neuen Theaterleitung umsehen. Darauf kommt Theaterleiter Karlheinz Bille als Detektiv ins Spiel, der sich, auf der Suche nach den Saboteuren, von hinten mit einer Taschenlampe durch den finsteren Saal nach vorne tastet – und schließlich einen verborgenen Eingang in die Theater-Unterwelt entdeckt, in den ihm die Zuschauer folgen.

Sie ziehen die Strippen

Und genau genommen war alles bisher, dieser wilde Mix aus Filmsequenzen, klassischem Marionettenspiel und dem Einsatz menschlicher Darsteller, nur ein Vorspiel zur eigentlichen Geschichte. Denn die echten, tierischen Protagonisten wohnen unter dem Theater, in einer spelunkenartigen Bar, mit einer sehr feschen Katze als Bardame, die sich als Carmen entpuppt. Die Stammgäste sind Füchse, die ihre Sprache als Bayer, Kölner und Böhme verrät, der neue Kellner ist ein Marder. Und zwischen diesen läuft die bekannte Carmen-Story ab, also Liebe, Liebesentzug und Eifersucht bis hin zum Mord. Die allzu bekannten menschlichen Verhaltensmuster übertragen auf die Tiere zu sehen, ist ein ganz eigener Genuss. Und die besonderen Möglichkeiten des Marionettentheaters, das etwa Liebende beim ersten Kuss tatsächlich abheben und in die Wolken schweben, verzaubert.

Weitere Vorstellungen

Zurück zur Oberwelt: Maly-Motta sitzt auf der Bühne, über einem Konzept für eine eigene „Carmen“-Aufführung brütend, ein weißer Kater liegt auf seinem Schoß. Da ruft der Detektiv an und enthüllt das unterirdische Treiben. Da werde er doch gleich den Kammerjäger schicken, beschließt der Theaterchef – was dem Kater keineswegs entgeht. Denn die mysteriöse Stimme aus dem Off, die das Geschehen von Anfang an kommentierte, gehört offenbar zu ihm. Was dann passiert, wird nicht verraten. Wer’s wissen will, muss selber hingehen. Es lohnt sich unbedingt!

„Carmen…Or not? ist zu sehen am 26. November und 10. Dezember um 19.30 Uhr sowie an Silvester, 31. Dezember, um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 17 Euro. Karten: Tourist-Info, Telefon 0 80 41/7 93 51 56. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Beginn der Vorstellung. (Sabine Näher)

