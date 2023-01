Von wildernden Hunde, bissigen Schülern: Die meistgelesenen Online-Artikel im Tölzer Land 2022

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Der erste Schultag: Mutter Anni und die Geschwister freuen sich, dass Leonie (Mitte) seit September die Grundschule besucht. Amelie (li.) und Marinus (re.) bleiben noch ein Jahr im Kindergarten. Ihre große Schwester Melina (hi.) besucht die 5. Klasse. © arp

Es waren Geschichten, die Emotionen weckten: Das waren die meistgeklickten Online-Artikel des Tölzer Kurier im Jahr 2022.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, die Energiekrise, die Inflation und Corona: 2022 war wahrlich kein leichtes Jahr. Eine Krise jagte die nächste. Davon war auch unsere Berichterstattung in den 302 Printausgaben sowie online auf www.merkur.de dominiert. Doch auch fernab der taktbestimmenden Themen passierte so einiges im Tölzer Land – mal heiter, mal traurig und manchmal auch ganz schön verrückt. Welche Berichte die meisten Leser im Internet fanden, darüber gibt eine Klick-Statistik Aufschluss. Hier die Top 10 der meistgelesenen Online-Artikel des Tölzer Kurier 2022:

Platz 10

Den zehnten Platz belegt der Bericht „Lastwagenfahrer auf Abwegen: Lkw bleibt im Wald stecken“. Anfang Dezember verirrte sich ein Lkw-Fahrer ins Längental, dort ging es nicht mehr weiter. Eigentlich hatte der 69-jährige Brummifahrer eine Lieferung für einen Empfänger an der Längentalstraße in Arzbach. Doch der Mann vertraute zu sehr seinem Navi und wurde auf die Forststraße ins Längental geführt. Schon für die meisten Autos ist diese Straße eine Herausforderung. Nach mehreren überwundenen Engstellen und Kurven war unterhalb der Weggabelung Längental-Tiefental Endstation. THW und Feuerwehr eilten herbei und halfen dem verzweifelten Fahrzeuglenker mit einem speziellen Schwerlast-Abschlepper aus seiner misslichen Lage.

Irrfahrt: THW und Feuerwehr halfen im Längental einem Lkw-Fahrer aus seiner misslichen Lage. © dh/A

Platz 9

Gleich zu Beginn des Jahres gab es große Aufregung im Loisachtal: Zweimal binnen einer Woche machten frei laufende Hunde Jagd auf Rehe. Als Spaziergänger am Dreikönigstag Gleiches im Loisach-Kochelsee-Moor beobachteten, riefen sie die Polizei. Die Hundebesitzerin wurde zur Verantwortung gezogen. Dieser Vorfall löste unter unseren Lesern heftige Debatten aus.

Platz 8

Prominenz klickt. Das hat man deutlich gemerkt, als die ehemalige Skirennläuferin Michaela Gerg die staatliche Rentenversicherung verklagt hat. Der Prozess und das Urteil stießen auf reges Interesse – der Bericht, dass das Gericht die Klage der bekannten Isarwinkler Sportlerin abwies, schafft es auf Platz acht der meistgelesenen Online-Berichte.

Platz 7

Für die einen ist es der Notanker, um ein Gespräch am Laufen zu halten, für andere gibt es kaum ein interessanteres Thema: das Wetter. Auch in diesem Jahr schaffte es die Vorhersage für den Winter 2022/2023 von Sepp Haslinger aus Benediktbeuern unter die zehn Online-Klick-Hits. Der Artikel über sein Königskerzen-Orakel landet auf Platz 7.

Platz 6

Familienclans haben im Hochsommer 2022 vermehrt das Alpenwarmbad in Benediktbeuern besucht und sich dort völlig daneben benommen. Sie bedrohten sogar Angestellte und nahmen Glasflaschen mit in die Schwimmbecken. Die Gemeinde als Betreiberin des Bades reagierte mit der Beauftragung eines Sicherheitsdienstes – unsere Leserschaft mit einer Welle der Empörung über das Verhalten der Clans.

Platz 5

Drei Jahre nach der Gründung steckte im Mai das „Ois ohne“ in einer existenziellen Krise. Ohne eine deutliche Umsatzsteigerung drohte dem Tölzer Unverpackt-Laden die Schließung. Mit einer Gutschein-Aktion und der öffentlichen Bekanntmachung ihrer Situation, konnten die Genossen den Laden retten. Der Artikel über die drohende Schließung schafft es ins Mittelfeld dieser Auflistung.

Platz 4

Eine der vielen negativen Auswirkungen der Energiekrise bekam der Isarwinkel mit der Schließung der Metzgerei Holzner unmittelbar mit. Dass die Inhaber den traditionellen Familienbetrieb in Lenggries aufgrund der erdrückenden Fixkosten nicht mehr weiterführen konnten und im November ihr Ladengeschäft für immer zusperrten, löste große Anteilnahme und Betroffenheit bei unseren Online-Lesern aus.

Schließung: Dass die Energiekrise die Metzgerei Holzner in die Knie zwang, löste viel Anteilnahme aus. © arp/A

Platz 3

Es war einer der traurigsten Berichte des Jahres. Im Februar lief im Herzogstand-Gebiet eine groß angelegte Vermisstensuche nach einer 23-jährigen Wanderin. Zwei Tage suchten viele Einsatzkräfte zu Fuß und mit Hubschraubern unermüdlich nach der jungen Frau, die nach einer Bergtour nicht mehr nach Hause zu ihrer Schwester gekommen war. Die Suche nahm ein trauriges Ende. Die 23-Jährige wurde tot in einem Bach im Herzogstand-Gebiet aufgefunden. Im Netz herrschte große Bestürzung und Betroffenheit.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Platz 2

Seit der Geburt der Drillinge Leonie, Amelie und Marinus begleitet der Tölzer Kurier die Familie Dietz aus Lenggries und berichtet in unregelmäßigen Abständen über die Entwicklung der Kinder. Im September stand ein großes Ereignis an: Leonie kam in die Schule, ihre gleichaltrigen Geschwister aber noch nicht. Was es damit auf sich hatte, interessierte extrem viele Leser.

Platz 1

„Nur Prestigeprojekte für die eigene Karriere“: So lautete der Titel des meistgelesenen Online-Berichts des Tölzer Kurier im Jahr 2022. Bei der Abiturfeier des Tölzer Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums hatten die Absolventen den Schulleiter Alexander Göbel scharf kritisiert. Sie hatten sich während ihrer Schulzeit vom Direktor in vielen Punkten zu wenig beachtet gefühlt. Dass junge Menschen den Mut aufbringen und derart auf den Putz hauen, bewegte knapp eine Viertelmillion unserer Online-Leser.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.