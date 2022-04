Vorfall in Bad Tölz: Zwei Männer mit Glas und Holzstuhl verprügelt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Samstagnachmittag in Bad Tölz. © dpa

Mit einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung muss ein 30-Jähriger rechnen, der am Samstagnachmittag in Bad Tölz auf zwei Männer losgegangen war.

Bad Tölz - Nach Angaben der Beamten ging am Samstag gegen 14.50 Uhr bei der Polizei Bad Tölz die Meldung ein, dass sich an einer Arbeiterunterkunft an der Königsdorfer Straße in Bad Tölz eine handfeste Streitigkeit ereignet habe.

Mit Glas und Holzstuhl auf Wohnungsnachbarn losgegangen

Die Streife traf bei der Anzeigenaufnahme vor Ort auf zwei leicht verletzte rumänische Staatsbürger im Alter von 50 und 53 Jahren. Beide hatten Kopfplatzwunden und wiesen diverse Hämatome auf. Verursacht hatte die Verletzungen offenbar ein 30-jähriger Rumäne, der auf die Wohnungsnachbarn mit einem Glas und einem Holzstuhl eingeschlagen hatte.

Ursache des tätlichen Angriffs ist noch unklar - Ermittlungen laufen

Die beiden Opfer wurden aufgrund der Verletzungen in einem nahe gelegenen Krankenhaus ärztlich versorgt. Der Grund für den tätlichen Angriff war bei der Anzeigenaufnahme noch unklar. Hier laufen die Ermittlungen.

