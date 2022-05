Vorfreude auf die Wiesn im Tölzer Land: „Überwältigend“

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Die Münsinger Blaskapelle ist seit 1967 Stammgast beim Trachten- und Schützenzug des Oktoberfests. © SCHLAF

Nach der Zusage zum Oktoberfest 2022 rüstet sich der Tölzer Landkreis auf das größte Volksfest der Welt. Die Buchungslage in Hotels ist allerdings noch moderat.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Wiesn 2022 findet nach zwei Jahren Corona-Pause ab 17. September ohne Auflagen und Beschränkungen wieder statt. Nach dieser Ankündigung von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter laufen auch im Landkreis die Vorbereitungen an. Große Vorfreude herrscht bei der Münsinger Musikkapelle. „Wir haben uns, wie jedes Jahr, schon im Februar beworben, beim Trachtenumzug mitzumarschieren“, sagt Vorstand Michael Bruckmeir. Eine Zusage habe die Kapelle zwar noch nicht, doch Bruckmeir ist zuversichtlich: „Normalerweise sind wir jedes Jahr mitgegangen.“ Seit 1967 ist das schon so. Bruckmeir selbst, der Klarinette spielt, läuft nach eigener Aussage seit 1991 mit. „Es ist jedes Mal aufs Neue etwas ganz Besonderes. Die Menschenmassen, die Atmosphäre, der Geruch, all das ist überwältigend“, schwärmt der Münsinger.

Vorfreude bei der Blaskapelle

Das sieht der Vorsitzende der Blaskapelle Holzhausen ähnlich. Johannes Rammert berichtet, dass die Blaskapelle seit über 30 Jahren beim Trachten- und Schützenzug „sehr regelmäßig“ vertreten sei. Für heuer jedoch hätten sie sich nicht beworben. „Das war uns zu unsicher.“ Von den Gebirgsschützen ist 2022 keine Kompanie am ersten Oktoberfesttag dabei. „Beim Trachten- und Schützenzug werden die Kompanien Wallgau und Gmund den Bund der Bayerischen Gebirgsschützen-Kompanien vertreten“, erklärt der Kochler Martin Haberfellner, Landeshauptmann der Bayerischen Gebirgsschützen. Wer teilnimmt, entscheide die jährlich stattfindende Bundesgeneralversammlung. Die Kompanien, die 2020 und 2021 nicht zum Zug gekommen sind, können sich erneut bewerben. Dies sei größtenteils auch schon geschehen. „Die Kompanien, die 2023, 2024 und 2025 dabei sein werden, hat die Bundesgeneralversammlung im April festgelegt“, sagt Haberfellner. Das kommende Jahr sei dann der Isarwinkel gut vertreten. „2023 sind die Schützen der Jachenau und aus Lenggries am Zug.“

Gebirgsschützenkompanien Lenggries und Jachenau sind 2023 am Zug

Der Dietramszeller Haflingerzüchter und Landwirt Johann Kappelsberger hofft, „dass ich heuer wieder beim Trachten- und Schützenumzug die Bier- und Hopfenkönige kutschieren kann“. Seit einigen Jahren sei der Helfertsrieder mit seinem Pferdegespann dafür zuständig. Noch recht verhalten äußern sich Hoteliers im Landkreis. „Wir haben normalweise schon immer einige Oktoberfestgäste“, berichtet eine Mitarbeiterin des Wolfratshauser Hotels Landhaus. „Auch für den Zeitraum des Oktoberfests sind wir gut besucht, ob diese Gäste nun aber tatsächlich wegen der Wiesn hier sind, wissen wir im Vorfeld nicht“, sagt sie.

Auch Christoph Seitz, Geschäftsführer des Lenggrieser Arabella Brauneck Hotels sagt: „Das Wiesn-Geschäft hat noch keinen größeren Ausschlag bei uns ergeben.“ Oktoberfestbuchungen seien ohnehin meist erst ab Juni spürbar. Da mache sich die Baumaschinenmesse (Bauma) in der letzten Oktoberwoche in München jetzt schon mehr bemerkbar. Sandra Fritz, Junior-Chefin des Tölzer „Hotel am Wald“ meint: „Wir sind für die Oktoberfestzeit gut gebucht, aber einen Ansturm seit der Zusage gab es nicht.“ Für einen gescheiten Wiesnbesuch bedarf es der richtigen Bekleidung. „Wir merken ganz deutlich, dass Feiern wieder stattfinden“, sagt Simona Corrado, Inhaberin des „Trachten Ateliers“ in Bad Tölz. Die Schneiderin beobachtet, dass seit den Lockerungen auch wieder mehr Aufträge kommen. „Die Leute haben wieder Lust rauszugehen“, sagt sie. Mit Blick speziell aufs Oktoberfest sei sie „in den Startlöchern.“

Oktoberfest auch für Trachtenbranche wichtiger Termin

Johannes Reiter vom gleichnamigen Trachten- und Lodengeschäft in der Tölzer Marktstraße freut sich über Normalisierung beim Kundenaufkommen nach zwei harten Coronajahren. „Seit drei Wochen geht es wieder richtig los.“ Für Volksfeste, aber auch für Hochzeiten und Kommunionen habe er wieder viel Kundschaft. „Tracht ist einfach etwas Anlassbezogenes“, sagt Reiter.

Seit Mitte April sei auch bei Fischer Pflügl Tracht in Wolfratshausen wesentlich mehr los. „Da hat es begonnen, dass die Leute sich für den 1. Mai eingekleidet haben“, berichtet der Geschäftsführer Stefan Fischer. „Jedes Fest, das wieder stattfindet, tut uns gut“, sagt Fischer. Er betont zwar, dass Tracht hier im Landkreis immer getragen werde. Dennoch räumt Fischer ein: „Man kann nicht leugnen, dass das Oktoberfest für uns ein Gewinn ist.“ Dafür würden sich seine Kunden aber in der Regel erst ab Juli einkleiden.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.