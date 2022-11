Vorfreunde auf die Christkindlmärkte: Endlich wieder Glühwein und Mandeln

Von: Felicitas Bogner

Der Christkindlmarkt in der Tölzer Marktstraße ist weit über die Landkreisgrenzen bekannt. Heuer kann er ganz ohne Corona-Einschränkungen wie gehabt stattfinden. Los geht es am letzten November-Wochenende. © arp/a

Die traditionelle Christkindlmärkte im Tölzer Land finden heuer wieder ohne Einschränkungen statt. Wann es wo Punsch, Lebkuchen und Co. gibt? Ein Überblick:

Bad Tölz-Wolfratshausen – Endlich ist es wieder soweit: Nach zwei Jahren Pause gibt es im Tölzer Land wieder Christkindlmärkte. Die Vorbereitungen laufen, die Vorfreude ist groß.

Bad Tölz

„Es ist für uns eine aufregende Zeit, nach zwei Jahren endlich wieder den traditionellen Christkindlmarkt in der Marktstraße auf die Beine stellen zu können“, freut sich die stellvertretende Kur- und Tourismusdirektorin von Bad Tölz, Susanne Frey-Allgaier. Von 25. November bis 24. Dezember wird es in der Marktstraße wieder täglich nach würzigem Glühwein und deftigen Grillwürstchen duften. „Die Stände haben immer von 11 bis 14 Uhr offen“, sagt Frey-Allgaier. Am ersten Wochenende findet der verkaufsoffene Sonntag in Bad Tölz statt. „Wir haben für Groß und Klein ein breites Angebot. Sowohl, was die Gastronomie, die Verkaufsstände als auch die Events betrifft“, verspricht sie. Besonders würden Naschkatzen auf ihre Kosten kommen. „Wir haben viele auch teils neue Süßigkeitenstände.“ Die rund 40 Buden setzen sich aus alteingesessenen sowie neuen Händlern zusammen. „Ganz besonders freuen wir uns, dass Saskia Wittlinger, die Tochter des verstorbenen Christkindlmarkt-Mitbegründers Kurt Wittlinger, die Tradition ihres Vaters weiterführt und seinen Grillstand übernimmt“, so Frey-Allgaier. Musikalisch sei täglich ein Programm geboten. „Dazu können sich die Gäste auf einen gesitteten Krampuslauf, einen Nikolaus, eine Fotobox, eine Kutschfahrt und viele weitere Attraktionen freuen.“ Auch an Heiligabend wird der Tölzer Christkindlmarkt traditionsgemäß von 10 bis 14 Uhr geöffnet sein.

Lenggries

Die Werbegemeinschaft Lenggries hat ein Programm für den „Lichterzauber“ organisiert. „Am 3. Dezember von 15 Uhr bis 21 Uhr wird die „Lenggrieser Scheib’n im weihnachtlichen Lichterglanz erstrahlen“, sagt die Vorsitzende Eva-Maria Hofer. Neben zahlreichen geöffneten ortsansässigen Geschäften sei auch kulinarisch viel geboten. „Von Hirschbratwurst, über Käsespätzle bis hin zu Schokofrüchten, von rotem und weißem Glühwein bis zum heißen Cocktail ist alles dabei.“ Zu einem besonderen Erlebnis wird der Christkindlmarkt vor allem durch die Verkaufsstände für Kunsthandwerkliches, Selbstgemachtes und Gebasteltes. Für Kinder bringt der Nikolaus gegen 17 Uhr kleine Geschenke, und die Bücherei veranstaltet ein Bilderbuchkino. Für eine adventliche musikalische Unterhaltung sorgen Bläser. Ebenso können sich die Besucher auf eine lebendige Krippe und eine Kinderaufführung freuen.

Benediktbeuern

Der traditionelle altbayerische Christkindlmarkt in der Ortsmitte von Benediktbeuern steht am 4. Dezember an. „Leider wird das Adventssingen nachmittags in der Marienkirche nicht stattfinden“, sagt Sabine Rauscher von der Benediktbeurer Gästeinformation. Außerdem gibt es am ersten Adventswochenende, vom 25. November bis 27. November, eine Kunsthandwerk-Ausstellung im Kreuzgang des Klosters.

Kochel am See

In Kochel am See organisiert der Verein „Die Kochler“ am ersten Adventssonntag, 27. November, von 10 bis 19 Uhr rund um den Schmied-von-Kochel-Platz den Adventsmarkt mit zirka 40 Ständen. „Neu sind heuer ein Kinderbereich mit drei Ständen und einem Geschichten- und Märchenzelt“, erklärt der Vorsitzende Franz Linner. Die kleinen Besucher können mit einem Kinderzug auf die Reise gehen und zusammen mit dem Nikolaus eine Kutschfahrt durch Kochel unternehmen. Überdies gibt es eine „Lebende Krippe“ zu bestaunen. Die Einnahmen kommen wie jedes Jahr einem gemeinnützigen Projekt oder Verein zugute. „Wer das sein wird, steht noch nicht fest“, so Linner. „Wer nicht so lange warten kann, kann schon am Vorabend ab 17 Uhr zur Adventseinstimmung rund um den Fischerbrunnen kommen, da gibt es Glühwein und Schmankerl“, sagt der Vorsitzende. Am 3., 10. und 17. Dezember findet der „Kochler Adventszauber“ statt. Jeweils ein Kochler Verein versorgt die Gäste ebenfalls am Fischerbrunnen zwischen 17 Uhr und 21.30 Uhr mit Glühwein und Brotzeit.

Bad Heilbrunn

Für den von den „Aktiven Bad Heilbrunnern“ veranstalteten Christkindlmarkt am Gasthaus Ramsau ist laut Bürgermeister Thomas Gründl das Wochenende, 10./11. Dezember anberaumt. Am 4. Dezember soll an der Reindlschmiede ein Christkindlmarkt stattfinden.

Weihnachtsbeleuchtung – So wird in Tölz gespart Auch im Advent spielt das Thema Energiesparen heuer eine essenzielle Rolle. „Normalerweise haben wir die Tourist-Info am Max-Höfler-Platz mit einem großen Lichtervorhang, der nahezu die gesamte Fassade bedeckt, geschmückt“, erklärt die stellvertretende Tölzer Tourismus-Chefin Susanne Frey-Allgaier. Darauf werde man heuer verzichten. „Nicht nur um Energie zu sparen, sondern auch um ein Zeichen zu setzen“, betont sie . „Wir werden stattdessen weihnachtliche Stimmung mit Daxen, Kugeln und Strohsternen zaubern.“ Der Christbaum in der Marktstraße werde statt wie bisher von 10 bis 22 Uhr täglich nur von 15 bis 21 Uhr beleuchtet sein, sagt Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach. Die anderen 17 Christbäume im Stadtgebiet seien an die Straßenbeleuchtung gekoppelt. „Damit sind die Bäume von 6 Uhr bis zirka 8 Uhr und abends vom Eintritt der Dämmerung bis 22 Uhr beleuchtet“, so Otterbach. Überdies werde die Isarbrücke mit LED beleuchtet.

Die städtische Weihnachtsbeleuchtung hat laut Otterbach einen Gesamt-Energieverbrauch von rund 1400 Kilowattstunden. Das sind umgerechnet zirka 300 Euro (Tölz-Tarif Stadtwerke). „Das Einsparpotenzial ist hier nicht allzu groß“, erklärt die Sprecherin. Die Stadt versuche sich an einem Spagat. „Weihnachten ist ein Gefühl. Gerade nach den beiden letzten Jahren und vor dem Hintergrund des Angriffskrieges in der Ukraine wünschen sich viele diesen Halt, der die Tradition ihnen gibt. Dennoch ist das Ziel, mit Energie verantwortungsbewusst umzugehen, ebenfalls sehr wichtig“, so Otterbach.

