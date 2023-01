Das wird 2023 wichtig in Bad Tölz: Winterspiele, Nordspange, Hoteleröffnung

Von: Andreas Steppan

Teilen

Die Special Olympics – hier entrollen Bürgermeister Ingo Mehner (li.) und Stadtrat Karsten Bauer die Flagge der Spiele – sind das erste Tölzer Großereignis 2023. © Andreas Steppan

2023 stehen in Bad Tölz wichtige Ereignisse und Entscheidungen auf der Agenda. Eine Jahresvorschau mit Bürgermeister Ingo Mehner.

Bad Tölz – 2023 stehen in Bad Tölz eine Reihe von wichtigen Ereignissen und Veränderungen an. Bei anderen Themen, die die Stadt schon seit Längerem begleiten, geht es um Entscheidungen und Weichenstellungen. Für den Tölzer Kurier skizziert Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) die aus seiner Sicht wichtigsten Tölzer Themen des neuen Jahres. Dabei betont er, dass vieles davon unter Vorbehalt der Entscheidungen des Stadtrats und der Finanzierbarkeit in unsicheren Zeiten stehe.

Beleben der Stadt

Die erste Höhepunkt des neuen Jahres in Bad Tölz sind die Winterspiele der Special Olympics Bayern von Montag, 23., bis Donnerstag, 26. Januar. Doch schon in den Tagen zuvor wird sich die Stadt auf die Spiele der Menschen mit geistiger Behinderung einstimmen, etwa mit Aktionen des Turnvereins und des Café Miteinand.

Auch was weitere Veranstaltungen angeht, soll es laut Mehner 2023 ähnlich lebhaft zugehen wie im Jahr davor, als es an 300 Tagen von der Stadt selbst organisierte oder finanziell geförderte Veranstaltungen gab.

Wie es mit einem möglichen künftigen Veranstaltungsort weitergeht, soll sich auch 2023 entscheiden. Dann wird das beauftragte Architekturbüro Beer Bembé Dellinger eine Planung mit dazugehörigem Preisschild für die Kurhauserweiterung vorstellen. Bekanntlich soll dort ein Ersatz für den in die Jahre gekommenen Kleinen Kursaal entstehen.

Kinder, Jugendliche, Sportstätten

Kaum ist der neue viergruppige Kindergarten der Stadt an der Jahnstraße in Betrieb genommen, wird sich die Stadt laut Mehner heuer auf die Suche nach einem Standort für eine weitere neue Kita machen. „Der Bedarf an Betreuungsplätzen steigt ständig“, so Mehner.

Eine Weichenstellung stehe im neuen Jahr in Bezug auf die Umgestaltung des Hallenbads auf der Flinthöhe zum Familienbad an.

Am Girlitzer Weiher könnte nach Mehners Vorstellung eine Art Erlebnis- oder Abenteuerspielplatz entstehen. Was genau, darüber wird der Stadtrat befinden.

Für den Blomberg wird man nach einer Lösung suchen, damit der Rodelbetrieb künftig nicht erst ab der Mittelstation, sondern auch im derzeit gesperrten oberen Teil der Strecke möglich sein wird.

An der Jahnschule steht in diesem Jahr noch die Behebung von Baumängeln am neuen Erweiterungsbau an. „Das schadhafte Dach wird zurückgebaut“, sagt Mehner. Können dann endlich alle neuen Räume in Betrieb genommen werden, steht noch der Abriss der „Punkthäuser“ an.

Aufenthaltsqualität

Das Thema ist vielen Bürgern sehr wichtig und kostet auch viel Geld. Die Stadt investiert 2023 wieder in öffentliche WC-Anlagen, und zwar in eine neue Toilette am Wohnmobilstellplatz und an der Blomberg-Bergstation. Neu gestaltet werden soll das Umfeld des „Bräustüberls“.

Verkehr und Infrastruktur

Das Thema Nordspange bleibt im Bereich der Infrastrukturmaßnahmen auch 2023 das wichtigste Thema – auch wenn sich die Hoffnung auf einen Baubeginn in diesem Jahr zerschlagen hat. Wie berichtet hat das Staatliche Bauamt Weilheim den Start der eigentlichen Maßnahmen mittlerweile erst für 2024 anvisiert. Rathauschef Mehner findet die Verschiebung „ärgerlich“, hofft aber, dass 2023 zumindest an vorbereitenden Maßnahmen „möglichst viel passiert“. Er sagt: „Das Entscheidende ist der Zeitpunkt der Fertigstellung.“

Die Autofahrer könnten außerdem zu spüren bekommen, dass die Telekom in größerem Ausmaß mit dem Breitbandausbau in der ganzen Stadt weitermachen will. „Wir freuen uns aufs schnelle Internet und auf eine gute Baustellenplanung“, sagt Mehner mit einer kleiner Stichelei gegen die nicht immer glücklichen Straßensperrungen im vergangenen Jahr.

Die Stadt selbst wird 2023 die Sanierung der Bairawieser Straße mit dem zweiten Bauabschnitt fertig stellen und Planungen für die Umgestaltung der Kreuzung zwischen Hindenburgstraße und Wachterstraße/Nockhergasse vorantreiben, „um die Betonwüste aufzulösen“, wie Mehner sagt. Dem Bürgermeister persönlich wäre hier ein Kreisverkehr am liebsten.

Energie und Nachhaltigkeit

Für das geplante neue Heizwerk neben dem Feuerwehrhaus an der Lenggrieser Straße ist laut Mehner die Genehmigungsplanung in Arbeit. 2023 soll der Bauantrag gestellt werden. Die Flutlichtanlage auf dem Rot-Weiß-Platz wird auf LED umgestellt. Nicht zuletzt stehe auch die beschlossene Erhöhung des Damms am Klammerweiher an, so Mehner.

Wohnen

Beim Baugebiet Hintersberg hat die Stadt Bad Tölz bislang lediglich 14 ihrer 23 Parzellen an Kaufinteressenten veräußert. Der Rest soll im Erbbaurecht vergeben werden. Eine Entscheidung über die Vergabekriterien steht laut Mehner Anfang 2023 auf dem Programm.

Im Baugebiet Hintersberg steht das erste Doppelhaus. 2023 wird die Stadt weitere Parzellen im Erbbaurecht vergeben. © Christoph Schnitzer

Weiter auseinandersetzen muss sich der Stadtrat 2023 mit den geplanten Wohnblöcken im Bereich Isarleitenweg/Arzbacher Straße. Der Bebauungsplan für das Areal ist aufgestellt, doch die endgültige Entscheidung, wer dort was genau baut, steht noch aus.

Gewerbe und Tourismus

Eine weitere Frage für 2023: Was wird aus dem Ratskeller? 2022 hatte der Stadtrat es vorerst abgelehnt, die 600 000 Euro zu investieren, die nötig wären, um in der leer stehenden städtischen Immobilie am Schulgraben wieder eine Vollgastronomie zu etablieren. Stattdessen sollte nach alternativen Nutzungskonzepten, eventuell in Verbindung mit der benachbarten Alten Madlschule, gesucht werden.

Was wird aus dem leer stehenden Ratskeller? Die endgültige Entscheidung über die künftige Nutzung hat der Stadtrat aufs Jahr 2023 vertagt. © Christoph Schnitzer

Viel diskutiert wird auch die Zukunft des Moraltgeländes. Hierzu soll heuer eine Machbarkeitsstudie fertig werden.

Klar ist bereits, dass in Bad Tölz dieses Jahr eine Hoteleröffnung gefeiert wird. Auf der Wackersberger Höhe wächst das Hotel Bergeblick in die Höhe. Investor und künftiger Betreiber Johannes Tien will hier voraussichtlich im Mai oder Juni die ersten Gäste empfangen.

Auf die Eröffnung des Hotels Bergeblick freuen sich Andrea und Johannes Tien, die das Haus auch selbst betreiben werden. © Arndt Pröhl

Soziales

Der erste große Wandel des Jahres ist bereits zum 1. Januar vonstatten gegangen. Mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, Landesverband Bayern, hat das ehedem städtische Josefistift einen neuen Träger bekommen. In einigen Jahren soll das Pflegeheim in einen Neubau auf der Flinthöhe umziehen (angepeilter Baubeginn: Ende 2024). Gleichzeitig soll laut Mehner 2023 auf Seiten der Stadt der Prozess beginnen, eine soziale Nachfolgenutzung für den jetzigen Josefistift-Standort an der Bahnhofstraße zu suchen.

Das größte soziale Thema des Jahres 2023 wird aus Sicht des Bürgermeisters aber sowohl für Bad Tölz „als auch für das komplette Land“ die nötige Unterbringung von Geflüchteten sein. „Eine große Herausforderung wird es sein, die Geflüchteten gleichmäßig im Landkreis zu verteilen“, sagt Mehner – nicht ohne zu erwähnen, dass Bad Tölz in dieser Hinsicht bereits überdurchschnittlich viel leiste.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.