Vorschau: Königlicher Besuch bei den Tölzer Rosentagen

Am Pfingstwochenende

Von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Rund 160 Aussteller sind heuer bei den Tölzer Rosentagen am Pfingstwochenende in den Klostergärten mit von der Partie. Und auch die Rosenprinzessin Leni I. wird vorbeischauen.

Bad Tölz – Zu Pfingsten gehören in Bad Tölz die Rosentage einfach mit dazu. An über 160 Ständen präsentieren Aussteller vom 26. bis 29. Mai in den Klostergärten wieder alles rund um den Garten, Blumen, Dekorationen, aber auch Schmuck, Keramik, Schmankerl und vieles mehr. Dazu gibt es Vorträge, Angebote für Kinder, einen Besuch der Rosenprinzessin und Musik.

Gema sorgt für ein verändertes Musikprogramm

Bei Letzterer habe man sich allerdings komplett neu aufstellen müssen, sagte Organisatorin Michaela Dorfmeister am Freitag bei einem Pressegespräch. „Es wird keine gemapflichtige Musik mehr geben. Das können wir nicht mehr bezahlen.“ Hintergrund seien Änderungen bei der Gema. Vor der Bühne würden vielleicht 30 Zuhörer stehen, dennoch werde nun das gesamte Ausstellungsgelände als Grundlage für die Berechnung herangezogen. Das sei nicht mehr leistbar, sagte Dorfmeister. Ihr tue es vor allem für die Gruppen leid, die der Neuregelung zum Opfer fielen. Dennoch gibt es natürlich wieder einiges an Musikprogramm – von der Andenharfe bis zum offenen Volksliedersingen mit Dekanatskantorin Elisabeth Göbel.

Landfrauen feiern ihr 75-jähriges Bestehen bei den Rosentagen

Einen Ehrengast hat Dorfmeister heuer nicht eingeladen. Anders als im vergangenen Jahr, als Schauspielerin Michael May eine Rose taufte. Die Organisatorin freut sich aber besonders, dass die Landfrauen ihr 75-jähriges Bestehen mit einem Festakt im Rahmen der Rosentage feiern. Die Initiative sei von Kreisbäuerin Ursula Fiechtner ausgegangen, sagte Dorfmeister. Am Samstag, 27. Mai, spricht dazu um 11 Uhr Landesbäuerin Christine Singer. Außerdem sind die Landfrauen mit einem Stand (Nummer 28) auf den Rosentagen dabei. Eine Pflanzenbörse ist dort geboten. Zudem gibt es Milch-Kostproben. Der Erlös aus dem Verkauf wird gespendet.

Bücherverkauf für die Ukraine - Kinderschminken der Tölzer Tafel

Es gibt einige weitere Benefizaktionen auf dem Gelände und Stände gemeinnütziger Organisationen, die keine Standgebühr zu bezahlen haben. So gibt es am Samstag, 27. Mai, ab 10.30 Uhr einen Kinderflohmarkt zugunsten der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München. Der Ukraine-Helferkreis Utting organisiert einen Bücherverkauf, die Ukraine-Hilfe Oberland hat ebenfalls einen Stand. Und auch die Tölzer Tafel präsentiert sich – und bietet am Pfingstmontag Kinderschminken an.

Informationen über die weltweit größte Rosensammlung

Das Europa-Rosarium ist die größte Rosensammlung der Welt. Die 13 Hektar große Gartenanlage befindet sich in Sangerhausen (Sachsen-Anhalt). Und von dort kommt ebenfalls eine Delegation nach Bad Tölz – angeführt von Rosenprinzessin Leni I., die sich am Sonntag, 28. Mai, um 12 Uhr ins Goldene Buch der Stadt eintragen wird. Zudem gibt es Vorträge über das Rosarium.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Für das leibliche Wohl der Besucher ist auch wieder gesorgt. Der Fischbacher Frauenkreis lockt wie immer mit selbst gebackenem Kuchen. An anderer Stelle gibt es Steckerlfisch und andere deftige Köstlichkeiten. Neu mit dabei ist die inklusive Kaffeerösterei Yoanda aus Wolfratshausen.

Kostenloser Zubringerbus vom Tölzer Bahnhof

Sieben Euro kostet die Eintrittskarte für Erwachsene. „Alle anderen Gartenfestivals sind deutlich teurer. Wir haben die Preise seit Jahren nicht erhöht“, sagte Dorfmeister. Das gilt auch für heuer. Zudem finden die Besucher zum ersten Mal einen abtrennbaren Abschnitt an ihrer Eintrittskarte. Gegen Vorlage gewähren die meisten Aussteller ab einem Einkauf von 50 Euro einen Rabatt. Nicht alle seien hier mit im Boot, aber doch die allermeisten, sagt Dorfmeister. Wer mit dem Zug anreist, darf sich auch wieder über einen kostenlosen Zubringerbus vom Bahnhof zu den Klostergärten freuen.

Das Wetter spielte bei den Rosentagen nicht immer mit. Daher hofft Dorfmeister nun, „dass sich der Mai, der bislang eher ein November war, doch noch auf seinen Namen besinnt“.

Weitere Infos: Die 22. Tölzer Rosen- und Gartentage finden von 26. bis 29. Mai in den Klostergärten statt. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 18 Uhr (Einlass bis 17 Uhr). Das Tagesticket kostet 7 Euro, ermäßigt 6 Euro, Dauerkarte 15 Euro, Kinder bis 15 Jahre frei. Hunde an der Leine sind auf dem Gelände erlaubt. Infos www.rosentage.de

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.