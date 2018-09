Organspende: Spahn rennt im Landkreis offene Türen ein

Wer nicht ausdrücklich widerspricht, der soll künftig als Organspender in Frage kommen: Mit diesem Vorstoß erntet Gesundheitsminister Jens Spahn im Landkreis Beifall von Betroffenen und Experten.

Bad Tölz-Wolfratshausen– Ulrike Prepsl weiß, wie es ist, auf eine Organspende angewiesen zu sein. Sieben Jahre ist es her, dass bei der Eglingerin eine Nierenfunktionsstörung diagnostiziert wurde. Dass es ihr heute gut geht, hat sie ihrem Mann Wolfgang zu verdanken, der ihr eine seiner Nieren spendete. Dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sich jetztfür die Einführung einer Widerspruchslösung bei der Organspende ausgesprochen hat, begrüßt die 63-Jährige. Widerspruchslösung, das bedeutet: Jeder kommt automatisch als Organspender in Frage – außer er selbst oder seine Angehörigen widersprechen. Bislang ist es umgekehrt: Damit einem Menschen nach seinem Hirntod Organe zum Spenden entnommen werden, ist eine ausdrückliche Zustimmung vorgeschrieben.

Wenn nun also die Organspende zum Normalfall wird, „dann finde ich das gut“, sagt Ulrike Prepsl. „Ich selbst hatte wahnsinniges Glück. Aber ich kenne aus dem Dialysezentrum viele junge Leute, die dringend auf ein Spenderorgan warten. Und ich höre immer wieder, dass einige dieser Menschen gestorben sind. Das macht einen schon betroffen.“

Auch bei Medizinern im Landkreis stößt Spahns Vorstoß auf Zustimmung. „Ich war schon immer dafür“, sagt der Tölzer Dr. Andreas Lang, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbands. Die meisten Menschen hätten sich einfach noch keine wirklichen Gedanken über das Thema gemacht, so seine Einschätzung. Auch Ängste könnten eine Rolle spielen. „Aber sie sind objektiv falsch. Das ist eine Aufklärungsfrage.“

Auf der anderen Seite wisse er aus seiner Hausarztpraxis, die er bis 2017 in Gaißach führte, „dass die meisten Menschen, die eine neue Niere brauchen, jahrelang warten müssen und das für sie einen hohen Verlust an Lebensqualität bedeutet“. Von der Widerspruchslösung erwartet sich Lang, dass mehr Organe zur Verfügung stehen und die Transportwege somit kürzer werden.

Dr. Josef Orthuber, Transplantationsbeauftragter der Kreisklinik in Wolfratshausen, bedauert, dass die Zahl der Organspenden in den vergangenen Jahren sogar zurückgegangen sei – „eine fatale Entwicklung“, findet er. Der Chefarzt der Anästhesie glaubt an einen „positiven Effekt“ der Widerspruchsregelung. Immerhin seien laut Umfragen ja 80 Prozent der Deutschen bereit, Organe zu spenden – aber nur 30 Prozent hätten einen Organspendeausweis. „Das wundert einen als Arzt“, sagt Orthuber. In der Kreisklinik sei es in den vergangenen Jahren übrigens zu keiner Organentnahme gekommen. Denn typischerweise kommen für Organspende Unfallopfer in Frage, die in der Regel eher in Murnau als in Wolfratshausen eingeliefert werden.

Was Spahn jetzt vorschlage, „ist das, wofür ich seit Jahren eintrete“, sagt auch Dr. Doris Gerbig, Chefärztin an der Fachklinik in Bad Heilbrunn. „Es sterben jeden Tag Menschen, die auf der Warteliste stehen“, stellt die Expertin für Transplantationsnachsorge fest. „Für ein hochtechnisiertes Land wie Deutschland ist das ein Armutszeugnis.“ Auch weil viele europäische Nachbarländer auf die Widerspruchslösung setzen und deutlich bessere Quoten an Organspendern hätten, befinde sich die Bundesrepublik „in Zugzwang“.

Die Widerspruchslösung, so erwartet es Gerbig, zwinge jeden Menschen, sich zu Lebzeiten einmal Gedanken zu machen, ob er zur Organspende bereit wäre. „Genau das ist es, was wir wollen.“ Auch mit den Angehörigen solle man am besten frühzeitig besprechen, was man sich für den Fall der Fälle wünscht. „Und wenn man sich dagegen entscheidet, ist einem auch keiner böse.“

Gerbig weist freilich darauf hin, „dass die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst einmal auf eine Organspende angewiesen ist, um ein Vielfaches höher ist als auf einer Intensivstation am Hirntod zu versterben.“ Es gehe nicht nur darum, was man bereit ist zu geben, sondern auch um das, was man im Ernstfall nehmen möchte.