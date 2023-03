Vortrag in Bad Tölz: Anfänge der NS-Bewegung im Oberland

Von: Christoph Schnitzer

Ein sehr frühes Foto von Adolf Hitler (Mi.) am Tegernsee. Ob es wirklich 1920 entstand, ist unsicher. Die Rede Hitlers war am 1.10.1922. © Quelle: Dokumente der Zeitgeschichte, München 1938

Die Historiker Susanne Meinl und Michael Holzmann sprechen beim Historischen Verein über die Anfänge der NS-Bewegung im Oberland.

Bad Tölz – „Daran sieht man, dass 1933 nicht vom Himmel gefallen ist, sondern eine lange Vorgeschichte hatte.“ So zieht der Tölzer Stadtarchivar Sebastian Lindmeyr ein vorweggenommenes Fazit zum nächsten Vortrag des Historischen Vereins Bad Tölz. Die beiden Historiker Dr. Susanne Meinl und Dr. Michael Holzmann haben an dem vor kurzem erschienenen Buch „Revolution und Reaktion – Die Anfänge der NS-Bewegung im bayerischen Oberland 1919 bis 1923“ mitgewirkt. Im Stadtmuseum stellen sie ihre neuen Erkenntnisse vor.

Bis 1923: 14 NSDAP Ortsgruppen im Oberland

Die „Spurensuche“ wird Meinl nach Tegernsee, Holzkirchen und Tölz führen. Bis November 1923 werden im Deutschen Reich 220 Ortsgruppen der NSDAP gezählt, davon mindestens 14 im Oberland. Tegernsee gehörte neben Rosenheim zu den allerersten organisierten Hitler-Treuen. Eines der frühesten Fotos mit dem „Führer“ entstand 1920 bei einer Kundgebung in Tegernsee.

Der erste Nachweis für das Auftreten der Nationalsozialisten in Bad Tölz: Einladung zum Sprechabend im späteren Parteilokal Bruckbräu am Amortplatz. Bemerkenswert: Gegendert wurde damals schon. © cs

Und Tölz? Schon interessant, wer beim ersten Sprechabend der Nationalsozialisten am 17. Juni 1922 zu den „Gesinnungsfreunden und -freundinnen“ sprach: Oskar Körner, der später fast vergessene Zweite Vorsitzende der Partei. Die Körners bildeten bis zum Putsch 1923 und dem Tod Körners an der Feldherrnhalle eine der Ersatzfamilien Hitlers. Ein fanatischer Antisemit, der im Kurort Bad Tölz beim ersten Sprechabend im „Bruckbräu“ am Amortplatz wie üblich handfest für die neue Partei warb. Meinl zitiert aus dem „Völkischen Beobachter“: „Fünf Judenjünglinge“ hätten zusammen mit einem „verblendeten Chauffeur“, der mit Revolver auf einen Parteigenossen einschlug, Prügel für das Stehlen und Abreißen eines Plakats erhalten.

Michael Holzmann spircht über österreichsische Einflüsse auf die NSDAP © Privat

Dietrich Eckart aus Bichl zählte zu TOP-Rednern

Zu den Toprednern der Partei gehörte neben Körner auch Dietrich Eckart, eine der laut Meinl „wichtigsten Multiplikatoren“ der NSDAP in der Gründungszeit. Der zu seiner Zeit berühmte Schriftsteller (der auch Ibsen übersetzt hatte) lebte und arbeitete von 1916 bis 1918 an der Bichler Bachstraße. Er hatte, sagen die Hitler-Biografen, anfangs enormen Einfluss auf den aufstrebenden Politiker. Im Oberland machte er sich als eloquenter Redner einen Namen und bereitete der Partei den Boden.

Susanne Meinl geht auf Spurensuche zur NSDAP im Oberland. © Privat

Eine interessante Tatsache, die Meinl herausgearbeitet hat: Hitler sprach vor dem Putsch im November 1923 soweit bekannt nur vier- oder fünfmal im Oberland – in Weilheim, Egern/Tegernsee, Murnau, und eben Bad Tölz. Der Kurort war am 10. September 1922 seine erst zweite Rednerstation. Der „Schaftlerbräu“ (Marktstraße 51) sei überfüllt gewesen, schreibt der Tölzer Kurier und ließ „mehrere hundert Personen“ vergeblich auf Einlass hoffen. Beim „Völkischen Beobachter“ sind es „an die tausend“. Egal: Das Interesse an der im Aufbau begriffenen Bewegung war in Tölz jedenfalls außerordentlich hoch.

Hitlers erst zweite Rede im Oberland fand in Tölz statt

Susanne Meinl wird in ihrem Vortrag auch auf das „Allgauhaus“ bei Schaftlach eingehen. Das Haus entwickelte sich nach dem gescheiterten Kapp-Putsch 1920 zu einem Treffpunkt der konterrevolutionären Bewegungen im Oberland. Der berüchtigte Freikorpsführer Hermann Ehrhardt war dort ebenso zu Gast wie der SA-Mitbegründer Hans-Ulrich Klintzsch. Die NSDAP konnte sich zunehmend auf ein verlässliches Netzwerk stützen. Meinl geht dem „organisatorischen Stammbaum“ der NS-Bewegung nach und beschreibt die Freikorps, den „Kampfbund Thule“ und den „Bund Oberland“. Mit den „Vorläufern und Impulsgebern“ des Nationalsozialismus steigt der zweite Referent, Michael Holzmann aus Dietramszell, in den Abend ein. Aber mit denen aus dem Habsburger Reich.

Impulsgeber der Nazis aus Österreich

Es ist weitgehend unbekannt und wurde, wie Holzmann berichtet, nach der Machtergreifung tunlichst unterschlagen, dass es im Nachbarland schon 1903 eine Partei „mit einer genuin faschistischen Ideologie“ gab. Die in Aussig gegründete Deutsche Arbeiterpartei (DAP) nämlich, in deren Kielwasser 1911 Gruppierungen wie die Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei (DNSAP) entstanden, die der deutschen DAP und NSDAP Pate stand. Es ist kein Zufall, dass Tiroler DNSAP-Funktionäre schon Anfang der 1920er-Jahre in Tölz und Lenggries sprachen.

Der Vortrag

über die Anfänge der NS-Bewegung im Oberland findet am Mittwoch, 29. März, ab 19.30 Uhr im historischen Sitzungssaal des Stadtmuseums statt. Im Anschluss besteht Gelegenheit zur Diskussion und zum Erwerb des Buches.

