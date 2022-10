Vortrag in Bad Tölz: War Thomas Mann ein Demokrat?

Vor ihrem Landhaus in Tölz stehen Katia und Thomas Mann mit den Kindern Golo, Erika und Klaus. © ETH Zürich

100 Jahre nach Thomas Manns berühmter Republik-Rede geht ein bedeutender Gelehrter beim Historischen Verein in Bad Tölz dieser Frage nach.

Bad Tölz – War Thomas Mann ein Demokrat? Viele würden in Erinnerung an die bedeutenden Reden des großen deutschen Schriftstellers im Exil gegen Nazidiktatur und -terror sowie für freien Geist unbedenklich mit Ja antworten. Doch so einfach ist das nicht.

Thomas Mann, der von 1909 bis 1917 mit seiner Familie eine Villa an der Tölzer Heißstraße bewohnte, verkaufte diese im Juli 1917 zugunsten einer Kriegsanleihe, um seiner patriotischen Gesinnung Ausdruck zu verleihen. Er verlängerte, wenn man so will, zu einer Zeit, als weitsichtige Reichstagspolitiker längst den Friedensschluss anstrebten, den Krieg und stützte das konservativ-monarchische System. Auch in seinen „Betrachtungen eines Unpolitischen“ von 1918 ist von Demokratie noch nicht die Rede.

Einer der großen Mann-Kenner referiert in Bad Tölz

Vor exakt 100 Jahren, am 13. Oktober 1922, hielt Thomas Mann aus Anlass des 60. Geburtstages von Gerhard Hauptmann indes seine berühmte Rede „Von deutscher Republik“. In ihr reagierte Thomas Mann auch auf die Gewaltexzesse und politischen Mordanschläge gegen Weimarer Politiker. Die Rede wird – siehe etwa Wikipedia – heute vielfach als Bekenntnis zur Weimarer Republik und Hinwendung zur Demokratie verstanden.

Thomas-Mann-Kenner Prof. Dieter Borchmeyer referiert in Bad Tölz. © privat

Ob das zutrifft, damit wird sich in seinem nächsten Vortrag beim Historischen Verein am Dienstag, 11. Oktober, im Tölzer Stadtmuseum Dieter Borchmeyer befassen. Der frühere Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste ist emeritierter Professor für Literaturwissenschaften und bereitet derzeit eine fast 1600-seitige Werkmonographie über Thomas Mann vor, die noch heuer erscheinen soll. „Einer der großen Mann-Kenner und -Gelehrten“, freut sich der Zweite Vorsitzende des Vereins, Christof Botzenhart, über den gelungenen Coup, Borchmeyer als Referenten gewonnen zu haben.

Dieter Bochmeyer beleuchtet in Bad Tölz den Demokraten Thomas Mann

Auf die Frage nach dem Demokraten Thomas Mann lacht Borchmeyer am Telefon erst einmal. Er sehe den Thomas Mann von 1922 in der Tat „etwas skeptischer“ als es etwa Enkel Frido Mann in einem aktuellen FAZ-Beitrag zum Jubiläum der Rede am vergangenen Wochenende getan hat, der mit „Thomas Mann als Vorbild“ getitelt ist. „Ja“, sagt Borchmeyer, Thomas Mann habe sich in seiner Rede im Oktober 1922 „überzeugend zur Weimarer Republik bekannt“. Politik und politischer Erkenntnisgewinn hätten dabei aber kaum eine Rolle gespielt. Es sei ein ästhetischer und literarischer Ansatz gewesen, der Mann bewegte. Er habe sich auf die Romantik, auf Novalis, sowie auf den amerikanischen Dichter Walt Whitman berufen, um die Jugend für die Republik zu begeistern. Demokratie als männerbündische Veranstaltung mit stark homoerotischen Zügen: „Was soll das der Jugend bieten?“, fragt Borchmeyer. Zudem: Frauen kämen in der Rede überhaupt nicht vor.

Vortrag zum 100. Jahrestag der Berliner Rede von Thomas Mann

Dennoch: Borchmeyer würdigt die schwärmerische Begeisterung Manns für die Demokratie, die in seiner Berliner Rede 1922 zum Ausdruck komme. „Das hat damals kein anderer Schriftsteller in dieser Wirkmächtigkeit getan.“

Ganz anders, ernsthafter, beurteilt Borchmeyer das Demokratieverständnis Manns in den Reden der späteren Jahre. Von literarischen Bezügen, von Novalis und Whitman sei da nicht mehr die Rede. „Er war 1922 einfach noch nicht so weit.“

Der Vortrag

„Thomas Manns Weg zur Demokratie. Zum 100. Jahrestag der Rede ,Von deutscher Republik’“ findet am Dienstag, 11. Oktober, um 19.30 Uhr im Stadtmuseum statt. Der Eintritt ist frei.

Von Christoph Schnitzer