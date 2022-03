Bauhaus-Architektur in Bad Tölz: „Häuser, auf die man aufpassen muss“

Teilen

Der Architekturhistorikerin Kaija Voss ist der Erhalt der Wandelhalle „ohne Einbauten“ ein Anliegen. © Christoph Schnitzer

Bauhaus und Bad Tölz: Das bringt man auf den ersten Blick nicht miteinander in Beziehung. Das dies ein Vorurteil ist, zeigte Architekturhistorikerin Kaija Voss in einem Vortrag.

Bad Tölz – Das sei einfach ein Stilbruch, urteilte eine Zuhörerin über den modernen Neubau quer gegenüber der Tölzer Wandelhalle und fragte ein wenig ratlos die Referentin: „Wie kann man heutzutage Neues entwickeln? Was sind die Kriterien?“ Kaija Voss musste nicht lange überlegen. Gute Architektur zeichne sich auch heute noch durch Streben nach Qualität und Nachhaltigkeit aus.

Architekturhistorikerin referiert über Bauhaus in Bad Tölz

Beispiele aus dem Landkreis hatte sie zuvor im bis an die Grenze des Erlaubten gefüllten alten Sitzungssaal des Stadtmuseums mehrere geliefert. Der Historische Verein hatte nach zwei Jahren erstmals wieder zu einem Vortrag über Bauhaus in Bayern und, ja, Bad Tölz eingeladen. Zweiter Vorstand Christof Botzenhart durfte sich freuen, dass auch Stadtratskollegen und Rathausvertreter die Chance nutzten, sich über die Qualität der zwischen den Weltkriegen in Tölz entstandenen Bauten der Moderne zu informieren. Dass dies in wirtschaftlich schwerer Zeit gelang, werfe auch ein deutliches Bild auf die Bedeutung des aufstrebenden Kurorts.

Die frühere Gewerbehalle stammt von Theodor Fischer, einem bedeutenden Vertreter der Moderne. © Stadtarchiv Bad Tölz

Kaija Voss ist Architekturhistorikerin aus Geretsried. Sie erläuterte an den Beispielen der Bayerischen Postbauschule und des Deutschen Werkbundes die neuen architektonischen Ziele: nämlich einen dem Maschinenzeitalter entsprechenden funktionaleren Baustil ohne Historismus zu erreichen. Ihre Baumeister waren, wie etwa Theodor Fischer, namhaft und haben nach Überzeugung Voss’ auch Einfluss auf das ungleich berühmtere Bauhaus genommen.

Postamt in Bad Tölz mit interessanter Architekturmischung

Liegt in München der Akzent mehr auf der Moderne, so kommt in Kleinstädten wie Bad Tölz stets auch eine alpenländische Note hinzu. Der weiße Turm der 1934 entworfenen Wetterstation in der Badstraße ist mit seinem Fensterband ein klassisches Bauhaus-Gebäude. Die Tradition finde sich hingegen im Satteldach des eigentlichen Hauptbaus wieder.

Das Postamt anno 2022: Immerhin sind noch der klare Baukörper und einige wichtige Stilelemente erhalten. © Christoph Schnitzer

Das Postamt 1929: Eine gelungene Melange zwischen Moderne und Tradition, nannte es Kaija Voss. © Stadtarchiv Bad Tölz

Eine geschickte Melange aus herkömmlichem Baustil und Moderne stellt für Voss auch das Postamt Hindenburgstraße dar, das bei seiner Eröffnung 1929 herbe Stilkritik des Rathauses erfuhr. Mit seiner klaren Bauform, den Rundbögen, der Giebelsymmetrie sowie der Fensterreihung sei es, so die Expertin, „ein hervorragendes Zeugnis der Postbauschule“. Das Flößer-Fresko im Giebel bietet den ländlichen Kontrast.

Forderung: Wandelhalle in Bad Tölz unbedingt erhalten

Der von der Architekturhistorikerin hoch geschätzte Theodor Fischer hat 1927 bis 1929 auch den Kleinen Kursaal im Badeteil geschaffen. Die Raffinesse des Bauwerks verdeutlichte Voss an den Fensterreihen im Obergeschoss, die die frühere Gewerbehalle belichteten. „Ein Haus, auf das man aufpassen muss“, mahnte die Fachfrau und erwähnte in diesem Zusammenhang auch die Wandelhalle. Sie sei sich schon klar darüber, dass es für sie als Historikerin einfach sei, den Erhalt zu fordern, doch der einzigartige Bau sei so bedeutend, dass er unbedingt erhalten und bespielt werden müsse. Einbauten, wie vom Besitzer geplant, lehnt Voss ab. Sie machte auf ein erstaunliches Detail aufmerksam. Die Rundung des Kurhauses gleiche auffallend der Wandelhallen-Rotunde. Haben die Baumeister Heinz Moll und Ernst von den Velden gar Anleihen bei Gabriel von Seidl genommen? Möglich, sagt Voss. Von den Velden war übrigens Schüler von Theodor Fischer.

Architekturhistorikerin hält Abriss des Verdi-Heims für „Katastrophe“

Muss man wirklich aufpassen, wie es Voss formulierte? Sie meint: Ja. Die Historikerin zeigte mit Bildern auch zwei Negativbeispiele in Kochel am See. Dort wurde 2020 das frühere Verstärkeramt, ein technischer Bau mit Vorbildcharakter aus der Postbauschule, abgerissen. Eine „Katastrophe“ sei es, was derzeit gerade mit dem zum Abbruch bestimmten Verdi-Bau geschehe. Der halbrunde Bau wirke, schwärmte Voss, wie ein Zug, der tagsüber durch die Landschaft fährt. Nachts, wenn die Läden der Fensterreihen geschlossen seien, „schläft das Gebäude. Bald schläft es für immer.“

Der Weilheimer Architekt Heiko Folkerts, der sich immer wieder für den Erhalt des Verdi-Heims eingesetzt hatte, war ebenfalls anwesend. Er erhob schwere Vorwürfe gegen Bürgermeister Thomas Holz. Wie berichtet, hat Folkerts eine Petition für den Erhalt des Verdi-Heims eingereicht.

Ausstellung

Am Freitag, 29. Juli, wird im Stadtmuseum eine Ausstellung zum Thema Bauhaus in Bayern und Bad Tölz eröffnet.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Von Christoph Schnitzer