Vortrag von Professor Wolfgang Benz: Antisemitismus in Bayern – und Tölz

Er kennt Tölz bereits: Der frühere Leiter des Berliner Zentrums für Antisemitismusforschung, Prof. Wolfgang Benz, hat den Hindenburg-Infoweg besichtigt. © cs

Der Historischer Verein lädt zu einem Vortrag von Prof. Wolfgang Benz ein. Der frühere Leiter des Berliner Zentrums für Antisemitismusforschung hat den Hindenburg-Infoweg besichtigt.

Bad Tölz – Der verlorene Erste Weltkrieg, die Novemberrevolution und die Krisenjahre der Weimarer Republik förderten gerade in Bayern massiv das Erstarken des Antisemitismus. Der Historische Verein hat für seine Vortragsreihe am Mittwoch, 26. Juli, einen renommierten Referenten gewonnen, um diese Thesen zu beweisen. Prof. Wolfgang Benz war über 20 Jahre Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung (ZfA) an der TU Berlin. Er ist Herausgeber und Autor zahlreicher historischer Fachbücher. Und er ist – im Urlaub – ein großer Freund des Dorfes Sachsenkam. Bei einem Aufenthalt im vergangenen Sommer besuchte er auch Bad Tölz und besichtigte den Informationsweg Hindenburg. Erst kürzlich sprach er als Referent im Waldramer Badehaus über den „Widerstand gegen das nationalsozialistische Unrechtssystem“.

Fake News“ über Zahl der jüdischen Kurgäste in Tölz

Nun also das Thema Antisemitismus in Bayern nach dem Weltkrieg. Drei Kernthesen will Benz in den Mittelpunkt rücken. Zum einen die Novemberrevolution als traumatisches Ereignis für das bayerische Bildungsbürgertum. Dadurch, dass (jüdische) Politiker wie etwa Kurt Eisner in der Räterepublik sogar bis an die Spitze des Freistaats Bayern gelangen konnten, wurden Juden zunehmend als Gegner der bayerischen Lebensart identifiziert.

Bayern war nach dem verlorenen Krieg ein Tummelplatz für Monarchisten, Revisionisten, Freikorps und völkischen Bewegungen. Mit Männern wie Erich von Ludendorff bildeten sie, so Benz, eine Keimzelle des kommenden NS-Staates. Auf die regionale Ebene herunter zieht der Historiker das Thema, wenn er von den antisemitischen Ressentiments spricht, wie sie in den Beiträgen Ludwig Thomas im „Miesbacher Anzeiger“ überdeutlich zum Ausdruck kommen. Als Erklärung etwa für den verlorenen Krieg. All dies kulminierte letztlich im Hitler-Putsch und bereitete dem NS-Regime den Boden.

Vortrag „Judenfeindschaft in Bayern nach der Novemberrevolution 1918/19“

Hat Bad Tölz eine Rolle gespielt? Durchaus. Benz zitiert aus dem Buch „NS-Zeit im Altlandkreis Bad Tölz“ den Brief des Passauer Geschäftsmanns Julius Pick, der im Juli 1918 bei der Stadt Tölz die Kurlisten anfordert, um die „Donauzeitung“ und „Schwabmünchner Zeitung“ zur Verantwortung zu ziehen. Die hatte in – dem Schreiben beigelegten – Artikeln behauptet, dass in Tölz von 600 Kurgäste 586 Juden seien. Und das während des Krieges in einer entscheidenden Phase.

Das Tölzer Rathaus antwortete Pick wahrheitsgemäß, dass von 980 Kurgästen gerade einmal 102 israelitischer Konfession seien. Da hatte der antisemitische Unterton der beiden Artikel, heute würde man von „Fake News“ sprechen, längst ihre fatale Breitenwirkung entfaltet, wie auch eine gehässige handschriftliche Bemerkung auf einem der bewussten Artikel beweist.

Gegen die jüdischen Kurgäste und Sommerfrischler hetzte die NSDAP im Oberland schon Anfang der 1920er-Jahre massiv. Prof. Benz bezieht sich in seinem Vortrag auf das jüngst erschienene Buch „Revolution und Reaktion – Die Anfänge der NS-Bewegung im bayerischen Oberland 1919 bis 1923“ von Susanne Meinl und Michel Holzmann, in dem die regelmäßigen antisemitischen Demonstrationen im Tölzer Badeteil vor dem früheren Parkhotel in der Buchener Straße. (Christoph Schnitzer)

Der Vortrag

„Judenfeindschaft in Bayern nach der Novemberrevolution 1918/19“ vom Prof. Wolfgang Benz findet am Mittwoch, 26. Juli, um 19.30 Uhr im Tölzer Stadtmuseum (historischer Sitzungssaal) statt. Der Eintritt ist frei.

