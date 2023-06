Wackersberger (16) randaliert in Tölz mit zwei Promille Alkohol

Von: Christiane Mühlbauer

Aufgrund seines aggressiven und unkooperativen Verhaltens wurde der 16-Jährige von den Beamten zur Dienststelle gebracht. © Symbolfoto: Roland Weihrauch/dpa

Ein stark betrunkener Jugendlicher aus Wackersberg hat am Donnerstagabend in Tölz für Aufsehen gesorgt. Er randalierte und beschädigte mehrere Autos. Der Sachschaden liegt bei mindestens 5000 Euro.

Bad Tölz - Die Polizei wurde am Donnerstagabend über feiernde Jugendliche auf der Kollmeierhöhe informiert. Gegen 20 Uhr wurde ein Wackersberger (16) gemeldet, der im Bereich der Ellbachzeile randaliere und Fahrzeuge beschädige. Die Beamten konnten ihn dann am Isarkai antreffen. Aufgrund seines aggressiven und unkooperativen Verhaltens wurde er von den Beamten zur Dienststelle gebracht. Es stellte sich heraus, dass der Wackersberger zunächst das Fahrzeug eines Tölzers (66) an der Hofwies beschädigt hatte. Anschließend ging der 16-Jährige stadteinwärts und beschädigte weiter fünf Fahrzeuge, welche in der Ellbachzeile parkten. Ein Atemalkoholtest bei dem Jugendlichen ergab einen Wert von rund zwei Promille. Der bisher ermittelte Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Fahrzeughalter, welche ihr Auto in diesem Zeitraum an besagten Stellen parkten und Beschädigungen festgestellt haben sowie Zeugen, die weitere Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Tölzer Polizei zu melden.

