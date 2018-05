Während er verreist ist, wird Wackersberger das Fahrrad gestohlen

Bei der Rückkehr von einer Reise erwartete einen Wackersberger (20) jetzt eine böse Überraschung: Sein Fahrrad, das er am Tölzer Bahnhof abgestellt hatte, war gestohlen worden.

Bad Tölz - Laut Polizei hatte der junge Mann sein schwarz-blaues Mountainbike der Marke Bulls/Wild-Tail am Freitag, 18. Mai, um 11.55 Uhr in den Fahrradständer auf der Seite Richtung Lenggries gestellt. Anschließend fuhr er nach Nürnberg. Als er fünf tage später wiederkam, war das Rad verschwunden. Der Wackersberger hatte es abgesperrt – es allerdings nicht am Fahrradständer angekettet, sondern mit dem Schloss nur Reifen und Rahmen miteinander verbunden. Das Mountainbike ist rund 400 Euro wert. Ein besonderes Kennzeichen: Es ist am Lenker sowie am Rahmen der Gangschaltung carbonfoliert. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08041/761060