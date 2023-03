Wahlen: Vier weitere Kreis-CSUler auf den Listen

Die CSU-Kandidaten aus dem Landkreis: (v. li.) Thomas Holz, Michael Müller, Uschi Disl, Günther Eibl und Thomas Schwarzenberger sowie Susanne Arndt. © CSU

Neben Thomas Holz und Thomas Schwarzenberger, die als CSU-Direktkandidaten im Stimmkreis ins Rennen gehen, stehen weitere Mitglieder des CSU-Kreisverbandes auf den Listen für die Landtags- und Bezirkstagswahl.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Über die Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl des CSU-Kreisverbandes informiert CSU-Kreisvorsitzender Thomas Holz neulich in einer Pressemitteilung. Am Samstag fand in der Stadthalle von Germering die Wahlkreisdelegiertenversammlung des CSU-Bezirksverbands Oberbayern statt.

Susanne Arndt geht ebenfalls ins Rennen. © CSU

„Dabei wurden nach einem Block von gesetzten Kandidatinnen und Kandidaten die weiteren in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt“, erklärt Holz. Die Liste für den Bezirkstag Oberbayern führt Thomas Schwarzenberger als Spitzenkandidat an. Mit ihm kandidieren Kreisrätin Uschi Disl (Platz 22), der Wolfratshauser Vize-Bürgermeister Günther Eibl (Platz 25) sowie Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller (Platz 44).

Landtagspräsidentin Ilse Aigner führt Liste für den Landtag an

Landtagspräsidentin Ilse Aigner führt die Liste für den Landtag an. Neben dem Direktkandidaten Holz, der aufgrund der alphabetischen Reihung auf Platz 36 steht, wird auch Susanne Arndt aus Egling antreten. Die Ehrenvorsitzende der Landeselternvereinigung der Gymnasien in Bayern steht auf Listenplatz 24. Holz: „Mit diesen Persönlichkeiten haben wir ein sehr starkes Team für die Listen der CSU in unserem Wahlkreis gewinnen können und machen den Wählerinnen und Wählern damit ein sehr gutes Angebot.“ (tk/sas)

