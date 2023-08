„Infiziert mit dem Motorrad-Virus“: „Harley Rock‘n‘Race“-Festival in Bad Tölz „lief sehr gut“

„Hatten eine super Stimmung“

Gute Stimmung auf dem 10. „Harley Rock‘n‘Race“-Festival am Tölzer Moraltpark: Mehrere Tausend Interessierte waren in die Kurstadt gekommen.

Bad Tölz – Motoren dröhnen, der Geruch von Benzin hängt in der Luft, und es herrscht reges Treiben: Es ist wieder „Harley Rock’n’Race“ am Tölzer Moraltpark. Ein Motorrad reiht sich an das andere auf dem Gelände, auf dem sich auch heuer ein bunt gemischtes Publikum zusammengefunden hat. Sie alle eint die Freude am Motorradfahren und an der amerikanischen Kultmarke.

Motorrad-Festival am Tölzer Moraltpark: Auch der erste Harley-Fahrer Münchens ist gekommen

Karl Hörtnagl ist extra aus der Nähe von Innsbruck angereist und schon zum zehnten Mal auf dem Tölzer Motorrad-Festival. Harley fahren bedeutet für ihn ein Stück Freiheit und Entkommen vom Alltag: „Ich arbeite die ganze Woche, zum Teil 16 Stunden am Tag. Beim Harley-Fahren kann ich abschalten“.

+ Astrid und Lena Haupt aus Neubeuern waren mit ihren Maschinen nach Bad Tölz gekommen. © mk

„Ich fahre schon Harley, da hat’s das Wort noch gar nicht gegeben“, ruft Heinrich Grünig, nachdem er seine schwere Maschine abgestellt hat. Er sei der erste Harley-Fahrer Münchens gewesen, so der 72-Jährige. „Alles“ gefällt ihm am Motorradfahren: „Man steigt drauf und ist ein anderer Mensch.“ Tobias Becht ist mit der Harley seines Vaters auf den Festplatz gekommen. „Es geht gar nicht um das Rasen, sondern um das gemütliche Fahren“, erklärt der Weilheimer.

„Harley fahren ist eine Lebensanschauung“

Der Sound und das Aussehen machen den Reiz der Maschinen aus, findet er. „Jede Harley hier ist einzigartig“, sagt Becht und zeigt auf die aufgereihten Motorräder. „Harley fahren ist eine Lebensanschauung“, sagt Thomas Jaedicke. Der Unterfranke ist selbst Händler und momentan in der Region im Urlaub. „Ich liebe meinen Job“, sagt Jaedicke. Er erfülle vielen Kunden einen langjährigen Lebenstraum.

+ Mehrere Tausend Besucher waren zum Tölzer Moraltpark gekommen. © mk

„Die Leute sind infiziert mit dem Motorrad-Virus“, meint Andi Michl. Der Händler aus Rosenheim bietet auf dem „Harley Rock’n’Race“ Probefahrten mit verschiedenen Modellen der Kultmarke an. Früher habe er zu den „Organspendern“ gehört, er sei also ein Motorrad-Raser gewesen. Ein schwerer Unfall habe ihn „ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt“. Mit einer Harley fahre man „viel entspannter, der Weg ist das Ziel“.

Auch das Bungee-Seil kommt gut an: „Könnte jetzt nochmal springen“

Neben Live-Musik, Ständen mit Kleidung, Essen und Bikes ist auf dem Tölzer Festplatz dieses Jahr zum ersten Mal auch ein Bungee-Sprung geboten. Ein Kran hebt die Mutigen bis auf etwa 50 Meter. Aus schwindelerregender Höhe stürzen sie sich dann nach unten, bis sie das Seil aufhält.

+ Den Sprung aus 50 Metern Höhe wagten Mutige wie die Ansbacherin Lena Zottmann. © mk

Hannes Wölfling und Lena Zottmann aus Ansbach – beide beschreiben sich als „Adrenalinjunkies“ – haben sich getraut. „Das ist Adrenalin pur, die Beine fangen an zu zittern“, erklärt Lena Zottmann. Doch „der Nervenkitzel fühlt sich gut an“. Augen zu und durch hieß es auch für Wölfling. „Ich könnte jetzt nochmal springen“, sagt er lachend.

Stephanie Hörmann vom „Jailhouse“ zieht am Sonntagmittag ein erstes positives Fazit. „Es lief sehr gut, wir hatten eine super Stimmung.“ Auch der Andrang sei dank des guten Wetters wieder groß gewesen: „Beim Harley-Treffen ist immer ganz Tölz ausgebucht.“ (vfi)

