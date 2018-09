Walchenseekraftwerk bis Burgruinen-Führung: Das ist am Tag des offenen Denkmals geboten

Der Tag des offenen Denkmals wird am Sonntag, 9. September, wieder zahlreiche Besucher anlocken. Im Landkreis können Interessierte an 15 geschichtsträchtigen Orten bei kostenlosen Führungen hinter die Kulissen blicken.

Bad Tölz-Wolfratshausen– Im Landkreis nahmen im vergangenen Jahrfast 4000 Besucher dieses Angebot an. Beim Tag des offenen Denkmals kann man Orte besuchen, deren Türe sonst verschlossen sind. Am Sonntag wird es erstmals eine Führung zur Tölzer Leonhardikapelle geben, die heuer 300 Jahre alt wird. Neu im Programm sind auch exklusive Einblicke in die ehemalige Bibliothek und den Psallierchor im Kloster Benediktbeuern. Im folgenden ein Überblick über alle Angebote im Landkreis:

-Bad Tölz: Führungen durch die Leonhardikapelle und die Kerkerkapelle mit Claus Janßen (14 und 15 Uhr). Die Kapellen sind zwischen 14 und 16 Uhr geöffnet; für Kinder geeignet.

-Benediktbeuern: Führung mit Pater Karl Geißinger anlässlich „300 Jahre Maierhof“, 11 und 14 Uhr, Treffpunkt: Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK), für Kinder geeignet; Führung durch die ehemalige Bibliothek und zum Psallierchor mit Pater Johannes Neuner (12.30 und 14 Uhr; Treffpunkt: Klosterpforte); reguläre Klosterführung (13 und 14.30 Uhr; Treffpunkt: Pforte); Vorstellung der Fachberatung Heimatpflege des Bezirks Oberbayern im Maierhof; Erklärungen von Bezirksheimatpfleger Dr. Norbert Göttler, 10 und 11 Uhr; Führung durch das Fraunhofer-Zentrum in der Alten Schäfflerei (Zentrum für energetische Altbausanierung und Denkmalpflege), 12 und 14 Uhr. Die Alte Schäfflerei liegt auf der Westseite des Klosters neben Mensa und Energiezentrale; bitte den Kloster-Großparkplatz nutzen.

-Dietramszell: Klosterführung mit Schwester Kiliana (14 Uhr, Innenhof).

-Eurasburg/Beuerberg: Ausstellung „Das Spiel beginnt“ (geöffnet von 10 bis 18 Uhr); Kuratorenführung (14 bis 15.30 Uhr); außerdem Sonderführungen, für Kinder geeignet.

-Geretsried: Katholische Kapelle St. Nikolaus (geöffnet von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr), Erläuterungen durch die Mitglieder der Interessensgemeinschaft Nikolaus-Kapelle, behindertengerecht.

-Gelting: Kirche St. Benedikt (geöffnet von 10 bis 17 Uhr), Führungen mit Turmbesteigung auf Nachfrage; Huf- und Wagenschmiede (neben der Kirche) von 14 bis 17 Uhr; Vorführungen der Schmiedeeinrichtung. Für Kinder gut geeignet, behindertengerecht.

-Jachenau: Staffelalm am Rabenkopf mit einigen Fresken von Franz Marc; Alm geöffnet von 11 bis 16 Uhr; nachmittags Führungen. Königshütte am Altlacher Hochkopf (Jagdhütte von Ludwig II.); Aufstieg zirka zwei Stunden vom Parkplatz Altlach (an der Mautstraße nach Einsiedl); geöffnet von 11 bis 15 Uhr; Bewirtung; Bergmesse um 11.45 Uhr.

Außerdem: Wanderung zur Schronbachalm mit Jost Gudelius, Aufenthalt an den beiden Grenzsteinen ca. 45 Minuten. Danach wegloser 15-minütiger Aufstieg durch den Wald am Adamskopf zu einer neu entdeckten historischen Grenzmarkierung, insgesamt 200 Höhenmeter, Treffpunkt: Sylvensteinspeicher unterhalb des Dammes bei der neuen Isarbrücke um 10 Uhr, Dauer: drei Stunden, Stöcke hilfreich, Brotzeit und Getränke mitnehmen.

-Kochel am See: Besichtigung des Walchenseekraftwerks; Informationszentrum und Maschinenhaus von 9 bis 17 Uhr geöffnet, ganztägig Auffahrten zum Wasserschloss; letzte Bergfahrt 16 Uhr; letzte Talfahrt 16.30 Uhr; keine Reservierungen möglich, Anmeldung ist nicht erforderlich. Man kann auch zu Fuß über die Kesselbachfälle absteigen (nur mit festem Schuhwerk). Für Kinder gut geeignet, Menschen mit Behinderung können sich gut im Infozentrum aufhalten. Dort spricht um 10.30 und 13.30 Uhr Buchautor Peter Schwarz über die Baugeschichte des Walchenseekraftwerks.

-Walchensee: Klösterl in Zwergern mit geöffneter Annakapelle. Darin befindet sich ein Deckenfresko von Cosmas Damian Asam. Es entstand, als dieser 1728 im Kloster Benediktbeuern weilte. Auch die Madonna und der schöne Stuck sind sehenswert. Parken ist nur am Campingplatz möglich, von dort sind es 800 Meter zu Fuß, Kirche von 10.30 bis 11.30 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr geöffnet, stündliche Führungen.

-Lenggries/Hohenburg: Burgruine; Führung mit Stephan Bammer um 13.30 Uhr (nicht bei Regen); Treffpunkt Wanderparkplatz, für Kinder geeignet; die Kalvarienberg-Kapellen sind von 14 bis 18 Uhr geöffnet; Führung mit Mesner Johannes Janßen um 15.30 Uhr; Konzert in der Kalvarienbergkirche um 17 Uhr.