Walchenseekraftwerk: Der Landkreis will bei Wasserrechten mitreden

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Wasserrechte für das Walchenseekraftwerk laufen aus. Im Zuge des Genehmigungsverfahrens für die Neuvergabe will auch der Landkreis eine Stellungnahme abgeben. © Rolf Sturm

Für das Walchenseekraftwerk laufen die Wasserrechte aus. Im Verfahren zur Neuordnung möchte auch der Landkreis eine Stellungnahme abgeben. Erarbeiten soll sie eine Arbeitsgruppe. Schon deren Gründung ist schwierig.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wie schwer es sein kann, eine Arbeitsgruppe (AG) zu gründen, zeigte sich am Montag in der gemeinsamen Sitzung von Kreis- und Umweltausschuss. Dabei ging es nicht nur um die Sinnhaftigkeit der Arbeitsgruppe an sich, sondern auch um die Frage, wer unbedingt Mitglied sein muss.

Landkreis möchte eine Stellungnahme im Verfahren abgeben

Beim Walchenseekraftwerk, beim Kraftwerk am Isarstausee in Bad Tölz und am Mühltalkraftwerk an der Grenze zum Landkreis München stehen komplexe Verfahren zur Verlängerung oder Neuerteilung von Wasserrechten an. Vor allem das Walchenseekraftwerk steht dabei im Mittelpunkt des Interesses. Im Zuge des Verfahrens werden Behörden, Gemeinden und Institutionen beteiligt und um Stellungnahmen gebeten.

Auch der Landkreis (nicht das Landratsamt) kann als Gebietskörperschaft seine Meinung äußern. Um die zu formulieren, muss man sich tief in die schwierige Materie reinfuchsen. Und genau das soll die von den Freien Wählern beantragte AG machen. Die Fraktionen entsenden Mitglieder. Außen vor soll möglichst Josef Niedermaier (FW) bleiben. Der ist nämlich nicht nur gewählter Landrat, sondern auch der Chef des staatlichen Landratsamts – und das führt das Wasserrechtsverfahren durch.

Grüne verstehen nicht, „was die Arbeitsgruppe genau tun soll“

Mancher braucht an dieser Stelle vermutlich schon ein Organigramm, um den Überblick zu behalten. Und auch die Grünen haderten. „Trotz mehrfacher Beschäftigung mit dem Thema habe ich erneut grübeln müssen, was genau die Arbeitsgruppe im staatlich vorgegebenen Planverfahren tun soll“, bekannte Fraktionschef Klaus Koch. Es gehe um eine Stellungnahme, antwortete Niedermaier. „Es ist doch ein Armutszeugnis, wenn wir als Landkreis keine abgeben. Und ich maße mir nicht an, alleine die Landkreismeinung zu vertreten“, sagte Niedermaier.

Warum braucht es eine Arbeitsgruppe? Reicht nicht der Umweltausschuss?

Unterstützung gab es von FW-Fraktionschef Hubert Oberhauser. „Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass der Landkreis eine Stellungnahme abgibt, die demokratisch legitimiert ist.“ Letzteres ist der Fall, weil der Umweltausschuss am Ende die Stellungnahme beschließen muss. Warum dann eigentlich nicht gleich der Ausschuss auch die Stellungnahme erarbeitet, wollte Wolfgang Goymann (Grüne) wissen. Der sei zu groß, antwortete Niedermaier. „Aber was ist, wenn der Umweltausschuss sagt, die Stellungnahme der Arbeitsgruppe gefällt ihm nicht?“, fragte CSU-Fraktionschef Martin Bachhuber. „Das wird dann kompliziert.“

Bürgermeister der betroffenen Gemeinden gehören in die AG - oder?

Thomas Holz, CSU-Kreisrat und Kochler Bürgermeister, hatte ein ganz anderes Problem mit der AG. Der müssten nämlich auf jeden Fall auch die Bürgermeister der hauptbetroffenen Gemeinden angehören. „Ich hätte gerne, dass unsere Sichtweise ganz erheblich Einfluss auf die Stellungnahme hat“, sagte Holz. Zudem sei die Materie Wasserrechte kompliziert. „Wir stellen gerne unser Fachwissen zur Verfügung.“ Nun geben die Gemeinden im Zuge des Verfahrens aber ohnehin eigene Stellungnahmen ab. Daher würde es vielleicht reichen, so Niedermaier, die Bürgermeister in der einen oder anderen AG-Sitzung hinzuzuziehen. „Gut, wenn man auf unser Fachwissen verzichten will...“, sagte Holz und wollte dann auch keinen Antrag auf Erweiterung der AG stellen.

Warum glaubt die CSU, dass sie den Vorsitzenden stellt?

Das tat Michael Häsch (CSU), der beantragte, „die betroffenen Gemeinden aufzunehmen“. Welche Gemeinden damit konkret gemeint seien, wollte Abteilungsleiter Wolfgang Krause wissen. Es gehe ja nicht nur um das Walchenseekraftwerk. Wenn der Kreis nun erweitert werde, „dann kann die Beratung gleich der Umweltausschuss machen“, warf Koch ein.

Etwas anderes beschäftigte Alexander Müllejans (Grüne) und Max Korntheuer (ÖDP). Es sei ja in Ordnung, dass die CSU drei statt zwei Vertreter entsende. Aber warum sie davon ausgehe, dass sie den Vorsitzenden stellt, das erschloss sich den beiden nicht. „Das demokratische Vorgehen wäre, dass der Vorsitzende aus der Mitte der Gruppe gewählt wird“, sagte Korntheuer.

Mehrheit lehnt Aufstockung der Arbeitsgruppe ab

Irgendwann wurde dann auch noch abgestimmt. Mit 9:4-Stimmen wurde die Erweiterung der AG um die Bürgermeister abgelehnt. Mit jeweils einer Gegenstimme votierten beide Ausschüsse dann für die Einsetzung der Arbeitsgruppe. Das letzte Wort hat aber der Kreistag.

