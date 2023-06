Walchenseekraftwerk: „Rettet die Isar jetzt“ zeigt Komplexität bei Exkursion

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Wo wird welcher Bach in Richtung Walchenseekraftwerk abgeleitet? Das konnten sich Kommunalpolitiker bei der Exkursion vor Ort anschauen – unter anderem am Rißbach-Stauwehr. © arp

Woher kommt das Wasser fürs Walchenseekraftwerk? Um Lokalpolitikern die komplexen Zusammenhänge rund um das Kraftwerk aufzuzeigen, hatte der Verein „Rettet die Isar jetzt“ zu einer Exkursion eingeladen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – 2030 laufen die Wasserrechte fürs Walchenseekraftwerk aus. Im Zuge der Neuvergabe erhoffen sich unter anderem Naturschützer, aber auch Kommunen, dass ihre Belange mehr Berücksichtigung finden. Um Lokalpolitikern die Möglichkeit zu geben, sich über die komplexen Zusammenhänge zu informieren, aber auch tatsächlich vor Ort zu sehen, wo welche Bäche in Richtung Walchenseekraftwerk geleitet werden, hatte der Verein „Rettet die Isar jetzt“ am Freitag zu einer Exkursion eingeladen. Da es aber keine Werbeveranstaltung für den Verein werden sollte, wie Vorsitzender Karl Probst betonte, nahmen auch Vertreter des Wasserwirtschaftsamts, der Unteren Naturschutzbehörde, der Regierung von Oberbayern und des Kraftwerksbetreibers Uniper an der Rundfahrt teil.

Exkursion „Rettet die Isar“ - Erster Stopp: Stauwehr bei Krün

Erster Stopp war das Stauwehr bei Krün. Dort wird ein Großteil des Wassers aus der oberen Isar abgeleitet in Richtung Walchensee. Das führt auch dazu, das unterhalb des Wehrs viel Kies liegen bleibt. Nur eines der Themen, die den Krüner Bürgermeister Thomas Schwarzenberger und seinen Wallgauer Kollegen Bastian Eiter umtreiben. Bis zu 25 Kubikmeter pro Sekunde werden am Krüner Wehr abgeleitet. Daraus entsteht zuerst im Obernach-Kraftwerk Strom, danach noch einmal im Walchenseekraftwerk. Bis 1990 musste am Wehr keinerlei Restwasser an die obere Isar abgegeben werden, bis „Rettet die Isar“ genau das erstritt.

„4,8 Kubikmeter sind es jetzt im Sommer, 3,0 Kubikmeter pro Sekunde im Winter“, erklärte Uniper-Wasserkraft-Pressesprecher Theodoros Reumschüssel. „Ich will das nicht bewerten, aber diese Entscheidung hat den Verlust von 50 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr bedeutet.“ Genau das ist der Knackpunkt, der im Zuge der Neukonzessionierung die Abwägung der verschiedenen Belange so komplex und schwierig macht. Jede Änderung im weitverzweigten Walchenseekraftwerks-System hat gravierende Auswirkungen auf einen oder mehrere andere Bereiche.

Verein fordert bei Rißbach-Stauwehr verbindliche Restwasssermenge

Ähnlich wie in Krün fordert der Verein auch am Rißbach-Stauwehr eine verbindliche Restwassermenge. Im Moment fließen Riß-, Fisch- und Alpenbach über einen Stollen zum Walchensee. Bis zu zwölf Kubikmeter pro Sekunde würden abgleitet, so Reumschüssel. Daraus entsteht erst im Niedernach-Kraftwerk Strom. „Dann wird es im Walchenseekraftwerk ein zweites Mal genutzt.“

Unterhalb des Wehrs führt der Rißbach die meiste Zeit im Jahr kein Wasser. „Wir wollen aber, dass der Bach wieder ein Bach ist“, sagte Probst. Das Problem daran: „Jeder Kubikmeter Restwasser bedeutet einen Verlust von 1700 Kilowattstunden Strom. Das nehmen Sie mal 24 und dann mal 365 – dann wissen Sie, was das im Jahr ist“, sagte Markus Hannweber vom Wasserwirtschaftsamt in seiner Funktion als amtlicher Sachverständiger im Wasserrechtsverfahren. An irgendeinem Punkt werde der Kraftwerksbetreiber vermutlich sagen, dass das für ihn nicht mehr wirtschaftlich ist. Zumal auch die Forderung nach mehr Wasser in der Jachen nur aus diesem System erfüllt werden könne.

Am Rißbach-Stauwehr gibt es keine verbindliche Restwassermenge, die im Bach verbleiben muss. An den meisten Tagen führt er unterhalb der Sperre deshalb kein Wasser. © arp

Und mit einer Restwassermenge von einem Kubikmeter pro Sekunde ist es am Rißbach-Wehr nicht getan. Das haben Versuche gezeigt, die heuer liefen. Die hatten übrigens einen ganz pragmatischen Hintergrund: Derzeit wird der Loisach-Isar-Kanal saniert. Da darüber im Moment eben kein Wasser in die Isar läuft, muss Uniper an anderer Stelle für einen Ausgleich sorgen. „Im Februar wurde mit einem Kubikmeter pro Sekunde begonnen. Dann wurde der Abfluss alle drei bis vier Wochen erhöht“, erklärte Robert Kapa vom Wasserwirtschaftsamt, der die Restwasserversuche begleitete. Erst ab 4,5 Kubikmetern/Sekunde erreichte das Wasser des Rißbachs tatsächlich die Isar.

„Die Formel ,Mehr Wasser ist mehr Ökologie‘ gilt nicht immer.“

Vielleicht sei der Versuch aber auch einfach zu kurz gelaufen, wandte Probst ein. Das habe man 1990 an der oberen Isar gesehen, als es geraume Zeit dauerte, bis sie wieder Wasser führte. „Vielleicht muss sich der Kieskörper erst wieder füllen.“ Nicht alle Naturschützer begrüßen allerdings Restwasser im Rißbach. Denn dort habe sich über die vergangenen Jahrzehnte eine Trockenflusslandschaft mit ebenfalls schützenswerten Tier- und Pflanzenarten entwickelt. „Das ist alles andere als eine Totstrecke“, sagte Reumschüssel. „Vielleicht sieht man es nicht auf den ersten Blick. Aber auch die blanke Kiesfläche wird als wertvoller Lebensraum betrachtet.“ Nicht umsonst gebe es mit Blick auf Bodenbrüter ein mehrmonatiges Betretungsverbot. „Die Formel ,Mehr Wasser ist mehr Ökologie‘ gilt nicht immer.“

„Es ist eine politische Debatte: Was ist uns eine intakte Umwelt wert, was eine gesicherte Energieversorgung?“

Probst will dieses Argument so nicht gelten lassen. Schließlich würden auch nach einer Restwasserfestlegung genug Kiesflächen übrig bleiben. „Die gefleckte Schnarrschrecke wird erhalten bleiben.“ Eine durchgehende Wasserführung im Bach ermögliche es aber weiteren Arten, hier (wieder) heimisch zu werden. Letztlich gehe es auch um die Einhaltung der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Natürlich wolle niemand das Walchenseekraftwerk zumachen. „Ich auch nicht“, betonte Probst. „Es ist eine politische Debatte: Was ist uns eine intakte Umwelt wert, was eine gesicherte Energieversorgung?“ Und schließlich gehe es bei der Neuvergabe der Wasserrechte um eine Lösung, die Jahrzehnte Bestand haben wird. Kreisrat Georg Riesch gab aber auch zu bedenken, „dass wir unseren Beitrag zur Energiewende leisten müssen“. Der Rißbach werde seit 1000 Jahren in der einen oder anderen Form wirtschaftlich genutzt. „Wir werden Kompromisse finden müssen.“

