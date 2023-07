Walchenseekraftwerk: SPD scheitert mit Antrag auf Verstaatlichung im Kreistag

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Das Walchenseekraftwerk war Thema im Kreistag. © Uniper

Mit einem Antrag zum Walchenseekraftwerk scheiterten SPD und Linke jetzt im Kreistag. Es gebe keine Basis für Gespräche über eine Rückverstaatlichung.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Rückverstaatlichung der bayerischen Wasserkraftwerke, die sich derzeit im Besitz von Uniper befinden, ist ein erklärtes Ziel der SPD im Landkreis. Mit einem Antrag in der jüngsten Kreistagssitzung wollte die Fraktion (SPD/Linke) dafür sorgen, dass sich das Gremium mit dem Ersuchen an die bayerische Staatsregierung wendet.

Durch die 99-prozentige Übernahme des in Schieflage geratenen Konzerns durch den Bund ergebe sich „die historische Chance, die Fehler der vergangenen Privatisierungspolitik zu korrigieren“, heißt es in dem Antrag. Auch mit Blick auf das Walchenseekraftwerk müsse man „verhindern, dass das Ganze an den nächsten Konzern weitergereicht wird“, sagte Fraktionschef Klaus Barthel.

SPD-Antrag wird mit deutlicher Mehrheit vom Kreistag abgelehnt

Folgen wollte der SPD die Mehrheit des Gremiums nicht. Mit 34:19-Stimmen wurde der Antrag abgelehnt. Das lag auch an den Ausführungen, die es jüngst im Petitionsausschuss des Landtags gab, an den sich die Kochler SPD gewandt hatte. Die Staatsregierung habe Bundesfinanzminister Christian Lindner darum gebeten, in alle, die künftigen Eigentümer- und Betreiberstrukturen der Wasserkraftwerke der Uniper Kraftwerke GmbH betreffenden Entscheidungen eingebunden zu werden. Lindners Antwort: „Aufgrund von beihilfe-, wettbewerbs- und kartellrechtlichen Auflagen der EU-Kommission ist eine schnellstmögliche Rückführung der Uniper SE an die Kapitalmärkte notwendig.“ Damit würden „keine Grundlagen für Gespräche mit dem Freistaat Bayern über alternative Betreibergesellschaften bestehen“.

Grüne sprechen von „wasserweichen Aussagen“

Der Antrag der Ausschussgemeinschaft komme daher zu spät und richte sich an den falschen Adressaten, bemerkte CSU-Fraktionschef Martin Bachhuber. Sein Rat: „Herr Barthel, wenden Sie sich an die Ampelkoalition mit diesem Antrag.“

So einfach wollte das Jakob Koch (Grüne) nicht stehen lassen. „Wasserkraft als kritische Infrastruktur gehört in die Hand des Staates“. Das würde laut Umfragen auch die Mehrheit der Bevölkerung so sehen. Man dürfe sich hier nicht mit „wasserweichen Aussagen“ zufrieden geben.

