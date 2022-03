Waldbrandgefahr im Tölzer Land: Grillplätze gesperrt

Von: Felicitas Bogner

Mehrere Tage ohne Niederschläge, Wind und ein schneearmer Winter: In den Wäldern im Landkreis herrscht aktuell an viele Stellen Waldbrandgefahr. Das Rauchen in Wäldern ist zurzeit verboten. © dpa

Über das Wetter konnte man sich im März bisher wahrlich nicht beklagen. Sonne satt und nahezu kein Regentropfen. Doch neben Frühlingsgefühlen birgt die Witterung um diese Jahreszeit auch eine hohe Waldbrandgefahr. Experten warnen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Spricht man von Waldbrandgefahr, kommen einem extreme Hitze, verdorrte Sträucher und trockene Sommertage in den Sinn. Im Landkreis klettert das Thermometer aktuell nicht über 13 Grad. Trotzdem: Die Waldbrandgefahr ist akut. Mehrere Tage ohne Regen und ein eher schneearmer Winter haben einen sehr trockenen Waldboden zur Folge. „An den Stellen im Wald, wo kein Schnee mehr liegt, ist die Gefahr momentan erheblich“, mahnt Rudolf Plochmann. Er ist der Leiter des Tölzer Forstbetriebs. „Es liegt an dem Hochdruckwetter ohne Niederschlag, welches seit Ende Februar hier herrscht“, erklärt er. Der Boden sei dadurch ausgetrocknet. „Das Altgras, das am Waldboden liegt, lässt sich – so trocken wie es gerade ist – wahnsinnig leicht entzünden“, erläutert Plochmann weiter.

Waldbrandgefahr soll im Laufe der kommenden Tage noch steigen

Die Gefahr soll im Laufe der kommenden Tage sogar noch steigen, gibt Tobias Riesch, Geschäftsleiter der Gemeinde Lenggries, zu bedenken. „Anfang der nächsten Woche wird im südlichen Landkreis die zweithöchste Warnstufe erreicht sein.“ Davor warnt auch der Deutsche Wetterdienst (DWD). Gleiches sagt Robert Nörr vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Holzkirchen. Er leitet das Forstrevier Wolfratshausen. „Sowohl die trockene Witterung, als auch der aktuell starke Wind bergen eine hohe Gefahr für Waldbrände bei dem extrem trockenen Oberboden“, weiß er. „Aktuell liegt die Warnstufe im mittleren Bereich.“ Generell herrsche um diese Zeit oft Feuergefahr. Daher versuche man, so Nörr, langfristig die Wälder im Landkreis zu Mischwäldern zu entwickeln. Dies sei eine gute Präventionsmaßnahme. Am entzündbarsten seien Nadelwälder, sagt er. „Vor allem im Bereich der Pupplinger Au – wo Kiefernwälder verbreitet sind – ist die Gefahr groß“, berichtet der Forstrevier-Leiter.

Das Rauchen in Wäldern ist zurzeit verboten

„Leider kam es im Landkreis bereits zu mehreren Flächenbränden aufgrund von unvorsichtigem Verhalten. Die Gemeinde Lenggries bittet daher dringend alle Bürger, sich entsprechend zu verhalten“, appelliert Riesch. „Insbesondere die Land- und Forstwirte werden aufgerufen, keine Feuer zu entzünden“, mahnt er. Nörr sagt, dass generell von 1. März bis 31. Oktober das Rauchen in Wäldern nicht gestattet sei. Dazu betont auch er, dass Waldbesitzer momentan Abstand davon nehmen sollten, Äste zu verbrennen. „Sollte es einen dringenden Grund dafür geben, muss das unbedingt gemeldet werden“, erklärt er. Zudem macht er darauf aufmerksam, dass man nicht auf oder an trockenen Wiesen parken sollte. Denn heiße Teile von Fahrzeugen, wie beispielsweise der Auspuff, können Gras oder Pflanzenteile entzünden. Ebenso dürfe man keinesfalls Glasflaschen im Wald entsorgen. Denn wenn Sonne stark auf Glas scheint, könne auch das eine entflammende Wirkung haben.

Riesch bittet überdies darum: „Achten Sie beim Grillen auf dem eigenen Grundstück auf den Brandschutz. Der Grillplatz an der Wasserwachthütte am Sylvensteinsee ist bis auf Weiteres gesperrt“. Auch Nörr betont, dass an Hütten in Wäldern keine Lagerfeuer oder dergleichen entfacht werden dürfen. „Das alles sind eigentlich Regeln eines gesunden Menschenverstandes“, meint Rudolf Plochmann. Generell habe Feuer im Wald nichts verloren. Aktuell sei es jedoch sehr brisant. Diese Lage halte laut Plochmann an, bis es wieder genug Niederschlag gegeben habe.

