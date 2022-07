„Waldspiele“ am Blomberg: „Wunderbare Zeit“ - aber einiges läuft künftig wohl anders

Bilanz

Konzerte, Kino, Mitmachaktionen: All das umfasste das erste Waldspiele-Festival am Blomberg. Ob es in dieser Form eine Zukunft hat, kommt erst noch auf den Prüfstand.

Wackersberg/Bad Tölz – Konzerte, Kino, Mitmachaktionen: Gut gefüllt war das Programm, das zehn Tage am Blomberg geboten war. Zum ersten Mal fand dort das Waldspiele-Festival statt. Organisatorisch hatte Susanne Frey-Allgaier, stellvertretende Kurdirektorin, die Zügel in der Hand. Sie blickt auf die Veranstaltung zurück.

Wie ist das erste Waldspiele-Festival gelaufen?

Fürs Erste sind wir sehr zufrieden, es hat alles wunderbar geklappt. Aber schon während der Veranstaltung haben wir intern viel gesprochen und uns überlegt, was wir beim nächsten Mal eventuell anders machen würden.

Waldspiele-Festival: „Heimatdamisch“ war das Top-Event

Es wird also eine Wiederholung geben?

Das haben wir vor. Aber wir würden es eventuell verkürzen. Diesmal war es die Besonderheit, dass es so viele Ideen gab, die wir alle umsetzen wollten. Im Endeffekt waren es drei große Teile: die Konzerte, die Workshops und die Kinovorführungen. Jeder Teil für sich wird weiter bestehen. Die Frage ist nur, ob das als Kombi sein wird oder einfach an komprimierten Tagen. Aber alles in allem war es eine wunderbare Zeit, die auch wir als gesamtes Team mit viel Energie und Freude erlebt haben.

Wie waren die verschiedenen Teile des Festivals besucht?

Das Top-Event war natürlich das „Heimatdamisch“-Konzert. Da haben wir uns von Anfang an keine Sorgen gemacht. Alle waren total begeistert. Musik auf dem Berg zieht einfach. Auch die Workshops sind gut angenommen worden. Viele Leute sind spontan dazugekommen – gerade auch oben auf dem Berg zu den Aktionen für die Kinder. Natürlich hätten hier mehr Leute kommen können, aber das ist etwas, was sich einspielen und wachsen muss. Bei den Kino-Events waren die Leute, die da waren, restlos begeistert. Es ist eine tolle Art, in der Natur Filme anzusehen. Vielleicht müssen wir die Filme von den Waldspielen loslösen und als eigenen Block sehen. Vielleicht wäre es auch im August besser, weil man dann man früher anfangen könnte. 21.45 Uhr war vielen Leuten dann wohl doch zu spät.

„Der große Gewinner ist der Blomberg“

Also wird fürs nächste Mal an ein paar Stellschrauben gedreht?

Ja. Man darf nicht vergessen, dass wir nur kurze Vorlaufzeit hatten und erst im März mit den Planungen anfangen konnten. Ich hoffe, dass wir künftig wieder im Herbst ein Veranstaltungsprogramm für das kommende, Jahr herausbringen können. Aber wenn man all das zusammen sieht, können wir hochzufrieden sein, wie es gelaufen ist. Der große Gewinner ist der Blomberg, der sich von einer anderen Seite zeigen konnte. Wir konnten den Bezug zur Natur herausstellen. Alle, die beteiligt waren, haben an einem Strang gezogen. Das ist auch für den Veranstalter toll, wenn es so schön läuft.

Die Fragen stellte Melina Staar.