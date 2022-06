Waldspiele-Festival: „Pretty Woman“ und „The Heimatdamisch“ am Blomberg

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Schon im Sommer 2021 spielte „The Heimatdamisch“ auf dem Blomberg und sorgte für beste Stimmung. © Archiv

Einiges geboten wird vom 1. bis 10. Juli auf dem Blomberg. Im Rahmen des Waldspiele-Festivals gibt es Konzerte - unter anderem mit „The Heimatdamisch“-, Outdoor-Kino und viele Mitmachaktionen.

Bad Tölz – Klettern wie ein Eichhörnchen oder Chillen im Hängemattenwald? Openair-Kinoabende und bayeri-sche Bands vor Bergpanorama erleben oder Yoga in der freien Natur machen? Beim Waldspiele-Festival am Blomberg von 1. bis 10. Juli gibt es viele Attraktionen, Mitmachaktionen und Kurse für Kinder und Erwachsene.

Konzert mit „Heimatdamisch“, „Oimerer“ Beni Hafner und den „Reiwas“

Eröffnet wird das Festival am Freitag, 1. Juli, akustisch von „Oimara“ Beni Hafner, dem bayerischen Liedermacher vom Tegernsee. Eine Woche später – am 8. Juli – dürfte dann bei „The Heimatdamisch“ noch einmal so richtig die Post abgehen. Die Band um dem Tölzer Florian Rein sorgte bereits im vergangenen Jahr auf dem Blomberg für ausgelassene Stimmung. Beide Auftritte beginnen um 19 Uhr am Blomberghaus. Den musikalischen Schlusspunkt setzt die Band „Reiwas“ am Sonntag, 10. Juli, ab 10.30 Uhr bei einem Frühschoppen in der Blomberg-Tenne. Der Eintritt ist jeweils frei.

Von Yoga über Kräutererlebnisse bis hin zu Wanderungen

Naturfans probieren den Entdeckerpfad aus oder nutzen die Waldspiele-App für ein Abenteuer. Wie immer mit von der Partie ist das „Oachkatzl“ Edi, das Maskottchen vom Blomberg. Täglich um 11 und um 15 Uhr gibt es ein breit gefächertes Angebot, das von Yoga, Zumba und Natur-Pilates über Kräutererlebnisse mit Verkostungen und Kneippspaziergängen bis zu verschiedenen Wanderungen mit Rangern und Wildnispädagogen reicht. Dazu gibt es eine „Oachkatzl-Challenge“ im Kletterwald, Mitmachaktionen und einen Hängemattenwald zum Entspannen.

„Pretty Woman“ und „Kaiserschmarrndrama“ im Openair-Kino

In der Dämmerung kann man es sich dann beim Outdoor-Kino (Talstation oder Kletterwald) gemütlich machen. Zu sehen sein werden unter anderem „Kaiserschmarrndrama“, „Pretty Woman“ und der Filmvortrag „Bayerische Alpen – meine Bergheimat“ von Bernd Ritschel.

Auch an die Fußfaulen ist übrigens gedacht: Die Seilbahn fährt bei Abendveranstaltungen so lange, bis auch der Letzte beschwingt den Heimweg antreten kann.

