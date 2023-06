Waldspiele-Festival steht wieder vor der Tür: Buntes Programm vorgestellt

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Freuen sich auf das zweite Waldspiele-Festival (v. li.): Kurdirektorin Brita Hohenreiter, der Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner, Maskottchen Edi mit Marisa Ginhart (Geschäftsführerin)), Manuel Wilke (Blomberg-Koordinator) und Kräuterexpertin Alexandra Winzenhöller. © Arndt Pröhl

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm gibt es bei dem Waldspiele-Festival am Blomberg vom 29. Juni bis 2. Juli.

Bad Tölz/Wackersberg – Das erste Waldspiele-Festival am Blomberg war im vergangenen Jahr ein voller Erfolg. Deshalb geht das Fest am Tölzer Hausberg diesen Sommer in die zweite Runde. In einem Pressegespräch am Dienstagvormittag in der Blombergtenne stellten die Beteiligten und Organisatoren das bunte Rahmenprogramm für das Waldspiele-Festival 2023 vor.

Ob entspannen beim Kinder-Yoga, auspowern bei der Zumba-Party oder Neues bei einer Kräuter-Tour entdecken: Das Waldspiele-Festival am Blomberg hat ein vielseitiges Programm. „Wir haben Wert darauf gelegt, dass alle Generationen angesprochen werden“, meinte Kurdirektorin Brita Hohenreiter.

Viertägiges Festival am Blomberg: Vom 29. Juni bis 2. Juli

Der Blomberg-Koordinator Manuel Wilke, der federführend für die Organisation des mehrtägigen Festivals zuständig ist, freut sich, viele unterschiedliche Programmpunkte untergebracht zu haben. „Es ist wirklich für jeden was dabei: Ob naturverbundene Wanderer, Familien mit Kindern aber auch Feierfreudige werden auf ihre Kosten kommen“, versichert er. Für einige Kurse, etwa den Fotoworkshop Zauberwald, muss man eine Teilnahmegebühr bezahlen und sich vorab anmelden. Andere sind gratis und jederzeit spontan besuchbar – beispielsweise die Kneipp-Touren, der Naturworkshop Sonnenöl, Hatha Yoga oder die Entdeckerpfadtour mit dem Blomberg-Maskottchen „Edi dem Oachkatzal“. Eintrittsgeld wird auch für die diversen Konzerte – von „Oansno“ bis „Five Heads“ nicht verlangt.

Los geht die viertägige Veranstaltung am 29. Juni um 12.30 Uhr. Dann wird „Edi das Oachkatzal“ 50 Freikarten für Seilbahnfahrten verteilen und sich so auch auf den Weg zum Blomberghaus machen. Das Programm auf dem Berg ist spätestens um 23 Uhr zu Ende. „Das ist uns auch aus Rücksicht auf die Tiere wichtig“, unterstreicht Manuel Wilke. „Im Tal kann es bisschen länger gehen.“

„The Heimatdamisch“ tritt am Sonntagabend auf

Ein Höhepunkt ist am Sonntag der Auftritt der Band „The Heimatdamisch“ um den Tölzer Musiker Florian Rein mit ihren Oberkrainer-Cover-Versionen von Rock- und Pophits. „Jeder, der schon einen Auftritt der Band gesehen hat, weiß, dass ,The Heimatdamisch‘ vielseitige Musik machen, das passt perfekt in das bunte Programm des Festivals“, so Wilke. Hier pflichtet ihm Bürgermeister Ingo Mehner bei: „Ich freue mich, dass das Rahmenprogramm so viele verschiedene Punkte beinhaltet. Das zeigt den Charakter vom Blomberg, denn wenn man genau hinschaut, kann man den Berg auf vielfältige Art und Weise erleben.“

Während des Festivals sind alle Angebote und Attraktionen der Blombergbahn – von der Rodelbahn über Spielplätze, Biergarten und Co. – geöffnet. Einen Ausweichtermin bei Regen gibt es nicht. „Wir werden bei jedem Wetter versuchen, das Programm, so gut es eben möglich ist, abzuhalten“, so Hohenreiter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.