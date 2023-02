Tölzer Stadtwerke-Chef im Interview: Wechselbad der Gefühle bei den Energiepreisen

Von: Andreas Steppan

Das Gas heruntergedreht haben im vergangenen Jahr viele Kunden der Tölzer Stadtwerke. Nach vorläufigen Zahlen sank der Verbrauch um etwa 15 Prozent. (Symbolfoto) © Franziska Gabbert

Extreme Steigerungen, Gaspreisbremse, geänderte Abschlagszahlungen. Walter Huber, Chef des Stadtwerke Bad Tölz, erläutert das Auf und Ab bei den Energiepreisen.

Bad Tölz – Die gestiegenen Energiepreise betreffen jeden Haushalt. Doch bei dem Thema den Überblick zu bewahren, ist alles andere als einfach. Was die Preisentwicklung für einen selbst bedeutet, erfährt man oft erst mit Verzögerung, wenn die Jahresrechnung eintrudelt. Auch inwieweit sie von der Strom- und Gaspreisbremse profitieren, die die Bundesregierung beschlossen hat, ist vielen Kunden unklar. Im Interview erklärt Walter Huber, Geschäftsführer der Tölzer Stadtwerke, warum viele Haushalte bei der jüngsten Jahresabrechnung für Strom und Gas sogar erst einmal Geld zurückbekamen.

Bei der Jahresrechnung 2022 bekamen viele Haushalte Rückzahlung

Vor Kurzem bekamen die Stadtwerke-Kunden ihre Jahresabrechnungen. Anders als befürchtet bekamen viele Haushalte sogar Rückzahlungen für Strom und Gas. Wie kommt das?

Aufgrund unserer langfristigen Beschaffungsstrategie konnten wir für 2022 die Preise für Strom und Gas noch stabil halten, wo bereits viele Energieanbieter Anpassungen vornehmen mussten. Des weiteren gab es im Bereich Strom die Absenkung der EEG-Umlage zum 1. Juli auf 0 Euro. In der Sparte Gas machte sich die Senkung der Mehrwertsteuer ab Oktober, die bei den Stadtwerken bei der Jahresabrechnung für das ganze Jahr 2022 rückwirkend gesenkt wurde, sowie die Gutschrift des Dezemberabschlages aufgrund der Dezember-Soforthilfe bemerkbar. Bei beiden Sparten wirkten sich auch die deutlichen Einsparungen der privaten Haushalte aus.

Walter Huber, Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Tölz. (Archivfoto) © Arndt Pröhl

Ist denn feststellbar, dass die Tölzer Haushalte im vergangenen Jahr verstärkt Energie eingespart haben?

Folgende Angaben sind hochgerechnet und noch ohne Gewähr, da noch ein Teil der Abrechnungen aussteht. Der Gasverbrauch im Gesamtnetz hat sich über alle Verbraucher um etwa 15 Prozent reduziert, von circa 160 Millionen Kilowattstunden im Jahr 2021 auf circa 135 Kilowattstunden 2022. Beim Stromverbrauch haben die Verbraucher im Tölzer Netzgebiet etwa 3,5 Prozent weniger verbraucht. 2021 waren es circa 58 Millionen Kilowattstunden, 2022 etwa 56 Millionen. Man sieht, dass die Tölzer vor allem beim Gas gespart haben. Aber auch bei Strom ist ein Rückgang im Verbrauch zu verzeichnen.

Energiesparen macht trotz Energiepreisbremse weiterhin Sinn

Wurden jetzt die Abschläge für Strom und Gas bei den Kunden erhöht? Um wie viel?

In der Regel werden die Abschläge für beide Energiearten immer mit der Jahresabrechnung angepasst. Dies hängt vom Vorjahresverbrauch sowie den aktuellen Preisen ab. Aufgrund der Komplexität der Thematik konnten hier die Energiepreisbremsen noch nicht umgesetzt werden. Die Kunden erhalten aber jetzt dann Ende Februar ein Anschreiben, wie sich ihre Abschläge nach der Berechnung mit der Energiepreisbremse neu verhalten.

Wie profitieren die Haushalte von Strom- und Gaspreisbremse?

Am 15. Dezember 2022 hat der Bundestag die Gesetze zu den so genannten Energiepreisbremsen verabschiedet. Das heißt konkret: Für private Haushalte sowie kleinere und mittlere Unternehmen wird eine Grundmenge von 80 Prozent des – vereinfacht gesprochen – bisherigen Jahresverbrauchs vom Staat subventioniert. Beim Gas ist der Arbeitspreis bei 12 Cent, für Fernwärme bei 9,5 Cent und für Strom bei 40 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Das sind jeweils Bruttowerte, also inklusive aller Steuern, Abgaben, Umlagen und Netzentgelte. Wer mehr als 80 Prozent der bisherigen Energie verbraucht, zahlt für jede zusätzliche Kilowattstunde den vollen aktuellen Vertragspreis. Energiesparen macht trotz Energiepreisbremse weiterhin Sinn. Denn nach wie vor gilt, wer weniger verbraucht, hat geringere Kosten beim Energieverbrauch und erhöht den Spar-Effekt der Energiepreisbremse. Bei der Berechnung der Energiehilfen stützen wir uns auf die Jahresverbrauchsprognose: Der reduzierte Abschlag für Strom, Erdgas oder Wärme erfolgt automatisch auf Basis des prognostizierten Jahresverbrauchs – dieser wird uns von den Netzbetreibern vorgegeben.

Wie erreicht der subventionierte Preis Hauseigentümer beziehungsweise Mieter?

Hauseigentümer profitieren in der Regel bei Gas direkt von den Entlastungen. Mieter haben häufig keinen eigenen Vertrag mit dem Gasversorger. Kunden der Energieversorger sind dann die Vermieter. In diesem Fall läuft die Entlastung deshalb über den Vermieter: Denn diese sind verpflichtet, die Entlastungen im Rahmen der Betriebskostenabrechnung an ihre Mieter weiterzugeben. Gleiches gilt für Verwaltungen von Wohnungseigentümergemeinschaften gegenüber Wohnungseigentümern. Im März 2023 werden die Entlastungsbeträge rückwirkend zum Januar berücksichtigt. Die Preisbremsen gelten zunächst bis Ende 2023, eine Verlängerung bis einschließlich April 2024 ist aber zu erwarten.

Stadewerke Bad Tölz wollen Mitarbeiterstamm aufbauen

Wie wickeln die Stadtwerke das ab?

Die Kunden werden von uns Ende Februar angeschrieben, der Kunde selber muss nichts veranlassen. Das Anschreiben beinhaltet Infos, wie sich die neuen Abschläge ab März zusammensetzen, welche Beträge für Januar und Februar zurückerstattet werden und welches individuelle Einsparpotential es für den Einzelnen noch gibt. Wir bitten jetzt schon unsere Kunden, bei Anfragen im Kundenservice etwas Geduld mitzubringen. Denn die Abwicklung der von der Bundesregierung kurzfristig beschlossenen Energiepreisbremsen ist ein großer Kraftaufwand für uns als Stadtwerke. Sie bindet enorm Mitarbeiterkapazitäten, die den zeitlichen Vorgaben geschuldet sind und verursacht hohe IT-Kosten durch externe Dienstleister, die uns hierbei unterstützen. Wir rechnen auch künftig mit einem höheren Verwaltungsaufwand der sich weiter stark verändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen seitens der Regierung und der weiterhin schwankenden Marktlage im Energiesektor.

Wie ist das für Sie zu stemmen?

Wir werden unseren Mitarbeiterstamm aufbauen, um auf künftige regulatorische Anforderungen innerhalb der vorgegebenen Zeiten reagieren zu können, ohne Abstriche bei der gewohnt hohen Servicequalität gegenüber unseren Kunden machen zu müssen. Derzeit dauern Anfragen im Kundenservice auch aufgrund der Einarbeitung von neuen Kollegen allerdings noch etwas länger, wir bitten um Verständnis.

Bis Stadtwerke gesunkene Gaspreise weitergeben, dauert es noch

Dieser Tage war zu lesen, dass der Gaspreis auf dem Rohstoffmarkt wieder stark sinkt. Wie und wann wirkt sich das auf den Haushaltspreis für die Stadtwerke-Kunden aus?

Bei Neuverträgen außerhalb unseres Netzgebietes konnten wir die Preise bereits anpassen – auch wenn diese immer noch über den Tarifen unserer Bestandskunden liegen. Bei allen anderen Tarifkunden sowie Neuverträgen im Netzgebiet dauert es noch. Denn auch hier arbeiten wir mit der Langfristbeschaffung, sprich: Die erforderlichen Mengen für dieses Jahr wurden in der Vergangenheit teilweise zu Zeitpunkten eingekauft, zu denen noch weitaus höhere Energiepreise aufgerufen wurden. Andersherum haben die Kunden im Jahr 2022 davon profitiert, da wir die Preise nicht anheben mussten. Der langfristige Einkauf von Energie glättet mittelfristig den Preis, aber kurzfristige Reaktionen und Preissenkungen – so wie es derzeit viele kleine Billig-Energieanbieter machen – sind uns nicht möglich.

Und wie stehen Sie zur „Billigkonkurrenz“?

Unser Schwerpunkt bei der Beschaffungsstrategie liegt auf der langfristig sicheren Versorgung aller Bürger. So geht es derzeit vielen Stadtwerken. Und von der aktuellen Marktlage profitieren leider wieder einmal die kleinen Billig-Anbieter, die in Krisenzeiten die Kunden auf den Grundversorger – uns als Stadtwerke – „schieben“, denn wir sind gesetzlich zur Energieversorgung aller verpflichtet. In preisgünstigeren Phasen drängen die Billig-Anbieter dann wieder auf den Markt und wollen die Kunden mit Lockangeboten erneut bis zur nächsten Krise mit steigenden Preisen abgreifen. Das erschwert uns als solides und nachhaltiges Stadtwerk die Arbeit in vielerlei Hinsicht. Denn wir als Stadtwerke sind nicht nur Energieanbieter, sondern auch für die störungsfreie und krisensichere Daseinsvorsorge aller Bürger – vor allem mit Blick auf die notwendige Energiewende vor Ort – zuständig. Zudem bieten wir sichere Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie einen ausgezeichneten Kundenservice am Ort. Das sind alles „weiche“ und unsichtbare Faktoren, die uns bei der Preisgestaltung nie an die erste Stelle bei Vergleichsportalen spülen werden, aber von vielen treuen Tölzer Kunden nach wie vor sehr hoch geschätzt werden.

