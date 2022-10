Wandern für das Glücksgefühl: Fernwanderin Christine Thürmer referiert im Kurhaus

Von: Melina Staar

Einen fröhlichen, humorvollen Vortrag erwartet die Besucher im Kurhaus, wenn Christine Thürmer zu Gast ist. © Christian Biemann

Sie ist die Frau, die weltweit die meisten Kilometern gewandert ist. Am 12. November führt Christine Thürmers Weg nach Bad Tölz in den Kursaal. Im Rahmen der „Wunderfalke“-Events hält sie ihren Vortrag mit dem Titel „Laufen.Essen.Schlafen“.

Bad Tölz – 60 000 Kilometer Wandern, 30 000 Kilometer Radfahren, 6500 Kilometer Paddeln: Das klingt, als wäre Christine Thürmer die reinste Sportskanone. „Nein“, das sei sie gar nicht, sagt die 55-Jährige lachend. „Ich bin eher der Typ gemütliche Wanderin.“ Das ist es auch, was sie den Menschen bei ihren Vorträgen und in ihren Büchern vermitteln möchte: „Jeder kann das schaffen.“

Kündigung veränderte das Leben

Der Weg zur Rekordwanderin war nicht vorgezeichnet. Thürmers beruflicher Werdegang startete in der Unternehmenssanierung. „Als ich 2004 unvermittelt aus meinem Job rausgeflogen bin, habe ich beschlossen, wandern zu gehen.“ Auf den ersten Blick ein mutiges Unterfangen: „Ich habe keinen Orientierungssinn, bin nicht schwindelfrei, habe Plattfüße und hatte zu dem Zeitpunkt etwa fünf Kilo Übergewicht“, sagt sie lachend. Dann habe sie sich ihrer Stärken besonnen: Denn beruflich bedingt war Planung und Prozess- sowie Kostenoptimierung ihre Stärke. Also baute sie vor ihrer ersten Fern-Wanderung von Mexiko nach Kanada nicht etwa ihre Fitness auf. Nein, sie setzte sich an ihren Computer und optimierte mittels Excel-Tabellen allem voran ihre Ausrüstung. „Ich wusste, ich möchte sie auf fünf Kilo bringen.“ Denn wer lange wandert, spürt jedes Gramm Gewicht. Es gelang ihr, ihr Gepäck so weit zu reduzieren. Wie wenig sie mit sich herumträgt und auf wie viel man verzichten kann, bekommen die Besucher ihres Vortrags in Tölz zu sehen. Sie bringt ihre Ausrüstung mit.

4277 Kilometer von Mexiko nach Kanada

Warum tut sie das eigentlich alles? Weil Wandern die „Glücksschwelle“ senkt, wie sie sagt. Was sie damit meint, erklärt sie an Beispielen: „Wenn man durch eine Wüste wandert und sich tagelang auf eine Dusche freut und diese dann endlich erreicht: das ist ein wahnsinniges Glücksgefühl.“ Ein prägendes Erlebnis hatte sie gleich auf ihrer ersten Wanderung von Mexiko nach Kanada. 4277 Kilometer lang ist diese Tour. Eine Etappe führte sie durch die Sierra Nevada. „Da hatte ich zehn Tage lang keine Chance auf Proviantnachschub“, berichtet Thürmer. Am neunten Tag, als sie schon von Essen zu halluzinieren begann, traf sie auf ein Paar, das als Wochenend-Wanderer unterwegs war und begeistert war von der Tour der Fernwanderin. „Als wir uns schon verabschiedet hatten, drehte sich die Frau um und meinte, sie hätte noch einen Schokoriegel übrig, ob ich den haben wolle.“ In dem Moment als sie in den Riegel hineinbiss, habe sie einen ungeheuren Glücksflash erlebt. „Dabei ist mir klar geworden: Wenn sie mir 100 Dollar gegeben hätten, hätte ich mich nicht so gefreut wie über den Riegel für 50 Cent. Und in der Natur, beim Wandern, fühlt sich Glück ganz anders an als im Alltag.“ Beim Wandern erfahre man das Glück am ganzen Leibe. „Das kennt man im Alltag gar nicht mehr.“

Möglichst wenig Geld ausgeben

Was sie ebenfalls glücklich macht: Darauf zu achten, möglichst wenig Geld auszugeben. Auch hier optimiert sie, so gut es geht. „Manche werfen mir eine ,Geiz ist geil‘-Mentalität vor“, sagt sie. „Aber ich möchte nur zeigen: Man braucht nicht viel Geld, um das zu machen, was ich mache.“

Keine Angst nachts im Wald

Thürmer sieht sich als Gegenmodell zu den so genannten „Influencern“, die mit schicken Wanderklamotten an den schönsten Orten in den sozialen Netzwerken posieren. „Wenn ich wandere trage ich einen Regenrock, den ich aus einem Müllsack geschnitten habe und eine Jacke vom Discounter .“ Sie sei damit eine Identifikationsfigur für viele Frauen in ihrem Alter. Diesen mache sie Mut. Denn Christine Thürmer wandert fast immer alleine. „Ich sage den Leuten in meinen Vorträgen immer, dass man als Frau alleine im Wald keine Angst haben muss.“ Denn auch laut Statistik sei es viel wahrscheinlicher, in einer Großstadt das Opfer eines Verbrechens zu werden, als im entlegenen Wald. Deshalb habe sie auch nie Bedenken gehabt. „Ich bin ohne Furcht und Schrecken aufgewachsen und war mir immer sicher, dass ich das alles kann.“

In ihrem „Heldenvortrag“ am 12. November in Bad Tölz möchte sie neben praktischen Erzählungen aus dem Alltag ihrer Wanderungen auch selbstironisch für einen unterhaltsamen Abend sorgen. „Danach werden die meisten richtig Lust haben, einfach loszuwandern“, prophezeit sie.

Der Vortrag „Laufen.Essen.Schlafen“ beginnt am Samstag, 12. November, um 15.30 Uhr im Kurhaus. Tickets gibt es zum Preis von 19,90 Euro im Vorverkauf auf der Internetseite www.wunderfalke.de