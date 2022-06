„Waren am Rand unserer Möglichkeiten“: Openair-Konzerte im Tölzer Bürgergarten waren voller Erfolg

Von: Melina Staar

Teilen

Für lustige, sanfte Stimmung sorgten die „Reiwas“ aus Reichersbeuern und Wackersberg am Freitagabend. © Pröhl

Die Erwartungen wurden übertroffen: „4 Tage – 4 Bands“: Etwa 3000 Besucher kamen zu den Openair-Konzerten in den Tölzer Bürgergarten.

Bad Tölz – Traumhaftes Sommerwetter, gute Musik, ein unglaublicher Blick in die Berge und eine tolle Atmosphäre sorgten für ein rundum gelungenes Openair-Fest „4 Tage – 4 Bands“ im Tölzer Bürgergarten. „Sehr gut“, ist Susanne Frey-Allgaier, stellvertretende Kurdirektorin und Organisatorin, rundum zufrieden. „Unsere Erwartungen wurden übertroffen.“

An den vier Abenden seien insgesamt geschätzt 3000 Leute da gewesen, so Frey-Allgaier, „überwiegend Einheimische und viele Wiederholungstäter“ – also etliche, die sich mehrere der Konzerte nicht entgehen lassen wollten. „Vielen hat man angemerkt, dass sie den Bürgergarten neu entdeckt haben.“ Viele ältere Tölzer hätten sich an früher erinnert gefühlt, als es im Bürgergarten einen Biergarten gab. Seit seiner Umgestaltung hatte es noch keine Möglichkeit gegeben, ihn offiziell „in Betrieb zu nehmen“. Nun sei auch eine bessere Infrastruktur vorhanden, um bei Veranstaltungen mit Wasser und Strom versorgt zu sein. „Schön, dass die Stadt dem zugestimmt hat und gesehen hat, dass es sich lohnt, den Bürgergarten zu bespielen.“

Samstag mit Auftritt von „CubaBoarisch 2.0.“ war der stärkste Tag

Der stärkste Tag sei der Samstag gewesen, als die Band „CubaBoarisch 2.0“ ihren Auftritt hatte. „Da sind wir fast schon an den Rand unserer Möglichkeiten gekommen.“ Aber alles hätte perfekt geklappt.

Bei „CubaBoarisch 2.0“ am Samstagabend „sind wir fast an den Rand unserer Möglichkeiten gekommen“, sagt Susanne Frey-Allgaier von der TI. © Lindmair

Die Zusammenarbeit mit den Vereinen – SC Rot Weiß Bad Tölz, SV Bad Tölz und die Tölzer Capricorns –, die die Bewirtung übernahmen, habe sehr gut funktioniert. „Auch die Vereine hatten nicht mit diesen Besucherzahlen gerechnet.“ Trotzdem hätten sie mit viel Herzblut den Ansturm bewältigt. „Da hat nicht jeder Verein für sich gearbeitet. Es wurde gemeinsam, jeder für den anderen und super engagiert alles angepackt. Das war wirklich eine klasse Leistung“, so Frey-Allgaier.

Erneute Auflage? „Ist denkbar“

Die Bands – neben „CubaBoarisch 2.0“ traten noch „Lenze & de Buam“, die „Reiwas“ und die Kapelle „so& so“ auf – seien von der Veranstaltungsstätte sehr angetan gewesen. Dann sollte doch einer Wiederholung nichts im Wege stehen? Es sei ein erster Versuchsballon gewesen. Eine erneute Auflage sei „denkbar, nachdem es so positiv abgelaufen ist“, sagt Frey-Allgaier. Sie sei von vielen darauf angesprochen worden. „Aber es ist nicht allein meine Entscheidung.“ Immerhin: Es habe ihrem Vernehmen nach keinerlei Beschwerden von Nachbarn bezüglich der Lautstärke gegeben – was bei einer Veranstaltung mitten in der Stadt nicht selbstverständlich ist. „Wir arbeiten, wenn möglich, immer mit einer namhaften Technikfirma zusammen, die stets die Dezibelzahlen überprüft.“

Mit den kostenlosen Eintritten zu den Konzerten – sowie auch zahlreichen anderen Veranstaltungen im Stadtgebiet wie etwa den demnächst anstehenden Waldspielen am Blomberg – wolle man dafür sorgen, dass alle Bürger Zugang zu Kultur erhalten. „Wir sehen das als unsere Grundaufgabe.“ In Bad Tölz gebe es eine breite Kulturszene, viele sehr gute einheimische Künstler. „Wir wollen mit unseren Veranstaltungen jede Zielgruppe ansprechen.“

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.