„Ein Hund ist keine Pralinenschachtel“: Warum das Tierheim Bad Tölz derzeit keine Tiere abgibt

Von: Felicitas Bogner

Hans Fichtner gibt erst ab Mitte Januar wieder Tiere aus seinem Tierheim an geeignete Besitzer raus. © Pröhl

Wer einen Hund aus dem Tierheim Bad Tölz aufnehmen will, hat derzeit keine Chance. Die Sperre, die bis zur zweiten Januar-Woche gilt, hat mit Weihnachten zu tun.

Bad Tölz – Im Tierheim des Tölzer Tierschutzvereins „Maria Much“ gilt momentan eine Adoptionssperre. Noch bis zur zweiten Januarwoche gibt Hans Fichtner kein Tier aus seiner Obhut. Seit vielen Jahren hält er an dieser Regelung fest. Die Sperre dient dazu, Tiergeschenke unter dem Christbaum zu verhindern. Im Interview erklärt Hans Fichtner (79), der das Tierheim seit 42 Jahren ehrenamtlich leitet, wieso er sich dazu entschieden hat.

Tiere zum Verschenken gibt das Tierheim Bad Tölz nicht ab

Herr Fichtner, warum vermitteln Sie zur Weihnachtszeit keine Tiere?

Weil ein Tier – egal ob Hund oder Katze – kein Geschenk ist. Wer ein Haustier, nehmen wir als Beispiel einen Hund, haben will, muss sich dazu bewusst selbst entscheiden, und nicht dessen Eltern oder Kinder. Am Ende leidet nämlich das Tier am meisten darunter, bei jemanden gelandet zu sein, der sich der Verantwortung nicht bewusst ist.

Haben Sie schon öfter erlebt, dass Menschen in Ihr Tierheim gekommen sind, um einen Hund als Geschenk für jemand anderen zu holen?

Das passiert leider immer wieder. Aber egal, ob Weihnachten oder zu einem anderen Anlass: Sobald ich mitbekomme, dass ein Tier verschenkt werden soll, ist Ende. In dem Vermittlungsvertrag muss man auch unterschreiben, dass ein Tier aus meinem Tierheim nur mit meiner Einwilligung weitergegeben werden darf.

Es gehört viel Zeit, Geld und Fürsorge dazu, ein Tier zu halten

Würden Sie denn ein Tier wieder zurücknehmen?

Ich nehme im Zweifel jedes Tier zurück. Da ja das Tier nicht der Leidtragende sein soll. Trotzdem hat mir die jahrelange Erfahrung gelehrt, genau hinzuschauen, wem ich ein Tier vermittle.

Was beachten Sie vor einer Vermittlung?

Als erstes muss der künftige Besitzer mehrere Male hierherkommen und mit dem Hund Gassi gehen. Da merkt man schon, ob eine Harmonie besteht und ob derjenige es ernst meint. Weiter kläre ich natürlich über alles auf, was auf einen Hundebesitzer zukommt. Zum Beispiel die gestiegenen Futter- und Tierarztkosten, Wurmkuren, die aufwendige Pflege eines Tieres. Ebenso wie die Zeit, die es in Anspruch nimmt, ein- bis zweimal mindestens pro Tag eine große Gassirunde zu drehen. Es gehört viel Zeit, Geld, Fürsorge und Pflege dazu, ein Tier zu halten. Das bedarf einer eigens gefällten und gut durchdachten Entscheidung. Schließlich ist ein Hund keine Pralinenschachtel, die man wegwirft, wenn es einem nicht gefällt.

In der Corona-Zeit schafften sich viele ein Tier an, ohne es zu durchdenken

Geben seit der Inflation mehr Leute ihr Haustier ab, weil sie es sich nicht mehr leisten können?

Davon habe ich bisher glücklicherweise noch nichts gemerkt. Nach den ersten Coronawellen war das allerdings häufig der Fall, da sich einige undurchdacht ein Tier zugelegt haben. Und seit der Alltag wieder normaler ist, merken diese Leute, dass ein Tier ihnen zu zeitintensiv, zu teuer oder zu einschränkend ist. Stichwort: Urlaub.

Interview: Felicitas Bogner