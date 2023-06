Warum die Isar trotz Dürre kein Niedrigwasser hat

Von: Andreas Steppan

Teilen

Die Isar führt in Bad Tölz noch reichlich Wasser. © ast

Seit Wochen bleiben längere Regenfälle aus. Trotzdem führt die Isar in Bad Tölz noch reichlich Wasser. Grund dafür ist der Sylvensteinspeicher, aus dem stetig zugeschossen wird.

Lenggries – „Seit sechs Wochen herrscht Dürre“: So fasst Tobias Lang vom Wasserwirtschaftsamt (WWA) Weilheim die Wetterlage zusammen. Für genau solche Situationen ist der Sylvensteinspeicher, für dessen Steuerung Lang verantwortlich ist, auch da: Nicht in erster Linie dem Hochwasserschutz, sondern eben auch der Vermeidung von Niedrigwasser dient der Speicher. Mangelt es an Niederschlägen und natürlichen Zuflüssen aus den Bächen, wird von hier aus Wasser in die Isar „zugeschossen“. Genau das passiert laut Lang seit einigen Wochen. Trotzdem sei die Wasserreserve noch groß genug.

Starke Schwankungen beim Niederschlag prägen bislang das Jahr, wie aus den Daten der Messstelle am Sylvenstein hervorgeht. Zunächst war da ein schneearmer Winter. 178 Millimeter Schnee wurden laut Lang von Oktober bis April registriert. Das langjährige Mittel liege bei 280 Millimetern.

„Im Frühjahr wurde der fehlende Schnee aber durch den vielen Regen kompensiert“, erklärt der promovierte Ingenieur. Im Februar und März bewegte sich die Niederschlagsmenge am Sylvenstein mit 113 beziehungsweise 100 Prozent im Vergleich zum Mittelwert seit 1960 so ziemlich im normalen Bereich. Der April war dann aber mit 150 Prozent – also der eineinhalbfachen Menge Regen wie im Durchschnitt – ein Ausreißer nach oben. Auch der Mai brachte es noch auf einen Wert von 128 Prozent über dem Mittel – wobei dieser Monat in eine nasse und eine trockene Hälfte geteilt war. Abgesehen von insgesamt 29 Millimetern Regen am 23. und 24. Juni gab es laut Lang nach dem 16. Mai kein nennenswertes Regenereignis mehr. Hie und da kamen zuletzt mal vier, sechs oder sieben Millimeter an einem Tag herunter – doch diese Mengen nennt Lang „lächerlich. Das reicht gerade einmal, dass das Gras kurz nass ist, und dann verdampft es einfach.“

Tobias Lang vom Wasserwirtschaftsamt. © arp

Zuvor habe der viele Regen aber „gutgetan“ und für ausreichend Reserve im Sylvenstein gesorgt. Daraus habe der Speicher während der aktuellen Trockenphase 5,23 Millionen Kubikmeter Wasser abgegeben. Das entspreche knapp einem Fünftel der zur Verfügung stehenden Niedrigwasserreserve. „Erst wenn ein Drittel verbraucht ist, reduzieren wir gestaffelt die Abgabe.“ Aktuell sinke der Pegel des Sees täglich um acht bis zehn Zentimeter, sagt Lang. Bis man den Punkt erreiche, an dem der Zuschuss in die Isar gedrosselt werde, dauere es rechnerisch noch etwa zehn Tage – wobei sich nicht voraussagen lasse, welche Niederschläge es in dieser Zeit gibt.

Dank des Speichers ist also aktuell beim Blick auf die Isar in Bad Tölz trotz der Trockenheit nichts von Niedrigwasser zu sehen – im Gegenteil. Mit 25 Kubikmetern pro Sekunde ist der Durchfluss sogar noch um ein Fünftel höher als normal um diese Zeit. Das liegt daran, dass Uniper von der Isar bei Krün weniger Wasser zur Stromproduktion im Walchenseekraftwerkssystem abzweigt als üblich. Statt sonst 4,8 dürfen jetzt 9,8 Kubikmeter Wasser pro Sekunde weiter die Isar hinunterfließen. Damit soll weiter isarabwärts ausgeglichen werden, dass der Isar-Loisach-Kanal wegen einer Sanierung im Moment bei Wolfratshausen kein Wasser in die Isar zurückführt. Diese Arbeiten dauern bis Ende August. Solange bleibt auch die Isar in Tölz voller als normal.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.