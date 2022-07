„Gute Nachrichten für den Planeten“: Warum sich der TV-Sender Arte für Blühwiesen in Bad Tölz interessiert

Eine Blumenpracht – wie hier am Tölzer Friedhof – soll Insekten anziehen. In der ganzen Stadt gibt es solche Flächen.

Anfangs wurde das Projekt teils misstrauisch beäugt. Mittlerweile aber ernten die insektenfreundlichen Blühinseln in Bad Tölz viel Interesse - auch aus Wissenschaft und Medien.

Bad Tölz – Es ist unübersehbar: In Bad Tölz blüht es an allen Ecken. Unter dem Motto „Bad Tölz – schön wild“ wurden zahlreiche Blühwiesen angelegt.

Wie laufend berichtet werden seit 2016 insektenfreundliche Flächen angelegt. Derzeit blüht es etwa wunderbar vor der Boulderhalle oder der Südschule. „Vom Landratsamt an der Flinthöhe bis ins Badeteil zieht sich eine Kette, auf der maximal alle 500 Meter eine Blühfläche zu finden ist“, erklärt Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach. Das Ziel: die Flächen besser im Bewusstsein der Bevölkerung verankern und sichtbar machen.

Am Alten Krankenhaus in Bad Tölz soll neue Blühwiese entstehen

So sind es über 100 Flächen in unterschiedlichen Größen, die Bad Tölz nun zu einem Paradies für Bienen und andere Insekten machen. Außer an der Boulderhalle blühe es etwa am Friedhof oder auch im Kurpark. Dort wurde eine weitere Fläche angelegt, neben einer sonnigen gibt es nun eine im Schatten liegende Blühwiese.

An den zentralen Orten schaue das schön aus und sei gleichzeitig ökologisch gut, so Otterbach. In den vergangenen Tagen wurde am Alten Krankenhaus der Boden einer Wiese ausgetauscht. Auf einer Fläche soll eine große Blühwiese entstehen. Auf der zweiten werden Stauden wachsen. „Die Blühwiesen haben jedes Jahr ein anderes Erscheinungsbild, weil die Samen sich selbst weiterverteilen.“ Was im ersten Jahr zunächst grau und kieslastig aussehe, entwickelte sich spätestens nach zwei oder drei Jahren zu einer wunderbaren Wiese, der Bewuchs werde immer dichter, die Wiese erneuert sich im Grunde selbst. Gesät werden ausschließlich Samen von heimischen Pflanzen.

Dreharbeiten für Arte über Blühwiesen in Bad Tölz

Bei der Pflege erhält Landschaftsgärtnerin Franziska Bauer, die als Fachfrau das Projekt betreut, Unterstützung vom ReAL-Verbund. Die Mitarbeiter zupfen beispielsweise Beikräuter aus, die andere Arten verdrängen würden und lockern die Flächen auf.

Inzwischen gebe es auch sehr viele positive Rückmeldungen und Lob von Bürgern. Waren anfangs manche noch skeptisch, so höre sie nun immer öfter, wie schön die Flächen anzusehen sind. Wichtig sei, die Leute immer wieder aufzuklären, was über die Beschilderung geschieht. „So erkennen die Passanten, dass das so gewollt ist.“

Für die Blühwiesen interessierte sich dieser Tage nun sogar ein Filmteam einer Kölner Produktionsfirma. Zwei Tage lang machten ein Kameramann, ein Tontechniker und eine Redakteurin Aufnahmen für einen achtminütigen Beitrag, der innerhalb einer längeren Sendung auf Arte ausgestrahlt werden soll. Der Arbeitstitel der Produktion: „Gute Nachrichten für den Planeten“. „Die Firma ist auf uns zugekommen und wollte über die Blühwiesen berichten“, sagt Otterbach.

Professor der TU München interessiert sich für Blühwiesen in Bad Tölz

Aufgenommen wurden auch die Schafe am Kalvarienberg, die ebenfalls zum Projekt gehören und viele weitere Plätze in Bad Tölz. Auch eine Schulklasse war mit dabei, die das so genannte Monitoring der Blühflächen übernimmt, also kontrolliert, wie sie sich entwickeln. Auch ein Professor der Technischen Universität aus München hat sich gemeldet. Es soll eine wissenschaftliche Arbeit über die Blühflächen entstehen. „Es gibt wirklich ganz großes Interesse daran“, so Otterbach.

Der Beitrag auf Arte wird im kommenden Jahr ausgestrahlt, ein genauer Sendetermin steht allerdings noch nicht fest.

