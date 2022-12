Was das Bürgergeld im Landkreis ändert – und was nicht

Von: Andreas Steppan

Das Bürgergeld ersetzt ab 1. Januar 2023 Hartz IV. Für aktuell knapp 1700 Bedarfsgemeinschaften im Landkreis bedeutet das, dass sie einen höheren monatlichen Betrag erhalten. © Karl-Josef Hildenbrand

Das Tölzer Jobcenter sieht durch Sozialreform zum 1. Januar keine grundlegenden Umwälzungen durch die Einführung des Bürgergeldes. Ein Überblick:

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Bundesregierung spricht von einer „großen Sozialreform“, die am 1. Januar 2023 in Kraft tritt. Das bisherige Arbeitslosengeld (ALG) II, im Volksmund „Hartz IV“ genannt, wird durch das „Bürgergeld“ ersetzt. Eine spürbare Veränderung werden die Bezieher in den aktuell knapp 1700 Bedarfsgemeinschaften im Landkreis Ende dieser Woche bemerken, wenn ihnen – wie immer um den 30. für den Folgemonat – diesmal ein höherer Betrag überwiesen wird. Ansonsten aber sieht Andreas Baumann, Chef des Jobcenters Bad Tölz-Wolfratshausen, keine umwälzenden Veränderungen durch die Reform.

Höhere Regelsätze

„Am Grundsatz ändert sich nichts“, sagt Baumann im Gespräch mit unserer Zeitung. „Jeder Bürger, der bedürftig und arbeitsfähig ist, bekommt weiterhin Leistungen.“ Diese fallen allerdings höher aus. Ein Alleinstehender erhält statt 449 Euro künftig 502 Euro im Monat, für den ehelichen oder nichtehelichen Partner einer Lebensgemeinschaft gibt es weitere 451 Euro statt bisher 404, auch die Sätze für im haushalt lebende Kinder steigen.

Geschütztes Vermögen

Weitere Veränderungen spielen nach Baumanns Darstellung in der Praxis des Tölzer Jobcenters allerdings keine sehr große Rolle. Neu beim Bürgergeld ist etwa eine zwölfmonatige „Karenzzeit“. Die Empfänger der Sozialleistung brauchen ihr eigenes Vermögen bis zu einem Betrag von 40 000 Euro nicht anfassen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Zudem bleiben pro Haushaltsangehörigem 15 000 Euro „geschützt“. Doch gibt es überhaupt viele Hartz-IV-Empfänger, die so viel Geld auf der hohen Kante haben? „Eher nicht“, sagt Baumann. „Zumindest wissen wir nichts von solchen Vermögen.“

Andreas Baumann ist der Leiter der Jobcenter Bad Tölz. © arp

Mietkosten

Etwas weniger unter Druck geraten die Leistungsbezieher auch in Sachen Wohnung. Prinzipiell bezahlt der Landkreis für die die Miete bis zu einer bestimmten Obergrenze, die als angemessen definiert wurde. Bisher wurden nur in den ersten sechs Monaten die tatsächlichen Kosten übernommen – egal, wie hoch. Das gilt ab jetzt zwölf Monate lang. Diese Regel spiele in einer hochpreisigen Gegend wie der unseren wohl eine größere Rolle als anderswo, schätzt Baumann. „Es gibt schon Empfänger, die teure Wohnungen haben“, sagt er.

Allerdings: Schon in der Vergangenheit seien im Landkreis „die wenigsten“ in billigere Wohnungen umgezogen, so Baumann. „Oft sind sie innerhalb der Sechs-Monats-Frist schon wieder aus dem Bezug rausgefallen“, erklärt er.

Bei rund 2100 erwerbsfähigen Leistungsempfängern im Landkreis handle es sich bei 1000 – weniger als der Hälfte – um Langzeitbezieher. Das seien oft alleinerziehende Mütter oder pflegende Angehörige beziehungsweise „Aufstocker“ – also alles Personen, an deren Einkommenssituation sich aus verschiedenen Gründen kurzfristig schwer etwas ändern lasse. Der Rest beziehe lediglich vorübergehend Hartz IV. Und selbst wenn jemand in die Situation komme, dass ihm das Amt die Wohnung nicht mehr bezahle, weil sie zu teuer ist: „Man muss ja auch erst einmal was anderes finden.“ Statt die Wohnung zu verlassen, würden die meisten eher in Kauf nehmen, den Differenzbetrag aus eigener Tasche aufzubringen. Bis es dazu kommt, bliebt ihnen jetzt freilich etwas mehr Zeit. Übrigens: Schon seit März 2020 war die Überprüfung der Angemessenheit der Miete aus Sozialschutzgründen ausgesetzt.

Sanktionen

Nichts geworden ist unterdessen aus dem Plan der Regierungsparteien, dass beim Bürgergeld jegliche Sanktionen wegfallen sollten. Dieser Passus wurde beim Weg des Gesetzes durch den Bundesrat gestrichen. Nun bleibt es dabei: Bei der ersten Pflichtverletzung – etwa keine Bewerbungen schreiben oder unentschuldigt einem Termin fernbleiben – kann das Jobcenter die Leistungen für einen Monat um zehn Prozent kürzen, bei der zweiten um 20 Prozent für zwei Monate, bei der dritten um 30 Prozent für drei Monate.

Baumann findet das auch gut so. In der Vergangenheit habe das Tölzer Jobcenter lediglich bei drei Prozent seiner Kunden Leistungen gekürzt, so der Geschäftsführer. „Es ist ja nicht unser Ziel, die Leute zu sanktionieren, sondern dass sie Arbeit aufnehmen, sich bewerben, einfach mitmachen.“

Allerdings: Im vergangenen halben Jahr, als ein Sanktionsmoratorium galt, zeigte sich laut Baumann, dass „keine Verbindlichkeit mehr da war“. Es gebe einige Empfänger, die ohne drohende Leistungskürzung sagen: „Warum soll ich dann noch reinkommen?“

Weiterbildung

Dass die Reform dem Thema Weiterbildung einen höheren Stellenwert zuschreibt, ändert nach Baumanns Ansicht in der Praxis wenig. „Wir fördern auch jetzt schon Weiterbildung. Wer zum Beispiel einen Staplerschein machen will, kriegt ihn.“

Finanziell werde sich Weiterbildung für die Empfänger aber ab 1. Juli 2023 verstärkt auszahlen. Sie bekommen dafür dann 150 Euro im Monat oben drauf.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Hinzuverdienst

Positiv sieht es Baumann auch, dass ab 1. Juli 2023 Schüler und Studierende aus Bürgergeld-Familien bis zu 520 Euro dazuverdienen können, ohne dass der Familie etwas abgezogen wird. „Das ist ein Signal an junge Leute: Es lohnt sich, dass du arbeitest.“

Aktuelle Zahlen

Weil sich durch das Bürgergeld-Gesetz „nicht so viel ändert“, sagt Baumann, gehe das Jobcenter „relativ entspannt ins neue Jahr“. Dasselbe gilt offenbar auch für die Leistungsempfänger. Laut Baumann ging im Tölzer Jobcenter erst eine einzige Rückfrage zum Bürgergeld ein. Die bisherigen ALG-II-Bezieher müssen auch nicht aktiv werden: Ihre Bezüge werden automatisch auf das Bürgergeld umgestellt.

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ist nach Baumanns Angaben zuletzt zurückgegangen. Waren es im Juni noch 1900 Bedarfsgemeinschaften, habe die Zahl im November bei nur noch 1670 gelegen. Grund sei, dass vor allem viele ukrainische Leistungsbezieher weggefallen sein – entweder weil sie aus dem Landkreis verzogen oder weil sie hier Arbeit gefunden hätten.

Bürgergeld belastet Landkreis-Kasse Reißt das neue Bürgergeld ein Loch in die Landkreis-Kasse? Mit höheren Kosten rechnet das Landratsamt auf alle Fälle, wie aus einer Antwort von Behörden-Sprecherin Marlis Peischer auf Anfrage unserer Zeitung hervorgeht.

Bei den jetzigen Hartz-IV- und künftigen Bürgergeld-Beziehern bezahlt der Landkreis die Kosten der Unterkunft, also die Miete und die Heizkosten. Künftig bekommen die Leistungsempfänger zwölf statt bisher sechs Monate ihre tatsächliche Miete – und nicht nur eine „angemessene“ – bezahlt (siehe Haupttext). Dies gehe „zu Lasten des Landkreises“, erklärt Peischer. Die Kosten pro Fall würden dadurch steigen. „Auch Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt und die Entwicklung der Mieten sind denkbar“, so Peischer.

Zudem rechnet die Behörden-Sprecherin auch mit einer höheren Zahl an Leistungsempfängern. Weil der Leistungssatz und Schonvermögen steigen, werde es mehr Berechtigte geben – zum Beispiel „Aufstocker“, die zu ihrem Verdienst zusätzlich Bürgergeld bekommen, um auf das Sozialhilfeniveau zu kommen. „Diese Fallzahlensteigerung wird den Landkreis ebenfalls insbesondere bei den Unterkunftskosten belasten“, so Peischer. Seien mehr Fälle zu betreuen, gehe das auch mit höheren Personalkosten einher.

Ganz abgesehen vom Bürgergeldgesetz werde der Landkreis auch mehr Geld für die Heizkosten der Leistungsbezieher ausgeben müssen – wegen der gestiegenen Energiepreise. ast



