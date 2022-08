Was ist ein Euro heutzutage noch wert? Ein Selbstversuch in Bad Tölz

Teilen

Was bekommt man heute noch für 1 Euro? Kurier-Mitarbeiter Paul Sellinger probierte es in Bad Tölz aus. In der Metzgerei Vinzenzmurr bekam er von Verkäufer Flamur Dakaj zu diesem Preis drei Scheiben Bierschinken. © Arndt Pröhl

Entweder zwei Semmeln oder drei Scheiben Bierschinken: Zwischen diesen Alternativen muss sich entscheiden, wer mit nur einem Euro in der Tasche einkaufen geht.

Bad Tölz – Als Kunde merkt man es bei jedem Wocheneinkauf: Die Rechnung fällt spürbar höher aus als noch vor einigen Monaten. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ächzen die Verbraucher unter einer Inflation in ungekannter Höhe. Mit einem Euro in der Tasche kommt man da nicht mehr weit. Der Tölzer Kurier machte sich im Selbstversuch auf den Weg durch die Marktstraße in Bad Tölz. Ist für einen einzigen Euro überhaupt noch irgendetwas zu haben?

Preis für eine Semmel stieg von 40 auf 45 Cent

Für eine Semmel müsste der Euro in der Tasche doch zumindest reichen, oder? In der Tat. In der Bäckerei Wiedemann bekommt man mit diesem Budget sogar zwei. Allerdings: Gestiegen sind die Preise auch hier, wie Filialleiterin Andrea Niedermaier erklärt. Kostete die Semmel Anfang des Jahres noch 40 Cent, jetzt sind es 45. „Das ist zwar kein großer Unterschied für die Kunden, der Schritt war aber notwendig, da sich die ganze Rohstoffpalette verteuert hat“, sagt Andrea Niedermaier. Mehl sei sogar doppelt so teuer geworden. Die Kunden könnten die Preiserhöhung aber nachvollziehen. Sie könne auch noch nicht erkennen, dass die Menschen mehr sparen und nach einem Brot von gestern fragen würden, so Niedermaier.

Diese Beobachtungen werden auch bei der Bäckerei Riedmeier gemacht. Die tägliche Happy-Hour, während der alle Backwaren reduziert sind, werde jedoch verstärkt in Anspruch genommen, so eine Mitarbeiterin.

Für 30 Gramm Kurkuma reicht der Euro nicht mehr

Bei Petra Floßmann in der „Tee- und Kräuterstube“ kann man mit einem Euro Gewürze einkaufen und hat dabei die Wahl: So erhält man 10 Gramm Königskerze für exakt einen Euro. Für die gleiche Menge Weißen Pfeffers zahlt man 65 Cent. Jedoch liegen 30 Gramm Kurkuma mit 1,05 Euro leicht über dem Limit. „Von den aktuellen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen sind wir weniger betroffen, da wir unsere Ware rechtzeitig bestellt und gebunkert haben“, sagt Floßmann.

Bisher sei es ihr auch noch gelungen, die Preise bei Tees sowie Gewürzen stabil zu halten. Lediglich bei einigen Grün- und Schwarztees gingen die Preise nach oben. „Es war gut, dass wir auf Vorrat gekauft haben, denn Anfang April haben unsere Händler ihre Preise um 20 Prozent erhöht“, berichtet Floßmann. Probleme habe sie jedoch beim Geschirr, das sie nebenbei verkauft. „Unsere Tassen hängen zum Beispiel seit Langem in China fest.“

Euro reicht für einen Kopfsalat oder eine Packung Haribo

Ein paar Schritte weiter im Edeka finden sich immer noch zahlreiche Produkte unter einem Euro in den Regalen. So zum Beispiel die Halbe Bier, das bayerische Grundnahrungsmittel. Einen Liter Milch gibt es ab 84, einen 500-Gramm-Becher Naturjoghurt ab 85 Cent. Ein Kilogramm Zwiebeln sowie einen Kopfsalat erhält man für den Euro ebenso wie die Packung Haribo oder einen Becher Frischkäse.

Das Schreibwarengeschäft Zauner bietet ebenfalls nicht wenige Artikel unter dem ein Euro-Limit an. Dazu gehören verschiedene Buntpapiere, Schulhefte oder Stifte. „Von Lieferengpässen sind wir in letzter Zeit nicht betroffen gewesen“, berichtet Inhaber Stefan Zauner. Er berichtet jedoch von einem Problem der gesamtem Branche, welches weder mit der Inflation noch mit dem Ukrainekrieg zu tun hat: „Es gibt seit einigen Monaten eine Papier-Knappheit, da durch Pandemie und Homeoffice viel weniger Schreibpapier benötigt wurde und die Hersteller auf Verpackungsmaterial umgestiegen sind.“ Nach dem Ende der Beschränkungen sei die Nachfrage wieder stark gestiegen, die Anbieter hätten aber nicht schnell genug reagieren können.

Für einen Euro bekommt man bei mir noch ein gefärbtes Ei oder drei Scheiben Bierschinken.

Im Drogeriemarkt Müller, einige Häuser weiter, bekommt man für den Euro einen Schoko- oder Müsliriegel. Das Stück Duplo kostet sogar nur 35 Cent. Der kleine Borstenpinsel, der Kugelschreiber sowie das einfache Cuttermesser sind ebenfalls erschwinglich. Auch eine kostengünstige Mundhygiene bleibt möglich, da Zahnbürste und -creme für jeweils 95 Cent erhältlich sind.

Etwas anders sieht es bei Flamur Dakaj in der Metzgerei-Filiale Vinzenzmurr aus. „Für einen Euro bekommt man bei mir noch ein gefärbtes Ei oder drei Scheiben Bierschinken“, sagt er lachend. Auch die bei Kindern beliebte Pumuckl-Wurst liegt bereits über einem Euro, und eine Leberkässemmel kostet 2,50 Euro. „Vor einiger Zeit haben wir noch 2,20 Euro verlangt, aber auch das Fleisch ist bei der Verarbeitung und Lagerung teurer geworden“, erklärt Dakaj. Am teuersten sei das Rinderfilet. „Da kostet das Kilo mittlerweile 80 Euro.“ Zum Vergleich: Im Mai zahlte man noch 60 Euro für die gleiche Menge. Dakaj rät den Kunden deshalb, die wechselnden Tagesangebote auszunutzen, um Geld zu sparen.

Den gestiegenen Preisen kann er jedoch auch etwas Gutes abgewinnen. Seiner Ansicht nach wird es Zeit, dass viele Menschen ihren Fleischkonsum deutlich senken. „Besser gescheites Fleisch und dafür nicht jeden Wochentag einen Schweinebraten“, ist sein Motto.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Von Paul Sellinger