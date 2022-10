Was jetzt auf die Gaskunden der Tölzer Stadtwerke zukommt

Von: Andreas Steppan

Teilen

Ein teures Gut: 2023 kommt auf Kunden der Tölzer Stadtwerke eine Gaspreiserhöhung zu. Die Jahresrechnung 2022 dürfte dagegen noch glimpflich ausfallen. © Patrick Pleul

Die Bundesregierung hat die Gasumlage abgeschafft und stattdessen eine Gaspreisbremse angekündigt. Doch was bedeutet all das für die Rechnung des Einzelnen? Die Stadtwerke Bad Tölz geben – soweit zum jetzigen Stand möglich – für ihre Kunden Antworten.

Bad Tölz – Beim Kundenservice der Tölzer Stadtwerke laufen die Telefone heiß. Auch per E-Mail und persönlich am Firmensitz an der Osterleite erkundigen sie sich, wie es in Sachen Gaspreis weitergeht, berichtet Stadtwerke-Sprecherin Martina Geisberger. Obwohl die Mitarbeiter – sie betreuen auch die Kunden der „17er Oberlandenergie“ – ihr Bestes geben würden, komme es zu Wartezeiten, so Geisberger. In vielen Fragen würden die Stadtwerke dabei selbst noch in der Luft hängen. Eine Aussage aber traut sich Vertriebsleiter Michael Betzl laut einer Pressemitteilung aktuell zu: „Die gute Nachricht ist, dass unsere Kunden für 2022 nicht mit einer Nachzahlung rechnen müssen.“ Im Gegenteil sei es möglich, dass die meisten Kunden bei der Jahresabrechnung sogar etwas zurückbekommen. Es sind verschiedene Themen, die aktuell Fragen aufwerfen:

Michael Betzl ist der Vertriebsleiter der Stadtwerke. © Stadtwerke

O Streichung der Gasumlage:

„Wir sitzen gerade zwischen den Stühlen“, erklärt Betzl. „Denn bislang hat der Bundestag beschlossen, dass von den drei Gasumlagen – nämlich die Gasbeschaffungs-, die Gasspeicher- und die Bilanzierungsumlage – lediglich die Gasbeschaffungsumlage mit Wirkung zum 1. Oktober wieder zurückgenommen wird.“ Den Gasabschlag für Oktober konnten die Stadtwerke aufgrund der Kurzfristigkeit der Entscheidung nicht mehr ändern. „Wir werden den Anteil für die erhobene und rückwirkend entfallene Gasbeschaffungsumlage selbstverständlich eins zu eins dem Kunden wieder zurückberechnen und bei der Jahresrechnung erstatten“, verspricht Betzl.

O Gaspreisbremse:

„In Bezug auf die Gaspreisbremse können wir noch nichts sagen, da sie in der Politik noch diskutiert wird“, stellt der Vertriebsleiter klar. „Die Entscheidung darüber muss jetzt schnell fallen, damit sie in diesem Jahr überhaupt noch umgesetzt werden kann.“

O Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme:

Auch in dieser Hinsicht können die Stadtwerke nicht handeln. Erst am Freitag hat der Bundesrat der Gesetzesvorlage zugestimmt. Nun muss dieser Beschluss dann noch rechtssicher in ein Gesetz formuliert und veröffentlicht werden. „In jedem Fall werden wir die Senkung der Mehrwertsteuer in voller Höhe an unsere Kunden weitergeben“, versichert Betzl. Es stehe zudem noch im Raum, ob und in welchen Fällen die Mehrwertsteuersenkung sogar rückwirkend für das ganze Jahr 2022 gelten wird.

O Jahresrechnung 2022:

In letzterem Fall – laut Betzl ist er „wahrscheinlich“ – könnten die Stadtwerke einen Teil der Mehrwertsteuer auf Gas für das ganze Jahr 2022 an die Kunden zurückerstatten. Auch bei der Stromrechnung sei wegen der Abschaffung der EEG-Umlage mit einer Rückerstattung an die Kunden zu rechnen. Basis dafür sei, dass die Stadtwerke „als einer der wenigen Versorger in Deutschland“, so Betzl, im Jahr 2022 für die Kunden die Strom- und Gaspreise niedrig gehalten hätten – „aufgrund unserer langfristigen und nachhaltigen Einkaufsstrategie“.

O Wie geht es weiter?

„Für 2023 kommen wir nicht mehr umhin, die Preise unseren Beschaffungskosten entsprechend anzupassen“, kündigt Betzl an. Mitte November bekämen die Stadtwerke-Kunden eine individuelle Preismitteilung für Gas, Strom und Nahwärme. Betzl verspricht, dass die Stadtwerke „mit sehr spitzem Bleistift kalkulieren“ werden. Als regionaler Energieversorger und kommunales Stadtwerk sei das Unternehmen „nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet“.

O Ein Schreiben an die Gaskunden

Das Schreiben, das Schätzungen zu Verbrauch und Kosten enthielt, sorgte Mitte September für Verwirrung. Laut Betzl mussten die Stadtwerke dieses Schreiben aufgrund gesetzlicher Vorgaben versenden, und zwar „zu unserem Unmut gezwungenermaßen mit Grundversorgungspreisen mit dem Stand vom 1. September“. Für den Einzelnen habe dieser Brief „wenig Aussagekraft“. Im Kundenservice habe er aber zu „enormen Rückfragen“ geführt.“

(Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)