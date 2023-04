Was passiert nach Delikten mit strafunmündigen Kindern? Keine Strafe, aber Konsequenzen

Von: Andreas Steppan

Republik unter Schock: Der Mord an der zwölfjährigen Luise mit Tatverdächtigen im Alter von 12 und 13 hat in Deutschland eine Debatte, um die Grenze der Strafunmündigkeit ausgelöst. © dpa

2022 wurden in Bad Tölz-Wolfratshausen 81 Delikte von Kindern unter 14 ans Jugendamt gemeldet. Auch wenn diese jungen Täter nicht vor Gericht kommen, bleibt die Behörde nicht untätig.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Kinder unter 14 können für ihre Taten nicht vor Gericht gestellt werden. Sie sind strafunmündig, wie es offiziell heißt. Ob sich diese Altersgrenze ändern sollte, darüber wird verstärkt diskutiert, seit im nordrhein-westfälischen Freudenberg zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren verdächtigt werden, die 12-jährige Luise ermordet zu haben. Das junge Alter von Tätern bedeutet aber nicht, dass der Staat untätig bleibt. Das stellen Vertreter des Tölzer Jugendamts klar.

Mehr Verdächtige unter 14 Jahren: Jugendamt erklärt, wie es mit strafunmündigen Tätern umgeht

„Mord und Totschlag mit strafunmündigen Tatverdächtigen hatten wir hier im Landkreis zum Glück noch nie“, sagt Helmut Patzak, stellvertretender Chef des Jugendamts. Allerdings habe die Zahl der tatverdächtigen Kinder unter 14, die ans Jugendamt gemeldet werden, zugenommen: von 69 im Jahr 2014 auf 81 im vergangenen Jahr. In aller Regel sei es die Polizei, die dem Jugendamt diese Fälle mitteilt.

Das Jugendamt richtet sein Vorgehen danach aus, wie schwer die Tat wiegt. Hat das Kind zum Beispiel im Supermarkt einen Lippenstift oder Kaugummi geklaut? Dann bekommt die Familie vom Jugendamt ein „freundliches Angebot“ für ein Beratungsgespräch. Rund zehn Prozent der Familien gehen laut Claudia Koch, Fachbereichsleiterin für Prävention und Vernetzung, darauf ein.

Weiterleiten von kinderpornografischen Material immer häufiger

Bei Wiederholungstätern oder schwereren Delikten werde das „Einladungsschreiben schon drängender“, sagt Patzak. Als Beispiele nennt er Körperverletzung, Drogenhandel, Bedrohung oder Brandstiftung. Laut Patzak häufen sich die Fälle, bei denen Kinder noch auf jemanden eintreten, der schon am Boden liegt. Und tendenziell sinke das Alter der Täter. „Manche sind erst elf.“

Immer häufiger wird dem Jugendamt gemeldet, dass Mädchen und Buben übers Handy kinderpornografisches Material verbreiten. Die Reaktion der Familien reiche von Erschrecken bis Verharmlosung und Darstellung als Normalität, nach dem Motto: „Die Bilder wurden doch bloß weitergeleitet, und das machen alle.“ Koch: „Wir sehen es als unsere Aufgabe, das Bewusstsein herzustellen, dass das nicht in Ordnung ist.“ Immerhin stehe hinter jedem kinderpornografischen Bild ein realer Missbrauch.

Wenn es zu Straftaten kommt, ist vorab schon viel passiert.

Je nach Einzelfall ist die Herangehensweise des Jugendamts sehr unterschiedlich. „Die Erfahrung zeigt, dass die Problematik oft in der Familie begründet ist“, sagt Patzak. Aber auch der Medienkonsum oder die übermäßige Nutzung von Handy oder Spielekonsolen seien mögliche Faktoren. „Unsere Wahrnehmung ist, dass Corona die Situation in den Familien verschärft hat“, sagt Claudia Koch und stellt fest: „Wenn es zu Straftaten kommt, ist vorab schon viel passiert.“

Das Jugendamt habe eine breite Palette an Unterstützungsangeboten parat, so Patzak. Die Behörde sei bestens vernetzt, stelle Kontakt zu Schulen und zur Jugendsozialarbeit an Schulen her, verweise auf Beratungsangebote oder sozialpädagogische Familienhilfen. Oft schlügen sie den Kindern auch die Teilnahme an speziellen Projekten vor. „Juca Sound“ in Bad Tölz, „Lenggries erleben“ oder „Funsport and More“ seien Angebote, die die soziale Kompetenz von Jugendlichen fördern. „Dabei lernen Jugendliche ihre eigenen Stärken kennen, gewinnen an Selbstbewusstsein, und die Gefahr, dass sie sich delinquenten Gruppen anschließen, wird geringer“, so Claudia Koch.

Irrglaube: „Wenn ich unter 14 bin, kann mir nichts passieren“

Überhaupt ist Prävention aus ihrer Sicht das große Zauberwort. „Das kostet Geld. Zum Glück investiert der Landkreis hier richtig viel.“ Wenn es passt, kämen auch „Konzepte der Wiedergutmachung und des Täter-Opfer-Ausgleichs“ zum Tragen, so Patzak. Beispiele: „Den angerichteten Sachschaden zusammen mit dem Hausmeister reparieren“.

In schweren Einzelfällen könne es auch um die Unterbringung des Kindes in einer Wohngruppe oder der Jugendpsychiatrie gehen. Lehnen die Eltern solche Hilfen ab, lasse sich auch das Familiengericht einschalten.

Jugendgerichtshilfe betreut pro Jahr rund 350 Fälle

Auf jeden Fall sei es ein verbreiteter „Irrglaube“ zu denken: „Wenn ich unter 14 bin, kann mir gar nichts passieren“, sagt Koch. Die Polizei melde die Delikte weiter, „und dann startet eine Maschinerie“. Das sei Kindern manchmal nicht klar.

Ganz wichtig ist den Vertretern des Jugendamts, dass sie mit Hilfsangeboten genauso auf die Familien von Opfern zugehen. Das große Ziel bei allem: Dass die Mädchen und Buben mit 14, wenn sie unters Strafrecht fallen, nicht zu Straftätern werden. Falls doch, werden sie in der Behörde zu Fällen eines anderen Sachgebiets: der Jugendgerichtshilfe. Die hat es in Bad Tölz-Wolfratshausen jährlich mit rund 350 Fällen zu tun.

